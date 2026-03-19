3月27日(金)より【Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 ツアー完走記念POP UP STORE】の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年3月27日(金)より【Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 ツアー完走記念POP UP STORE】を開催致します。

昨年11月より開催していたアジアツアーの完走を記念し、POP UP STOREの開催が決定しました。

ツアーグッズをはじめとした商品の他、Roseliaのメンバーイラストと一緒に撮影可能な記念フォトが登場します。

イベント概要

【会期】

2026年3月27日(金)～4月12日(日)

【場所】

Annivroad by Bushiroad Creative Store

所在地：東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 2F

商品情報

BanG Dream! ジャージセット Roselia

価格：各16,500円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 懐中時計風ペンダント

価格：2,420円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 記念コイン風キーホルダー

価格：1,650円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 マフラータオル

価格：2,420円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 ツイストシリコンバンド

価格：1,210円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 クリアファイル

価格：550円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 ジオラマアクリルスタンド

価格：各1,760円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 トレーディング缶バッジ

価格：550円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 フルグラフィックタオル

価格：各3,300円（税込）

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」 つながる！記念箔押しフォトパネル

価格：1,650円（税込）

その他、過去発売した『Roselia』グッズがラインナップ。

お買い上げ特典

【特典】Roseliaキャストのサイン入りソロチェキ（各キャスト1枚・計5種）

1会計5,000円（税込）お買い上げごとに抽選に1回ご参加いただけます。

※1会計3回を上限とさせていただきます

※当選の場合、チェキはランダムでのお渡しとなります

※特典は5名様当選次第終了致しますのでご了承ください

記念プリントフォト

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」記念フォト（フレームデザイン 全6種）

1回撮影 1,000円（税込）

プリントフォトフレームが登場。

ツアービジュアルのメンバーイラストと一緒に記念撮影が可能です。

※お会計は、Annivroad ストア内のレジにてご案内致します

※撮影回数に制限を設けさせていただく場合がございます

スマートプリ機「 HARTi Photo(R)︎」

「"好き"を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機。

加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

Annivroad（アニバロード）とは…

作品の周年記念やキャラクターの誕生日など、さまざまな「お祝いごと」に特化したPOP UPを実施する常設ストアとして、2026年1月、新たにオープン致しました。

最新情報はコチラをチェック！

・イベント特設HP

https://bushiroad-creative.com/topics/97692/

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/

・ブシロードクリエイティブ公式X

@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)

・ブシロードクリエイティブストア公式X

@bushi_store(https://x.com/bushi_store)

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