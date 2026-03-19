【5日間限定・無料公開】「もう遅い」なんて誰が決めたの？

株式会社ASK LABO

年齢、環境、過去の選択。それらはあなたの価値を少しも下げていません。

「私」を取り戻すためのマインドセット本～

[株式会社ASKLABO]は、

唐橋アヤによる新刊『キレイになるだけで人生はもう一度輝き出す』の

出版を記念し、2026年3月19日（木）～ 2026年3月23日（月）23:59まで5日間限定で、

本作の無料ダウンロードキャンペーンを実施いたします。

公式LINEへのご登録により、

通常有料のAmazon書籍を無料でお受け取りいただけます。

■ 出版の背景：外見だけではない、心がふっと軽くなる「キレイ」の魔法

「もう遅い」なんて、誰が決めたのでしょう。

年齢を重ねるなかでの変化や、慌ただしい日常、過去の選択によって、

いつの間にか自分のことを後回しにしてしまっている女性は少なくありません。

本作『キレイになるだけで人生はもう一度輝き出す』は、

単なる外見の美容法を語る本ではありません。

『キレイになること』は、自分を大切にし始める合図であるという独自の視点から、

心がふっと軽くなり、『また私の人生、始めていいんだ』と

前を向けるようになるためのマインドセットをまとめた一冊です。

■ こんな想いを抱えている方へ

以下に一つでも当てはまる方に、本作はお役に立てる書籍です。

・鏡を見るたびに、ため息が出てしまう

・いつの間にか、自分のことは後回しになっている

・もう一度、女性として輝きたい 自信を取り戻したい

・「私の人生、これからどうなるんだろう…」と不安になる

■ 本書を読むことで手に入るもの

読み終えた頃には、きっと「私は、まだまだこれから」と思えるはずです。

・無理をしない「キレイ」の考え方 比べなくていい、自分軸の作り方

・自分を責めずに前を向くヒント

・年齢を重ねるほど輝く女性のマインド

・「私を生きる」という感覚

■ 5日間限定・無料ダウンロードキャンペーン詳細

通常有料で販売されている本書籍を、5日間限定で無料プレゼントいたします。

キャンペーン期間

2026年3月19日（木）～ 2026年3月23日（月）23:59まで

対象書籍

『キレイになるだけで人生はもう一度輝き出す』

参加方法

下記「無料ダウンロードの流れ」をご参照ください

【無料ダウンロードの流れ】

以下のURLから公式LINEに登録 登録後、すぐに届く専用リンクをクリック Amazonから無料でダウンロード

↓

https://utage-system.com/p/rJr3svDJCqh3

※ キャンペーン期間を過ぎると再び有料となりますので、この機会をお見逃しなくご利用ください。

■ 著者 唐橋アヤよりメッセージ

キレイになることは、誰かに見せるためじゃありません。

自分自身に「私は大切にされていい存在だよ」と伝えてあげる行為だと思っています。

この本が、あなたがあなたを取り戻す、小さなきっかけになりますように。

唐橋 アヤ（からはし あや）

■ 書籍情報

タイトル

『キレイになるだけで人生はもう一度輝き出す』

著者

唐橋 アヤ（からはし あや）

定価

無料

販売ストア

Amazon（Kindle版）