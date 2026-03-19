2月度ダウンロード認定～板野 友美、Uru、Kiroro、坂本 真綾がゴールド認定！

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一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2026年2月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。


▶ダウンロード認定 作品一覧　https://www.riaj.or.jp/data/hs/


・ゴールド認定作品


板野 友美「10年後の君へ」


Uru「心得」


Kiroro「冬のうた」


坂本 真綾「躍動」


詳細は、下記URLおよび添付資料をご覧ください。



▼2026年2月度ダウンロード認定一覧（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-653-2b501351357b2c6fbad3deffd655ab9c.pdf

▼日本レコード協会 ダウンロード認定作品


https://www.riaj.or.jp/data/hs/



＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞


認定ランク：最低累計ダウンロード数


ゴールド：100,000


プラチナ：250,000


ダブル・プラチナ：500,000


トリプル・プラチナ：750,000


ミリオン：1,000,000


（以降100万毎に基準を設定）



以上