業界最強クラスの吸引力と、薄型ボディーが融合！進化した清掃力と知能「DEEBOT T50S OMNI /DEEBOT T80S OMNI」3月20日（金）より発売

エコバックスジャパン株式会社

研究開発から製造、販売までを一貫して行い、家庭用ロボットをグローバルに展開する総合メーカー、エコバックスジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、社長：梅田永智）は、2026年3月20日（金）から、公式オンラインストア限定、圧倒的な清掃力を誇るTシリーズの進化型モデル「DEEBOT T50S OMNI」と「DEEBOT T80S OMNI」を発売いたします。本製品は、フラッグシップ級の性能と価格のバランスを両立し、家具の下まで入り込む薄型設計や強力な吸引力、最新のAI技術により、これまでにないスマートな清掃体験を提供します。

驚きの薄さと最強クラスの清掃力を両立した「DEEBOT T50S OMNI」は、エコバックス史上最薄となる 81mm の極薄ボディーに先進テクノロジーを凝縮しました。完全内蔵型 dToF LiDAR システムの新構造により、低い家具の下までスムーズに入り込み、これまで届かなかった場所まで徹底的に清掃します。壁際清掃には、エッジからわずか 1mm の距離を維持して動作する「TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング」を採用し、取り残しのない高い清掃カバー率を実現。加圧回転式の「OZMO Turbo 2.0」が高い洗浄力を発揮する一方、吸引面では業界最強クラスの 25,000Pa という驚異的なパワーで家中の汚れを吸い上げます。さらに、トリプル V 字構造の「ZeroTangle 3.0 毛絡み防止テクノロジー」が毛の絡まりを最大 0％まで抑制し、メンテナンスの手間を大幅に軽減。自動リフトモップ機能や最新の境界認識技術による高度な回避性能も備え、OMNIステーションでの最大75℃熱水洗浄と最大45℃の熱風乾燥により、究極のハンズフリーと清潔な住環境を提供します。

圧倒的な清掃力と知能を持つ「DEEBOT T80S OMNI」は、3,800Paの高い清掃圧と毎分220回の高速回転を誇る「OZMOローラー 定圧式常時洗浄モップシステム 2.0」を搭載し、高密度ナイロン製ローラーが拭きムラのない美しい仕上がりを実現します。ローラーモップが1.5cm伸長するローラーモップに加え、リアルタイムで適応するクッションシステム、やわらかなラバー製エッジグライドホイールを備えた「TruEdge 3.0 エクストリーム・エッジクリーニング」が壁際まで密着し、家具の縁まで隙間なく清掃します。また、「AI汚れ検知 2.0」が汚れに応じた清掃を自律選択しながら、「ブラシ＆ローラー自動リフト機構」がカーペットや液体汚れに合わせてブラシとローラーを最適に自動制御します。さらに、最大 24,800Pa の強力な吸引力で微細なホコリやゴミまで漏らさず吸い取り、毛絡みを防ぐ「ZeroTangle 3.0 アンチタングルテクノロジー」によりお手入れの手間も最小限。「AIVI 3D 3.0」による高度な回避性能に加え、高さ 98mm の薄型設計で家具下もスムーズに走破。ステーションは熱水洗浄と 63℃の熱風乾燥に対応し、わずか2時間でモップを清潔に完全乾燥させるなど、利便性・ストレスフリーな清掃体験を提供します。

■発売概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17926/table/156_1_ca8e199fda7202c40dcd8f59e3085b04.jpg?v=202603190352 ]

■主な特長：DEEBOT T50S OMNI

1.家具下への到達性を極めた「エコバックス史上最薄81mmボディー」

完全内蔵型 dToF LiDAR システムを採用した革新的な新構造により、エコバックス史上最薄となる厚さわずか 81mm のボディーを実現。この超薄型設計により、従来の製品では入り込めなかった低い家具の下や狭い隙間にもスムーズに到達し、家中の死角をなくした徹底的な清掃を可能にします。

2.壁際1mmまで密着する「TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング」

壁際清掃においては、エッジからわずか 1mm の距離を維持して動作する連続可変モッププレートを備えた「TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング」を採用。多次元センサーと3D構造化ライトを組み合わせることで空間とエッジを高精度に認識し、取り残しのない 100％の清掃カバー率を実現します。

3.業界最強クラス25,000Paの吸引力と「ZeroTangle 3.0 毛絡み防止テクノロジー」

業界最強クラスとなる最大 25,000Pa のパワフルな吸引力を誇り、家中のあらゆるゴミを徹底的に除去します。さらに、トリプルV字構造を採用した最新の「ZeroTangle 3.0 毛絡み防止テクノロジー」を搭載。45°V字型の防止ブラシが髪の毛を中央へ集約し、自動的にほぐすコーム構造により、毛の絡まりを最大 0％まで抑制することで安定した高い清掃性能を維持します。

4.最大75℃の熱水洗浄を備えた「OMNIステーション」とインテリジェント機能

「OMNIステーション」は最大 75℃の熱水洗浄と45℃の熱風乾燥に対応し、清掃後のモップを常に清潔に保ちます。また、加圧回転式の「OZMO Turbo 2.0」や、最新のナビゲーション技術「TrueMapping 2.0」、障害物回避システム「TrueDetect 3D」を搭載。自動リフトモップ機能によるカーペット対応や直感的な音声アシスタントなど、先進のテクノロジーによって究極のハンズフリー清掃を提供します。

※このデータはエコバックス中央研究所の実験結果によるものです。実際の家庭環境での使用効果は異なる場合があります。

■主な特長：DEEBOT T80S OMNI

1.3,800Paの高圧清掃と伸長する「TruEdge 3.0 エクストリーム・エッジクリーニング」

一般的なデュアルモップの約16倍に相当する3,800Paの高い清掃圧と、毎分220回の高速回転を誇る「OZMOローラー 定圧式常時洗浄モップシステム 2.0」を搭載。高密度ナイロン製ローラーが床をこすりながら同時にすすぎを行うことで、頑固な汚れを徹底除去し拭きムラのない仕上がりを実現。壁際清掃においては、1.5cm伸長するローラーと可変クッションシステム、新たに採用されたラバー製エッジグライドホイールを備えた「TruEdge 3.0 エクストリーム・エッジクリーニング」が家具の縁まで隙間なく密着し、端から端までの徹底清掃を可能にします。

2.汚れに応じた自律清掃を可能にする「AI汚れ検知 2.0」と「ブラシ＆ローラー自動リフト機構」

「AI汚れ検知 2.0」が床の汚れを自動検知し、頑固な汚れにはモップ洗浄を挟んだ複数回の往復清掃を行うなど、状況に応じた最適なプロセスを自律的に選択します。さらに、ブラシとローラーを自動制御する「ブラシ＆ローラー自動リフト機構（トリプルリフト機構）」を搭載。カーペット上でのモップ上昇、液体汚れ検知時のブラシ持ち上げ、大きなゴミ清掃時のサイドブラシ停止など、清掃シーンに合わせてインテリジェントに対応することで、床を保護しながら二次汚染を防ぎます。

3.最大24,800Paの強力吸引と毛絡みを防ぐ「ZeroTangle 3.0 アンチタングルテクノロジー」

最大 24,800Pa の驚異的な吸引力を実現し、フローリングだけでなくカーペット奥に入り込んだ微細なホコリまで確実に吸い取ります。清掃の負担を軽減するため、サイクロン気流設計を採用した「ZeroTangle 3.0 アンチタングルテクノロジー」を搭載。スパイラル構造のサイドブラシと連動して髪の毛を効率よく吸引経路へ誘導し、絡まりを未然に防ぐことでメンテナンスの手間を最小限に抑えます。

4.75℃熱水洗浄と63℃の熱風乾燥を実現した「OMNIステーション」

進化型「OMNIステーション」は、最大75℃の熱水によるモップ洗浄に対応し、油汚れまでしっかり浮かせて除去。洗浄後は 63℃の熱風によるローリング乾燥を行い、わずか2時間でモップを完全乾燥させることで、ニオイやカビの発生を抑制。「AIVI 3D 3.0 Omni-approach」による高度な障害物回避と、高さ 98mm の薄型設計により、届かない家具下の清掃も効率化。清掃からメンテナンスまで一貫したストレスフリーな体験を提供します。

※このデータはエコバックス中央研究所の実験結果によるものです。実際の家庭環境での使用効果は異なる場合があります。

■製品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17926/table/156_2_57484a89069e09652386b17164f7d0f3.jpg?v=202603190352 ]

■主な販売チャンネル

下記のECサイトで販売します。



DEEBOT T50S OMNI

・Amazonエコバックスジャパン公式ストア：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKYMNQ86

・楽天市場 エコバックスジャパン 公式店：

https://item.rakuten.co.jp/store-ecovacs-japan/ddx47-0401/

・Yahoo!ショッピング エコバックスジャパン公式店：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ecovacsjapan/ddx47.html

DEEBOT T80S OMNI

・Amazonエコバックスジャパン公式ストア：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKLCSKGG

・楽天市場 エコバックスジャパン 公式店：

https://item.rakuten.co.jp/store-ecovacs-japan/dex62-0402/

・Yahoo!ショッピング エコバックスジャパン公式店：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ecovacsjapan/dex62.html

《エコバックスについて》

エコバックスは、世界180か国、3,800万以上の世帯でご愛用いただいているサービスロボット製品を製造・販売するグローバル企業です。床用ロボット掃除機以外にも、窓用ロボット掃除機、ロボット空気清浄機などを開発しており、エコバックスの代表的な製品であるDEEBOT Xシリーズは世界で累計310万台の売り上げを達成しております。2026年3月で28周年を迎えるエコバックスでは、「Robotics for All」というビジョンのもと、ロボットがより多くの人や地域社会に貢献することを目指し、今後も、技術の革新と開発を探求し続け、サービスロボット業界を牽引する企業として、これまで培ったゆるぎない信頼と実績を基に、多様化するライフスタイルやニーズに合う製品の研究・開発を行って参ります。また、この度新しく掲げたブランドコンセプト「Created for Ease（もっと気楽な日常）」。本コンセプトは、実際のユーザーニーズに根差した意味あるイノベーションと製品体験を通じて、スマートリビングをより身近なものにするという考え方を示すものです。私たちは床掃除に限らず、住環境全体における課題解決を見据え、誰もが無理なくロボットの価値を享受できる未来の実現を目指しています。

エコバックスジャパン株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17926