『SHADOW TACTICS: BLADES OF THE SHOGUN』がNintendo Switch 2で本日発売

DAEDALIC Entertainment GmbH

ドイツ・ハンブルク／ミュンヘン - 2026年3月19日 -史上最も高く評価されたステルスストラテジーゲームのひとつが、本日再び登場します。



『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』が、Nintendo eShopにてNintendo Switch 2向けに配信開始されました。本作には、ベースゲーム本編に加え、スタンドアロン拡張コンテンツ『Aiko’s Choice』も含まれており、Nintendoの新しいコンソールでプレイ可能となります。





『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 Nintendo eShophttps://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115484本作はシリーズとして初めてNintendoプラットフォームに登場するタイトルであり、高く評価されたステルスストラテジーの名作が、決定版として新たなプレイヤー層へ届けられます。『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 Nintendo Switch 2ローンチトレーラーhttps://www.youtube.com/watch?v=wh-6rY22KKY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wh-6rY22KKY ]



ステルスストラテジーがSwitch 2で新生



Mimimi Games(https://www.mimimi.games/)が開発し、Daedalic Entertainment(https://www.daedalic.com/)がパブリッシングを手がける『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』は、Commandosなどのジャンルの先駆的作品に着想を得た、現代ステルスストラテジーを代表する画期的タイトルとして広く評価されています。



その評価の高さは、PC版でのMetacriticスコア85/100に表れているほか、Nintendo Switch 2版でも好意的なレビューが初動から多数寄せられています。例えばNintendo Lifeでは9/10の高評価を獲得し、「トップクラスのゲームプレイ、優れたビジュアル、そして魅力的なミッション群で驚かせてくれる、素晴らしいリアルタイムタクティクスアドベンチャー」と評されています。



さらに『Shadow Tactics』は、世界中のプレイヤーから長年にわたり高い評価を得ており、Steamでは30,000件以上のユーザーレビューに基づく「圧倒的に好評（Overwhelmingly Positive）」96％の評価を獲得。現代ステルスストラテジーの名作として、長期的な人気を誇るタイトルとなっています。



『Shadow Tactics』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/418240/Shadow_Tactics_Blades_of_the_Shogun/



そして今回、Nintendo Switch 2版では、これまでで最も洗練されたバージョンが登場します。

- コンソール版として最高クラスの体験：Switch 2のマウスモード対応により、これまでにない精密な操作を実現- Ultimate Editionを収録：25時間以上のメインキャンペーンに加え、追加コンテンツ「Aiko’s Choice」を同梱- Switch 2向けに完全最適化：ロード時間の短縮とパフォーマンスの向上

映像仕様：携帯モードではHD（1080p）30FPS、TVモードでは4K出力30FPSに対応

現在、Nintendo Switch 2で楽しめるステルスストラテジー作品は多くない中、『Shadow Tactics』はそのプラットフォーム特性と非常に相性の良いタイトルとして際立っています。

「『Shadow Tactics』は、その世代を代表するステルスストラテジーゲームのひとつであり、残念ながらMimimi Gamesが2023年にスタジオを閉鎖した後も、このゲームへの情熱は決して失われることはありませんでした。Mimimiの創業者であるJohannes Roth氏とDominik Abe氏、そしてパートナーの皆様とともに、この現代の名作を新たなプレイヤーへ届け続けたいと考えました」と、Daedalic EntertainmentのマーケティングディレクターであるDominik Heineccius氏は語ります。



「Nintendo Switch 2は、その実現に最適な機会を与えてくれました。ネイティブのマウスサポート、より高速なロード時間、そして携帯モードとTVモードをシームレスに切り替えられる柔軟性は、本作の戦術的でクイックセーブを活用したゲームデザインと非常に相性が良いものです。私たちは、この現代の名作を決定版となるコンソールエディションとして、新たなプレイヤーに届けられることを誇りに思います。」



『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』は、本日よりNintendo eShopにて本日Nintendo Switch 2向けに配信開始されました。



価格は、

- ベースゲーム：5,940円税込- スタンドアロン追加コンテンツ「Aiko’s Choice(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000109932)」：3,080円税込

となっています。



詳細は、公式のNintendo eShopページをご確認ください：



『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』Nintendo eShop

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115484



クラシック・ステルスストラテジーの現代的復活



江戸時代の日本を舞台にした『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』は、いわゆる「Commandosスタイル」のクラシックなゲームプレイを洗練させ、現代のプレイヤーへと蘇らせたステルスストラテジーゲームです。



プレイヤーは、それぞれ異なる能力を持つ強力なスペシャリストたちのチームを操作します。忍者のハヤト、狙撃手タクマ、罠の専門家ユキ、侍ムゲン、そして変装の達人アイコ。

ミッションを成功させるためには、彼らの能力を組み合わせ、綿密な計画と正確なタイミングで行動することが求められます。

各ミッションは、巡回ルート、視界、そして攻略の機会が巧みに設計された“サンドボックス”形式のステージとなっています。

城や寺院、森のキャンプ地に忍び込み、敵の注意をそらしたり、罠を仕掛けたり、毒を使ったり、あるいは戦闘を完全に回避することも可能です。



『Shadow Tactics』では、成功の鍵となるのは反射神経ではなく、観察力と戦略、そして影から完璧な計画を実行することです。

ファクトシート



名称：

- Shadow Tactics: Blades of the Shogun(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115484)（本編）- Shadow Tactics: Aiko’s Choice(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000109932)（スタンドアロン追加コンテンツ）



ジャンル：

ステルスストラテジー



発売日：

2026年3月19日



開発：

Mimimi Games



パブリッシャー：

Daedalic Entertainment



販売：

Nintendo eShop



レーティング：ESRB：M / PEGI：16 / IRAC 16+



プレイ時間：約25時間（プレイスタイルによる）＋ Aiko’s Choice 約6～8時間



ダウンロード容量：8.4GB（本編）

4.8GB（スタンドアロン追加コンテンツ）



音声言語：英語、日本語



テキスト対応言語：

英語、日本語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語、韓国語、簡体字中国語

価格・エディション：

- Shadow Tactics: Blades of the Shogun（本編） - 5,940円税込- Shadow Tactics: Aiko’s Choice（スタンドアロン追加コンテンツ） - 3,080円税込



Nintendo Switch 2版の特徴：

- コンソール版として最高クラスの体験：Switch 2のマウスモード対応により高精度な操作が可能- Switch 2向けに完全最適化：ロード時間の短縮とパフォーマンスの向上- 映像仕様：携帯モードではHD（1080p）30FPS、TVモードでは4K出力30FPSに対応

Daedalic Entertainmentについて



Daedalic Entertainmentは、18年以上にわたりインディーデベロッパーを支援し、さまざまなタイトルを主要なゲームプラットフォームへ届けてきた著名なパブリッシャーです。同社のゲームラインナップは、**ストーリーテリング、ストラテジー、協力プレイ（Co-op）、そして心温まるゲーム（Wholesome Games）**という4つの分野に重点を置いた、多彩で個性的な作品で構成されています。



約45名の国際的なチームを擁するDaedalicは、現在もさまざまな開発スタジオと協力し、コンソールおよびPC向けの革新的な新作タイトルを市場に送り出すため取り組んでいます。近年の代表作には、New Cycle、Barotrauma、Unrailed!、Bloodgrounds、Into the Emberlands、Deponia、Shadow Tactics、Inkulinati、Hidden Deep、Fling to the Finish! などがあります。

また、Star Trek: Voyager - Across the Unknown、The Occultist、Woodo、Barotrauma Home & Harbor Expansion など、今後の新作にもぜひご期待ください。

なお、Daedalic Entertainmentは2022年4月より、フランスのパブリッシャーであるNaconの子会社となっています。

詳細はこちらをご覧ください：

https://press.daedalic.com



Mimimi Gamesについて



Mimimi Gamesは、Dominik Abe氏とJohannes Roth氏によって設立され、2008年から2023年まで活動していたドイツのゲームスタジオです。代表作には、2016年のShadow Tactics: Blades of the Shogun、2020年のDesperados IIIがあり、スタジオの最後の作品は2023年のShadow Gambit: The Cursed Crewです。

同スタジオの作品はいずれも高い評価を受けており、ステルスストラテジージャンルを代表するタイトルとして広く知られています。

詳細はこちらをご覧ください：

https://mimimi.games