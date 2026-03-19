『木製サウナマット』販売開始
あぐらサイズのサウナマット
日本全国で、商空間の特注家具・サウナを手がける株式会社アーティストリー（所在地：愛知県春日井市、代表取締役 水戸勤夢）は、オリジナルの木製サウナマットの販売を開始しました。
サウナの本場フィンランドの施設で見られる木製サウナマット。
アーティストリーの木工サウナーの大西は、熱と天然素材の空間であるサウナ室で木製のサウナマットは相性が良く、日本のサウナ文化でも受け入れられると考え、商品化を検討。一年以上の試作、試利用を重ねました。
製品詳細
・素材は耐水性のある合板
・表面は毛羽たたないように研磨仕上げ
・サイズは「すわる」と「あぐら」の２種類
・10枚1セットでの受注生産
・オプションで施設や社名のロゴも刻印可能
[表: https://prtimes.jp/data/corp/74250/table/16_1_d1f253015bcfc966e440f6b5768cdb82.jpg?v=202603191151 ]
導入サウナ施設
KIWAMI SAUNA OSU
すでに本製品は、全国のサウナで導入、利用が始まっています。
導入いただいているサウナ様
・天光の湯（岐阜） https://tenko-spa.jp/
・KIMAMI SAUNA OSU（愛知） https://kiwamisauna.com/store/osu
・LUOVA SAUNA（愛知） https://tamadic.wixsite.com/luova-sauna
・LUOVA SAUNA VALOA（愛知）
・Kanzaki Sanga Sauna （岐阜） https://sangasauna.com/
・宇和サウナ（愛媛） https://uwapark.com/sauna/
・星降る山荘七時雨（岩手） https://nanashigure.iwate.jp/
and more
◆本製品のお問い合わせ◆
株式会社アーティストリー 営業開発宛
info@artistry.co.jp
0568-33-3719
〒486-0958 愛知県春日井市西本町三丁目260
公式HP https://www.artistry.co.jp/
製品ページ https://www.artistry.co.jp/works-product/%e6%9c%a8%e8%a3%bd%e3%82%b5%e3%82%a6%e3%83%8a%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88/