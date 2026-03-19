【TAC行政書士】3/22(日)受験経験者向けウェビナー開催！ 合格するための正しい問題演習法とは？

TAC株式会社

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、行政書士試験の受験経験があり、今年度の再チャレンジをお考えの方を対象とした無料オンラインセミナーを3/22（日）10時より開催します。

《受験経験者だからこそ、気をつけたい！》

合格するための「正しい問題演習法」を教えます

受験経験のある方が、今年度の試験合格に向けて再スタートを考えた場合、「インプットはある程度できているので、これから問題演習を再開しよう」という方も多いと思います。

しかし、知らないうちに間違った方法で問題演習を進めてしまうと、合格への道が遠のいてしまいます。

当ウェビナーでは、受験経験者だからこそ意識して欲しい「間違った問題演習法」と「正しい問題演習法」を小池昌三講師がアドバイス。後半は「質疑応答」で再受験をお考えの方のご質問・ご相談に回答します。

受験経験者で今から学習を再スタートしようとお考えの方や、そもそも再挑戦しようか迷っている方も、ぜひご参加ください。

実施概要

■ 日時： 3月22日（日）10:00～ （※セミナー30分前後＋質疑応答）

■ 開催方法： オンライン（Zoom）

■ 参加費： 無料

■ 対象： 行政書士試験の再チャレンジをお考えの方（※独学・他校で学習していた方も大歓迎）

■ 予約方法： 下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_webinar_0322.html

担当講師

小池 昌三 （こいけ しょうぞう）講師

合格に必要な問題演習。ところが、受験経験者や独学でありがちなのが、間違った方法で進めてしまうこと。「今まで問題演習に時間をかけていたのに、どうしても得点が伸びなかった」とお感じになったことはありませんか？

・問題演習にどのような素材を使えばよいか分からない

・得点アップに直結する正しい問題演習法を知りたい

・問題演習をするためのTACのコースを知りたい・・・

そんな、受験経験者の方には必ず聞いて欲しい！ぜひご参加ください。

【講師プロフィール】

TAC行政書士講座専任講師。法務博士（専門職）。ビジネス法務エグゼクティブ(R)（商工会議所認定）。宅地建物取引士有資格者。行政書士有資格者。かつて不動産会社の営業マンとして働いた経験を持つ。

「無理なく」「無駄なく」効率的に合格することをモットーに、初学者にもわかりやすい講義を行う。暗記にかたよらない思考型の講義に定評がある。持ち前の明るさと情熱で受講生の信頼も厚く、数多くの受験生を合格へ導く実力派講師。

■行政書士とは？

行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/