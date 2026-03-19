【楽天市場お買い物マラソン】MAXWINの最新デジタルミラーやドライブレコーダーがポイント最大47倍で購入できる3月最後の特別セールを実施！

昌騰有限会社

キャンペーン概要

セールショップ：楽天市場

期間：2026年3月20日(金)20:00～2026年3月26日(木)01:59

最大付与ポイント：47倍

エントリー先：https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon

先着100名スタート4時間限定10%OFFクーポン※5000円以上のお買い物対象

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期間限定超特価アイテム

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/c/0000000362/

キャンペーン対象商品を一部ご紹介

MDR-G014

バンド式装着タイプで初の60fpsを実現！

フロントカメラがセパレート、リアカメラは拡大・縮小機能搭載

リアカメラに60fpsを採用。非常に滑らかな映像を録画できます。またフロントカメラは分離式なので、カメラの向きに影響を受けることなく、ミラー本体をお好みの角度に調節できます。リアカメラには拡大・縮小機能も搭載し、距離感がつかみやすくなります。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mdr-c007b2/

MDR-G1011

リアカメラ60fpsフロントカメラ分離式なので取付カンタン

60FPSのリアカメラ、GPSを搭載した純正交換式デジタルルームミラーです。純正ミラーに近いサイズで違和感がなく、車内の雰囲気を壊さずスッキリ設置できます。フロントカメラ分離式なので、カメラの向きに影響を受けることなく、ミラー本体をお好みの角度に調節できます。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mdr-g1011/

MF-BDVR003C-PRO

カメラ本体をマウントに装着するだけで録画スタート。録り逃し無し！大容量バッテリー内蔵で最大16時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。手のひらサイズなので、持ち運びにも便利

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003c/

MF-BDVR001G

GPS + オービス音声機能搭載

ヘルメット装着型の前後同時録画ドライブレコーダー。大容量バッテリー内蔵で最大7時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能で、ゲリラ豪雨でも心配ありません。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr001g/