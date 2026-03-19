【土屋鞄】長年愛されるロングセラー「トーンオイルヌメ」シリーズより、無垢でプリミティブな数量限定色「タン」が登場

株式会社土屋鞄製造所

(株)土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下当社）は、ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、「オイルヌメ革」の数量限定色「タン」を採用した「トーンオイルヌメ」シリーズの定番14アイテムと、同素材で仕立てたスマホショルダー、Apple Watch専用レザーバンドを、2026年4月2日（木）に発売します。

2026年春夏のシーズンテーマ「生まれ変わった、ピュアな力強さ」から導かれた限定色「タン」は、シリーズの原点に立ち返りながら新たな一歩を踏み出す思いを込めた、無垢でプリミティブな表情が魅力のカラーです。「トーンオイルヌメ」シリーズの定番14アイテムおよびスマホショルダーは、全国の「TSUCHIYA KABAN」と自社オンラインストアにて販売します。Apple Watch専用レザーバンドは、全国14店舗の直営店限定での展開となります。

気品と洒脱さを備えた、植物タンニンで鞣したナチュラル素材の「オイルヌメ革」

20年以上のロングセラー「トーンオイルヌメ」シリーズは、オリジナル素材「オイルヌメ革」の豊かな風合いと、素材の柔らかさが生み出す造形を大切にしたコレクション。植物のタンニンで鞣した革に、オイルをたっぷり染み込ませ、何年も使い込んだような風合いと柔らかさ、シボの豊かな表情を堪能できます。手触りの優しい「ずっと、触っていたくなる革」として、長年ユーザーから親しまれている定番素材です。

革本来の表情を引き出す、穏やかでプリミティブなカラー「タン」

2026年春夏の数量限定色「タン」は、ベージュよりも暗く、ブラウンよりも明るい色味が、素材である革本来の自然な表情を感じさせるカラーです。明るいカラーが中心となる春夏のコーディネートはもちろん、日常のスタイリングにも自然になじみ、装いの中で穏やかに、素朴な存在感を発揮します。

植物タンニン100％鞣しをベースに、たっぷりのオイルを加えたナチュラルテイストの革を使用しているため、使い込むほどにつやを重ね、「タン」色が徐々に濃いブラウン系へと深化していく、味わい深いエイジングをお楽しみいただけます。

内装とパーツのカラーディテール

内装カラーは、ピッグスエード内装のモデルにはスモークベージュを、ナイロン内装のモデルにはブラックを採用しています。背当てのカラーは、ソフト牛革仕様にはブラウン、ナイロン仕様にはブラックをそれぞれ使用しました。ステッチカラーは生成りで統一し、金具にはシックなブラックシルバーを採用。柔らかく自然な「タン」の革色と組み合わせることで、全体にモダンで落ち着いた印象を与えています。

同素材で仕立てた、ガジェットを引き立てるレザーアクセサリー

「レザーウォッチバンド Apple Watch用（オイルヌメ革）」では、美錠などの金具に、Apple Watchとの相性も良いシルバー色を採用し、モダンな印象に仕上げています。ベルト裏にはベージュ色を配し、さりげないコントラストを添えました。

「レザースマホショルダー」には、紐にブラウン色を、ステッチに生成りをあしらい、同じ革ならではの素材感を引き立てる、落ち着いたカラーバランスとしています。

製品概要

トーンオイルヌメ ショルダー

\85,800 (税込)

サイズ：縦24.0×横34.0×底マチ9.5cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 豚革

重さ：約1,120g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-shoulder

トーンオイルヌメ ミディアムショルダー

\71,500 (税込)

サイズ：縦18.5×横28.0×底マチ9.5cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 豚革

重さ：約900g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-medium-shoulder

トーンオイルヌメ デイリートート

\93,500 (税込)

サイズ：縦33.0×横38.0×底マチ11.0cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 豚革

重さ：約1,240g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-daily-tote

トーンオイルヌメ 2wayトールトート

\104,500 (税込)

サイズ：縦34.5×横37.0×底マチ15.0cm

素材：外装 = 牛革、内装 = ナイロン

重さ：約890g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-2way-tall-tote

トーンオイルヌメ スリムトート

\60,500 (税込)

サイズ：縦38.5×横34.5×底マチ8.0cm

素材：外装 = 牛革、内装 = ナイロン

重さ：約550g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-slim-tote

トーンオイルヌメ ポストミニショルダー

\71,500 (税込)

サイズ：縦17.5×横24.5×底マチ12.0cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 豚革

重さ：約680g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-post-mini-shoulder

トーンオイルヌメ フラップバックパック

\132,000 (税込)

サイズ：縦48.0×横32.5×底マチ16.0cm

素材：外装 = 牛革・ナイロン、内装 = ナイロン

重さ：約1,430g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-flap-backpack(https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-flap-backpack)

トーンオイルヌメ ソフトミディアムバックパック

\110,000 (税込)

サイズ：縦38.0×横29.0×底マチ15.0cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 豚革

重さ：約1,010g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-soft-medium-backpack

トーンオイルヌメ クロスボディバッグ

\52,800 (税込)

サイズ：縦20.5×横13.0×底マチ7.0cm

素材：外装 = 牛革、内装 = ナイロン

重さ：約390g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-crossbody-bag

トーンオイルヌメ トーンオイルヌメ ポケットショルダー

\66,000 (税込)

サイズ：縦24.0×横20.5×底マチ7.0cm

素材：外装 = 牛革、内装 = ナイロン

重さ：約610g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-pocket-shoulder

トーンオイルヌメ クッションファスナー長財布

\37,400 (税込)

サイズ：縦10.2×横20.8×厚み2.7cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 豚革

重さ：約210g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-zip-long-wallet

トーンオイルヌメ がま口ポケット財布

\27,500 (税込)

サイズ：縦9.4×横12.4×厚み3.4cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約110g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-gamaguchi-pocket-purse

トーンオイルヌメ がま口パース

\17,600 (税込)

サイズ：縦9.0×横13.0×厚み2.3cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 豚革

重さ：約80g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-gamaguchi-purse

トーンオイルヌメ キーケース

\16,500 (税込)

サイズ：縦11.7×横7.0×厚み2.2cm

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約80g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/to-key-case

レザースマホショルダー

\24,200 (税込)

サイズ：縦18.0×横12.0×底マチ2.0cm (iPhone 15 Pro Max、iPhone 14 Pro Max収納可)

※装着しているケースの種類によっては入らない場合があります。

素材：外装 = 牛革、内装 = ナイロン

重さ：約120g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/zx_leather-smartphone-pouch

レザーウォッチバンド Apple Watch用（オイルヌメ革）

\14,300 (税込)

サイズ (手首周り) ：L = 約14.0～19.5cm対応、S = 約13.0～18.5cm対応

素材：外装 = 牛革

重さ：約20g

※Apple Watch以外の腕時計等にはお使いいただけません。

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/leather-watch-band-apple-watch-42-44-45mm

※iPhone およびApple Watch は、Apple Inc.の商標です。

販売概要

■発売日：2026年4月2日(木)

■詳細ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/collections/toneoilnume

■販売店舗：

＜「トーンオイルヌメ」シリーズ14製品、レザースマホショルダー＞

■「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp

■ 直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店

＜レザーウォッチバンド Apple Watch用（オイルヌメ革）＞

■ 直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。

会社概要

■会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■代表取締役社長：土屋成範

■所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

土屋鞄製造所 お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）

メール：support@tsuchiya-kaban.com