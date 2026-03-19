【2026/3/26開催】来期の広告戦略、ちゃんと″実行″回りそうですか？ ～新年度スタートダッシュを決める11の施策～

株式会社ガラパゴス



AIを活用した広告クリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design」を展開する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中平健太）は、2026年3月26日（木）にオンラインカンファレンス「来期の広告戦略、ちゃんと"実行"回りそうですか？ ～新年度スタートダッシュを決める11の施策～」を主催することをお知らせいたします。

AIの普及やマーケティング施策の高度化により、企業のマーケティング活動は急速に複雑化しています。多くの企業では来期の予算や戦略が固まっているにもかかわらず、クリエイティブ制作や運用体制、データ管理、組織連携といった実行フェーズでの目詰まりにより、期待した成果につながらないケースが少なくありません。

こうした「戦略と実行のギャップ」を背景に、本カンファレンスではマーケティング領域を担う11社が集結。広告・SNS・CRMなどのマーケティング施策から、AI活用やデータ設計といったテクノロジー、さらに組織・運用体制まで、多様な視点から、戦略を「絵に描いた餅」で終わらせず成果へとつなげるための実践的なノウハウを共有します。

多くの企業が直面する実行フェーズの課題を紐解きながら、AI時代に求められるマーケティング実行体制の構築方法を提示します。



当日ご都合が悪い方もご安心ください。お申し込みいただいた方限定で、カンファレンス終了後にアーカイブ動画をご提供いたします。

お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seYLNJH9bE1a?utm_source=glpgs&utm_campaign=prtimes

▼こんな課題をお持ちの方にオススメ

・実行フェーズへの不安：来期戦略は固まったが、現場で確実に実行できるか不安がある

・成果が出ない原因の不透明さ：戦略は立てているが、成果につながらない原因が分からない

・連携の課題：社内や代理店・外注先との連携がうまくいかず、施策の実行精度が落ちている

▼このカンファレンスで得られる成果

・実行停滞の原因特定：施策が実行フェーズで停滞する原因と防ぎ方がわかる

・成果が出ない原因の可視化：戦略と成果のズレを構造的に把握し、改善ポイントがわかる

・連携体制の最適化：社内外との連携を整理し、実行精度を高める方法がわかる

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48043/table/169_1_0acc04300209d16954a2436ef8452e0f.jpg?v=202603191151 ]

【タイムテーブル／登壇予定（敬称略）】



11:00～11:05 オープニング

11:05～11:25

稲富 卓哉（株式会社ガラパゴス ADM事業部 マーケティングディビジョン）

「広告戦略は決まった。でも、なぜクリエイティブに落とし込むと意図がズレるのか？」

11:25～11:45

小椋 裕貴（株式会社リブ・コンサルティング アソシエイトマネージャー）

「中小企業のV字回復を実現した「AI活用」×「マーケティング」成功事例7選とは？」



11:45～12:05

山本 紘一（株式会社ジールコミュニケーションズ マーケティング部 マネージャー）

「戦略はあるのに、なぜ攻めきれないのか？組織を止める「見えないブレーキ」の正体」



12:05～12:25

野崎 智裕（株式会社ファネルAi 代表取締役）

「AIツール自作 x SaaS活用の最適バランス ～「リソース」が言い訳にならないAI時代～」



12:25～12:30 休憩

12:30～12:50

里村 仁士（ブルースクレイ・ジャパン株式会社 代表取締役会長）

「【広告CV≠売上】の罠を突破！売上直結の評価メソッドと次世代のAIデータ設計」



12:50～13:10

飯塚 貴裕（シャトルロックジャパン株式会社 セールスサポート部 部長）

「動画マーケで成果を出す最新メソッドを大公開 ―AI 素材生成で、素材 / 撮影ゼロの時代へ！―」



13:10～13:30

北村 類希（株式会社コムニコ マーケティングチーム エバンジェリスト）

「SNS運用を「絵に描いた餅」で終わらせない！来期の成果を確実にする、失敗しない体制構築とPDCAの実践プラン」



13:30～13:50

山中 沙智（株式会社アローリンク デジタルイノベーション事業本部 部長）

「リソース不足を解消し、LINEでLTVを最大化させる『自走型CRM』の仕組み」



13:50～13:55 休憩



13:55～14:15

福島 卓（パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 データテクノロジー部 データテクノロジー第1Ｇ マネジャー）

「【ケースで紹介】AI時代のマーケティング一元管理できていますか？ ～媒体/施策/ベンダー毎の属人化を防ぐには～」



14:15～14:35

杉本 一夫（株式会社アデックスデザインセンター 代表）

「戦略を成果に変える「実行力」とは？」



14:35～14:55

大貫 修平（NewSpot株式会社 代表取締役）

「CVRとLTVを爆上げさせる動画施策」

14:55～15:00 エンディング

お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seYLNJH9bE1a?utm_source=glpgs&utm_campaign=prtimes

【AIR Designサービス概要】

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームが企業に伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて勝率の高いクリエイティブを制作します。独自開発のデータ活用ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

▼詳細

・AIR Design サービスサイト(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

・AIR Design 導入事例(https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

【株式会社ガラパゴスについて】

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。業務特化型AI開発・活用支援サービス「Galapagos AI」と 広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

▼リンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/recruit/)