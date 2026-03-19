2月度ダウンロード認定～板野 友美、Uru、Kiroro、坂本 真綾がゴールド認定！
一般社団法人日本レコード協会
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-653-2b501351357b2c6fbad3deffd655ab9c.pdf
日本レコード協会は、2026年2月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。
▶ダウンロード認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/hs/
・ゴールド認定作品
板野 友美「10年後の君へ」
Uru「心得」
Kiroro「冬のうた」
坂本 真綾「躍動」
詳細は、下記URLおよび添付資料をご覧ください。
▼2026年2月度ダウンロード認定一覧（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-653-2b501351357b2c6fbad3deffd655ab9c.pdf
▼日本レコード協会 ダウンロード認定作品
https://www.riaj.or.jp/data/hs/
＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞
認定ランク：最低累計ダウンロード数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に基準を設定）
以上