韓国ガールズグループKandisと「人生4カット」が初コラボ！特別フレームを期間限定展開

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトブランド「人生4カット」は、韓国のガールズグループKandis（カンディス）とのコラボレーションフレームを発表いたしました。

本コラボレーションでは、Kandisの世界観やメンバーそれぞれの個性を表現した特別デザインの撮影フレームを展開します。まるでメンバーと一緒に写真を撮っているような体験ができる、ファン必見の限定コンテンツとなっています。

また、コラボを記念してSNSキャンペーンも開催され、Kandisメンバー直筆サイン入りチェキを抽選でプレゼント。

さらに、本コラボレーションフレームはQoo10人生4カット公式オンラインショップでも販売され、オンラインショップでご購入いただいた方の中から抽選で6名様にKandisメンバー直筆サイン入り人生4カットフレームをプレゼントいたします。

この機会に、Kandisとの特別な思い出を「人生4カット」でぜひお楽しみください。

■Kandisフレーム概要

【Kandisx 人生4カット】コラボフレーム

フレーム：全3種

販売期間：2026年3月21日(土)～2026年5月31日(日)

価 格：Kandis限定コラボフレーム 1,000円（税込）

※本フレーム制作準備段階において、メンバーのNineさんが健康上の理由により不参加となったため、フレームおよびプレゼント撮影には参加しておりません。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

■撮影対象店舗

■Kandis直筆サイン入りアイテムが当たるSNSキャンペーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/163_1_b2618009de3b55711f7e8a570a6d3e9b.jpg?v=202603191151 ]

Kandisと「人生4カット」のコラボフレームを記念して、ここでしか手に入らない豪華プレゼントが当たるSNSキャンペーンを開催！！

Kandisコラボフレームで撮影した認証ショットを投稿していただいた方の中から抽選で【Kandisメンバー直筆サイン入りデコチェキ】をプレゼント！

認証ショットイベント

応募期間：2026年3月21日(土)～2026年5月31日(日)

応募方法

１.Kandis公式SNS(@Kandis_jp)をフォロー

２. 人生4カットSNS（@life4cuts_jp）をフォロー

３. Kandis限定フレームを撮影し応募の際に指定ハッシュタグと欲しいメンバーを書いて一緒にSNS投稿

・指定ハッシュタグ：#Kandis_人生4カット

当選商品

直筆サイン入りデコチェキ/各メンバー1名 計3名様

当選発表：2026年6月4日(木)

たくさんのご応募お待ちしております

※日本国内のみ発送可

※ご当選者様には＠life4cuts_jpアカウントより個別にDMをお送りいたします。

■オンライン販売

Kandisと人生4カットのコラボフレームは、Qoo10 人生4カット公式オンラインショップでもお買い求めいただけます。

オンラインショップにてKandisコラボフレームをご購入いただいた方の中から、抽選で6名様にKandisメンバー直筆サイン入り人生4カットフレームをプレゼント！

オンラインでもKandisとの特別なコラボフレームをお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、ここでしか手に入らない特別なアイテムをチェックしてみてください。

人生4カット公式オンラインショップ

https://www.qoo10.jp/su/1460354566

応募方法

1.人生4カット公式オンラインショップでKandisフレームを購入

2.商品受け取り時にサイン入り人生4カットフレームが入っていたら当選

※メンバーは選べません

応募期間：2026年3月21日(土)～2026年5月31日(日)

■Kandis

Kandis（カンディス）は、Hello、Nine、Venny、Lookyの4人で構成される、K-POP第5世代を代表するセルフメイド・ガールズグループ。10代・20代のエネルギーと自由を体現し、作詞・作曲・編曲・振付のすべてを自ら手がける高いクリエイティブ性で注目を集める。R&B、ネオソウル、ヒップホップを融合させた独自のサウンドで、「ありのままの魅力」を等身大に描き出す。

2025年1月のデビュー以降、音楽番組で披露した圧倒的なパフォーマンスが話題となり、SNSでは「新人離れした生歌」として注目を集めている。ハンドマイクでのステージングをはじめ、自由でリアルな表現が評価されている。

●X(旧Twitter)(https://x.com/Kandis_JP)

●Instagram(https://www.instagram.com/official_Kandis)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@Kandis_official)

●YouTube(https://www.youtube.com/@Kandisofficial)

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)