FitFlopグローバルアンバサダー女優ソン・ヘギョ氏が魅せる2026年春夏最新ビジュアル第二弾を公開

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村正幸）が日本販売代理店として展開する、英国発のコンフォートシューズブランド『FitFlop（フィットフロップ）』は、グローバルアンバサダーを務める女優ソン・ヘギョ（Song Hye-kyo）氏を起用した、2026年春夏の最新キャンペーンビジュアル第二弾を公開します。

韓国を代表する女優として、その気品ある佇まいと自然体の魅力で世界中から支持を集めるソン・ヘギョ氏。2024年にFitFlopのグローバルアンバサダーに就任して以来、彼女の洗練されたスタイルとブランドの世界観は、アジアをはじめグローバル市場において大きな注目を集めています。

今シーズン、FitFlopが提案するのは「心地よさが、自信に変わる」というメッセージ。ブランドを象徴するソールテクノロジーと、ソン・ヘギョ氏のモダンでエレガントなスタイルが融合し、日常をより豊かに彩る新たなコレクションを表現しています。

第一弾の軽やかなアクティブスタイルに続き、第二弾では「日常に溶け込むエレガンス」をテーマに、知的なローファーとパールが輝くバレエシューズを纏った、ソン・ヘギョ氏の洗練された佇まいを披露します。

今回のビジュアルでは、春夏のオフィスカジュアルから休日のお出かけまで、日常のあらゆるシーンに寄り添い、知的な足元を演出する2つの主要モデルを着用しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0ooL76epDvs ]

【着用アイテム紹介】

iQ-COMFF TASSEL LEATHER LOAFERS

【テクノロジー】 iQUSHION(TM)（アイクッション）

掲載color：Paris Beige 品番：E2X-A99

27,500円（税込）全2色展開 サイズ：US5/US5.5/US6/US6.5/US7/US7.5/US8

洗練された「Paris Beige」の色合いが美しいタッセルローファーは、マニッシュになりがちなフォルムを、ソン・ヘギョ氏らしい柔らかく知的な雰囲気に昇華させた一足です。上質なレザーの質感とクラシックなタッセルが日常をクラスアップさせるとともに、独自の「iQ-COMFF(TM)テクノロジー」による高いクッション性とアーチサポートが、見た目からは想像できないほど軽やかで優雅な歩行を一日中サポートします。

DELICATO PEARLS-AND-CRYSTAL LEATHER BALLET FLATS

【テクノロジー】 Dynamicush(TM)（ダイナミクッシュ）

掲載color：Faded Blush 品番：A0Q-D72

29,700円(税込) 全3色展開 サイズ：US5/US5.5/US6/US6.5/US7/US7.5/US8

柔らかな「Faded Blush」カラーのレザーにパールとクリスタルを贅沢にあしらった、ジュエリーのように輝くバレエシューズ。ソン・ヘギョ氏が体現する「飾らない美しさ」を映し出すフェミニンなデザインに加え、驚くほどの薄さと「二つ折りになるほどの柔軟性」を兼ね備えた、薄型フラットシューズ向けの高弾力クッションテクノロジー「DYNAMICUSH(TM)（ダイナミクッシュ）」を採用しています。地面の硬さを感じさせない優れた衝撃吸収性を備えた最新のクッショニング設計が、春の陽光の下で、どこまでも軽やかでドラマチックな歩みを実現します。

【FitFlop（フィットフロップ）】

2007年にマーシャ・キルゴアによって設立されたFitFlopは、バイオメカニクス工学と機能的デザインを基盤とするグローバルフットウェアブランドです。WalkStar(TM)サンダルの発売以来、FitFlopはサンダル、スニーカー、ブーツ、スリッパなど、ライフスタイル全般に対応する製品ラインアップへと進化を遂げ、常に快適な履き心地と一日中履ける快適さを追求しています。 FitFlopは、先進的なミッドソール技術、ラボテスト、そして人間工学に基づいたデザイン理念を融合させ、実証済みの快適性を実現しています。これまでに世界中で7,500万足以上を販売し、5,000以上の店舗と2,000以上の小売パートナーを通じて88カ国以上で販売されています。英国、ヨーロッパ、中東、インド、アジア太平洋地域に177のコンセプトスペースを展開し、ロンドンとニューヨークにショールームを構えています。 快適性、デザイン、パフォーマンスを重視する幅広い消費者層にサービスを提供するため、FitFlopはイノベーション、責任ある素材、そしてグローバルなカテゴリーの成長に継続的に投資しています。

■FitFlopオフィシャルオンラインストア：https://www.fitflop.jp/

■Instagram : fitflop_japan(https://www.instagram.com/fitflop_japan/?hl=ja)

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【商品／お貸出しに関するお問い合わせ先】

株式会社凛 URL: https://www.lihn.net/ TEL : 03-3407-3488 MAIL: press@lihn.net