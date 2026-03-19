menu、「大つけ麺博Presents つくばラーメン祭」「最強ラーメン祭 in 小山2026」とコラボ

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、2026年3月から4月にかけて開催されるラーメンイベント「大つけ麺博Presents つくばラーメン祭」（茨城県つくば市）および「大つけ麺博Presents 最強ラーメン祭 in 小山2026」（栃木県小山市）においてmenuブースを出展し、ラーメン1杯無料券が当たる抽選など、来場者参加型の企画を実施します。

「大つけ麺博Presents つくばラーメン祭」と「大つけ麺博Presents 最強ラーメン祭 in 小山2026」は、全国のラーメン店が出店する屋外ラーメンイベントです。会場では各店が趣向を凝らした一杯を提供するほか、本イベントでしか食べられない特別コラボラーメンも登場します。イベントは複数週にわたり開催され、週替わりで店舗が入れ替わります。

menuは、それぞれのイベント会場にmenuブースを出展します。ブースでは、menuデリ麺部Xアカウントをフォローのうえ、当日会場で召し上がったラーメンの感想を記入いただいた方を対象に、会場で使用できる「ラーメン1杯無料券」等が当たる企画を実施します。また、家族連れにも楽しんでいただけるよう、10歳以下のお子様を対象に「スーパーボールすくい」も実施します。

menuはこれまで、ラーメン店とのコラボレーション企画やキャンペーン施策を通じて、ラーメンの魅力を発信してきました。本イベントにおいても、来場者参加型の企画を通じて、イベントを盛り上げます。

●「大つけ麺博Presents つくばラーメン祭」概要

開催日時：

第1陣 2026年3月13日（金）～3月15日（日）

第2陣 2026年3月19日（木）～3月22日（日）

開催時間：11:00～20:00

※3月13日、3月19日は17:00開始

開催場所：研究学園駅前公園（茨城県つくば市学園南2-1）

アクセス：つくばエクスプレス「研究学園駅」より徒歩約3分

出店店舗：

第1陣 衝青天／味噌麺処 花道庵／つけ麺和／麺房 鶏くらふと／inEZO／KUCHE／麺屋たいそん／特濃のどぐろつけ麺Smile／自家製麺 竜葵／【特別コラボ】 ドラゴンラーメン×麺彩こはね

第2陣 【特別コラボ】 麺堂稲葉×竹末食堂／らあめん元／ラーメン鷹の目／麺家太威／仙臺くろく／【特別コラボ】 麺屋こうじ×麺処ほん田／【特別コラボ】 麺屋 翔×らぁめん 人徳／寿製麺よしかわ／ど・みそ／【特別コラボ】ハイマウントJ×それいけ！たかちゃんラーメン

価格：1杯1,000円（税込）

主催・企画運営：株式会社ブルースモービル

※ラーメンの購入には、全店共通の食券(1杯1,000円・税込)の購入が必要です。

※各店舗により販売内容は異なります。

※食材がなくなり次第、販売終了となる場合があります。

※詳細は各店舗にてご確認ください。

●「大つけ麺博Presents 最強ラーメン祭 in 小山2026」概要

開催日時：

第1陣 2026年3月27日（金）～3月29日（日）

第2陣 2026年4月3日（金）～4月5日（日）

第3陣 2026年4月10日（金）～4月12日（日）

第4陣 2026年4月17日（金）～4月19日（日）

開催時間：

金曜日 17:00～21:00

土曜日 11:00～21:00

日曜日 10:30～20:00

開催場所：小山御殿広場(栃木県小山市中央町1-1-1)

アクセス：JR東北本線(宇都宮線)「小山駅」より徒歩約8分

出店店舗数：32店

出店店舗：

第1陣 【特別コラボ】村岡屋＆めんや天夢／【特別コラボ】中華そば一楽×炙り味噌らぁめん穂華／【特別コラボ】煮干しつけ麺宮元×らーめん飛粋／【特別コラボ】佐野らーめん会×札幌ラーメン連合／新旬屋 本店／自家製麺 麺や 六等星／横浜家系ラーメン 大津家／麺屋中川會

第2陣 【特別コラボ】ハイマウント×一品香 小山／【特別コラボ】らーめん武丸×麺屋くろまる／

田代こうじ最強軍団／頑者／柏 濃麺や 39名／自家製麺 竜葵／つけ麺 和／博多ラーメン でぶちゃん

第3陣 【特別コラボ】TEAM BOOGIE BACK (麺堂イズム × 一乃胡 × 麺彩こはね）／【特別コラボ】中華そば 卯月屋×味噌麺処 花道庵／俺の生きる道／麺房 鶏くらふと／じゃぐら高円寺／特濃のどぐろつけ麺Smile／寿製麺よしかわ／ほたて日和

第4陣 【特別コラボ】竹末食堂×中華食彩宮本／【特別コラボ】麺堂稲葉×中華そば神志／

【特別コラボ】油虎×肉の番人×タイガーパンチ／らあめん元／ラーメン鷹の目／仙臺くろく／あはれ／【特別コラボ】UNITED NOODLE（YOKOKURA STOREHOUSE×アメノオト）

価格：1杯1,000円（税込）

主催・企画運営：株式会社ブルースモービル

※ラーメンの購入には、全店共通の食券(1杯1,000円・税込)の購入が必要です。

※各店舗により販売内容は異なります。

※食材がなくなり次第、販売終了となる場合があります。

※詳細は各店舗にてご確認ください。

●menuブース概要

menuブースでは、menuデリ麺部Xアカウントをフォローのうえ、当日会場で召し上がったラーメンの感想を記入いただいた方の中から抽選で、会場で使用できる「ラーメン1杯無料券」等をプレゼントします。あわせて、10歳以下のお子様を対象に、「スーパーボールすくい」も実施します。

開催期間：

「大つけ麺博Presents つくばラーメン祭」

第1陣 2026年3月13日（金）～3月15日（日）

第2陣 2026年3月19日（木）～3月22日（日）

「大つけ麺博Presents 最強ラーメン祭 in 小山2026」

第1陣 2026年3月27日（金）～3月29日（日）

第2陣 2026年4月3日（金）～4月5日（日）

第3陣 2026年4月10日（金）～4月12日（日）

第4陣 2026年4月17日（金）～4月19日（日）

参加方法：

１.menuデリ麺部Xアカウント（@menu_sales(https://x.com/menu_sales)）をフォロー

２.会場で召し上がったラーメンの感想を記入

３.デジタルくじに参加し、その場で抽選

賞品：会場で使用できる「ラーメン1杯無料券」等

※景品は数量限定です。なくなり次第終了となります。

※本キャンペーンは、予告なく変更・終了する場合があります。

●menu株式会社について

“あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に“ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。