ローカルとグローバルをつなぎ業界・会社規模を超えた事業共創を生み出すカンファレンス「START CAMP 2026 in SHIZUOKA」7月23～24日開催決定

IMA株式会社

IMA株式会社（代表取締役：海野 慧、以下IMA）は、事業共創カンファレンス「START CAMP 2026 in SHIZUOKA」を、2026年7月23日（木）～24日（金）に静岡県静岡市にて開催することを決定し、共創パートナー及び参加者の募集を開始しました。尚、2026年4月末までに参加企業としてお申込みいただいた場合、早割価格が適用されます。

2020年の第1回開催以来、累計300団体・920名以上が参加してきたSTART CAMPは、今回で7回目の開催となります。次回開催地となる静岡県は「静岡県スタートアップ支援戦略2025」を掲げ、県内企業と連携しながら活発なスタートアップ支援が行われています。START CAMP 2026は、その静岡県が主催する、県内企業とスタートアップの共創促進を目的とした大規模商談会「TECH BEAT Shizuoka」と同日開催も予定しており、さらに共創の輪を広げていきます。

■ START CAMPとは

写真）START CAMP 2025 in MEIWA閉会式

START CAMPは、「道なき道は、誰かといけ。」をスローガンに掲げる事業共創カンファレンスです。”こんな社会を作りたい”とより良い社会づくりを志す人たちが集い、大手企業・スタートアップ・自治体・NPO・有識者など、社会課題解決に必要なあらゆるステークホルダーが一堂に集まり、オープンイノベーションを通じて共創プロジェクトを生み出すことを目的としています。

イシューディスカッション（ビジョンの発散と課題の解像度アップ）→ プロジェクト設定（共鳴する仲間との課題設定）→ 共創ワーク・ピッチ（アイデアの具体化とアクションコミット）という3ステップで進み、その場で新たな共創プロジェクトが走り出します。これまでも業界・会社規模を超えた数多くの共創事例を輩出してきました。

※過去開催時の様子は下記URLをご参照ください。

START CAMP 2025開催レポート（プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000069725.html)）

START CAMP 2024開催レポート（プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000069725.html)）

START CAMP 2023開催レポート（プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000069725.html)）

■ START CAMP 2026 共創テーマ

2026年は「Local to Global / Global to Local」をコンセプトに、静岡発の共創から新産業創出を目指します。

【Local to Global】

- モノづくり × グローバルサウス（製造・モビリティ技術の輸出/実装）- フィンテック × グローバルサウス（金融インフラ構築と就労機会創出）- ヘルスケア× テクノロジー（医療・補装具の安価な普及によるエンパワメント）

【Global to Local】

- 文化/観光/リジェネラティブ × インバウンド（精神性・文化資産のブランド化）- 食/一次産業/流通 × テクノロジー（生産/保存技術・アップサイクルの輸出）- 環境改善 × レジリエンス（環境課題・防災課題の解決と産業化）

※コンセプトの詳細は変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。

■ こんな方にご参加をおすすめします

■ 開催概要

■共創パートナーの募集について

- 事業領域に囚われず、社会課題に取り組む新しい領域に関心を持たれている経営幹部・事業開発担当の方- 社会課題に真剣に取り組みたいと考え、同志となる企業・共創プレイヤーとの出会いを求めている方- 「Local to Global / Global to Local」の文脈でビジネス機会を探索している方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69725/table/17_1_65d2634b658dc77ef4b9b64017b4ef0c.jpg?v=202603191151 ]

START CAMP2026の「START CAMP共創テーマ」を中心に、共創事業創出に積極的に取り組む共創パートナーを募集します。ご希望の企業様へは、共創パートナー向けプランを別途ご案内させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

【共創パートナー特典】

■ IMA株式会社 会社概要

- 企業/事業紹介ピッチ- テーマ別セッションについて アジェンダの企画 セッションへの登壇 パートナー候補のソーシング- 事前の事業開発アドバイザリー- 事業開発を推進するための組織開発サポート- START CAMP後の事業共創フォローアップ など

IMA株式会社は、「今をかきまぜろ。」をミッションに掲げ、組織を超えた共創を生む仕掛け人として「挑戦の火種」をかきまぜ、社会課題と成長産業・市場が交差する領域における新規事業の開発や組織変革を支援する企業です。起業家・大手企業・行政・地域が有機的につながるエコシステムを構築し、事業共創カンファレンス「START CAMP」や、日本最大級のソーシャルキャリアイベント「ソーシャルキャリアフェス」、社会課題の現場で対話を通じて個の情熱を解き放つ企業オフサイト研修「DEEP DIVE CAMP」などを展開。2026年以降は、成長著しいグローバルサウスでの事業展開を特に強化しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69725/table/17_2_754064d6ca45cf599f8074f52fef59e7.jpg?v=202603191151 ]