【ABCマート】トレンドを組み合わせたFILA 新作モデル「GLIO」　K-POPガールグループ「ILLIT」起用　春色のやわらかいムードで彩る新ビジュアル・ムービー公開

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、FILAの新作モデル「GLIO（グリオ）」を、全国のABC-MART GRAND STAGE及び公式オンラインストアにて2026年3月19日（木）より発売開始いたします。

本シリーズは、「バレエコア」×「ロープロファイル」を組み合わせ、華奢なフォルムにスニーカーの快適さを実現した一足です。また、同日より公開される新ビジュアル・ビジュアルムービーでは、K-POP5人組ガールグループ「ILLIT」を起用し、やわらかな自然光と淡いカラーに包まれた空間の中で、軽やかでフェミニンな世界観を表現しています。春の新生活を彩る一足として、「GLIO」をぜひお楽しみください。

※店頭でのビジュアルキャンペーンについては、3月24日以降順次開始予定

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e1007064/(https://www.abc-mart.net/shop/e/e1007064/)

●メイン動画：https://youtu.be/7GBtCe5GGuc(https://youtu.be/7GBtCe5GGuc)

●GLIO動画：https://youtu.be/tMzpsijwMOY(https://youtu.be/tMzpsijwMOY)

●インタビュー動画：https://youtu.be/HqtduJjwYfo(https://youtu.be/HqtduJjwYfo)

●BTS動画：https://youtu.be/H5pgQDQdDEE(https://youtu.be/H5pgQDQdDEE)

■「GLIO」×「ILLIT」新ビジュアル・ムービー公開

今回新たに登場する「GLIO」は、華奢な見た目でありながらスニーカーのような快適な履き心地を兼ね備え、軽やかな薄底ソールと、足の甲を美しく見せるカッティングのバランスを徹底的に追求した一足です。履き口にはギャザーディテールを施し、まるでリボンのような愛らしいアクセントをプラスすることで、バックスタイルまで美しく見えるデザインに仕上げています。

カラーバリエーションは、やわらかな印象の淡い3色を展開。デニムと合わせたカジュアルな着こなしはもちろん、スラックスやロングスカートと組み合わせた、程よい抜け感のあるスタイリングもお楽しみいただけます。スニーカー好きの方にも、フェミニンなスタイルを好む方にもおすすめしたい、ハイブリッドな一足です。

新ビジュアルでは、話題のガールグループ「ILLIT」を起用し、ミニスカートやハイソックスを合わせたスタイリングとともに、「GLIO」の軽やかさと可憐なムードを引き立てるビジュアルに仕上げました。春を感じさせるやわらかな色合いと、トレンド感のあるスタイリングが重なり、これからの季節に寄り添う世界観を表現しています。

■ビジュアルムービー

■「ILLIT」メンバーよりコメント

Q.今日の推しスニーカーは？

(MINJU) 私は今日履いたオールホワイトカラーのGLIOです。

ホワイトがベースなんですが、ディテールがたくさんあって可愛いと思います。

(WONHEE) 私も「GLIO」がすごく可愛いと思ったんですが、

FILAではこれまでにあまりなかったスタイルだなと感じて、

とても気に入りました。

(MOKA) 私は特に今日のバレエコアのスタイリングに合わせた、

ピンクとシルバーのカラーが特にお気に入りです。

■商品概要

商品名 ：フィラグリオ

価格 ：9,900円（税込）

カラー ：（左から）*Pink/Silver、Beige/Beige、Silver/Silver

サイズ ：22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

■「ILLIT」プロフィール(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLIT（アイリット）

2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。続いて2025年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」もK-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録し、年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を果たした。今年の6月より初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS STAR(ハート)' in JAPAN』の5都市11公演での開催も決定し、今後の活躍に期待が高まっている。

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）