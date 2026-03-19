コワーキングスペース「HAKADORU 立川北口店」3月19日オープン

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、コワーキングスペース「HAKADORU 立川北口店」を3月19日（木）にオープンしました。

HAKADORUは「ハカドリたい人のためのコワーキング」をコンセプトに、仕事・勉強に集中したいビジネスパーソンや学生に向けたワークスペースを提供しております。現在は渋谷宮益坂店、新宿三丁目店、アトレ大森店があり、立川北口店を加えて4店舗となります。

新たにオープンする立川北口店は、「自宅よりも、カフェよりも、ハカドル場所」を目指し、全席個室かつ24時間無人営業とすることで、いつでも静かに自分のタスクへ集中できる環境を提供します。これらはいずれもHAKADORUとしては初の試みとなります。

店舗情報

店舗入口店内通路

店舗名：HAKADORU 立川北口店

所在地：東京都立川市曙町2-12-1 曙ビル5階（JR立川駅から徒歩1分）

営業時間：24時間営業（不定休）

席数・料金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26460/table/71_1_7e4c196267a85dbbb869cb6b765a827f.jpg?v=202603191151 ]

支払方法：予約時に「HAKADORU会議室・個室予約サイト」で事前決済

ご利用方法：

１.HAKADORU会議室・個室予約サイトにて、利用日時を事前にご予約のうえ、決済をお願いいたします。

２.店舗入口にて、入室案内メールに記載のURLをタップすると入店用ページが開きます。ページ内の「開ける」を押していただくと、ドアが解錠されご入店いただけます。

３.ご予約いただいた部屋にて、終了時間までご利用いただけます。

４.ご利用終了後はお部屋をご退出のうえ、出口ドアに設置されている「解錠ボタン」を押してご退店ください。

設備の特徴：

・全個室は施錠可能。電源・Wi-Fi・モニターを完備

・機能性にこだわったデスクとワークチェアーをご用意

・文房具・充電器等の備品は無料で貸し出し

・飲食物の持ち込み自由、店内にはドリンクの自動販売機（有料）を設置

オープン日時：3月19日（木）10:00

店舗URL：https://haka-doru.jp/store/tachikawa-kitaguchi

※スタッフ不在の無人運営店舗となります。

※完全キャッシュレス決済となり、現金は使用できません。

HAKADORU立川北口店について

- 多摩地域最大級のターミナル駅であるJR立川駅北口ロータリーに面した商業ビル内にあり、ビジネスマンや学生の需要を見込んでいます。- 受付スタッフのいない終日無人営業はHAKADORUで初めての業態となります。- 立川北口店にて無人営業の店舗運営スキル・ノウハウを蓄積し、将来的に無人運営による多店舗展開が可能になるよう、検討を進めてまいります。