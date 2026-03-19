ニッセイ・グリーンローンの契約締結について

鈴与株式会社

鈴与商事株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：伊藤 正彦、以下「鈴与商事」）は、２０２６年２月２７日、日本生命保険相互会社（本店：大阪府大阪市、代表取締役社長：朝日 智司、以下、「日本生命」）と、日本生命が提供する「ニッセイ・グリーンローン※１」に係る融資契約を締結しましたので、お知らせします。

背景と目的

鈴与商事は、２０２３年４月１日に「カーボンニュートラル宣言」を表明し、２０５０年度のカーボンニュートラル達成を目標に掲げております。省エネルギー化、電化、ゼロエミッション化を基本方針とし、社有車のＨＶ化・ＥＶ化、照明・空調設備の省エネ化・電化、再生可能エネルギーの積極導入などの施策を進めてまいりました。





ニッセイ・グリーンローンの契約概要

今般、鈴与商事は、太陽光ＰＰＡサービスに係る太陽光発電設備の導入費用を資金使途とする、ニッセイ・グリーンローンの融資契約を締結いたしました。本契約は、日本生命が策定した「ニッセイ・グリーンローン・フレームワーク※２」に基づくものであり、環境改善効果が認められるプロジェクトを対象とした資金調達手法として、透明性・信頼性が担保された枠組みとなっています。鈴与商事は、ニッセイ・グリーンローン・フレームワークに基づく資金調達を活用し、太陽光発電設備の導入および稼働を通じて、再生可能エネルギーの普及ならびに脱炭素社会の実現に貢献してまいります。契約締結日

２０２６年２月２７日（金）

借入金額

２億円

資金使途

太陽光PPAサービスに係る太陽光パネルの設備購入費用及び設置費用に充当いたします。

（4地点合計）

・発電容量：1,642.78kW

期待される環境改善効果

CO2フリーの再生可能エネルギー由来の電力を発電する太陽光パネルを設置し、CO2排出量の削減、脱炭素に貢献いたします。

（4地点合計）

・年間予想発電量：1,889,015kWh／年

・予測CO2削減量：783ｔ- CO2／年

※１ ニッセイ・グリーンローン：

日本生命が提供する、環境改善効果が認められるグリーンプロジェクト（省エネルギー化、再生可能エネルギー、気候変動への対応等）を資金使途とした融資を指します。



※２ ニッセイ・グリーンローン・フレームワーク：

日本生命が策定した、ニッセイ・グリーンローンに関する評価基準および運用方針を定めた枠組みです。本フレームワークは、ＬＭＡ（Loan Market Association）等が定めるグリーンローン原則および環境省のグリーンローンガイドラインに基づいて策定されており、その適合性については、株式会社日本格付研究所による第三者意見を取得しています。

鈴与商事株式会社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

鈴与商事株式会社

経営企画部

担当：杉山、本間

０５４-２７３-７８３２