「魔法×スイーツ」とかわいいイラスト！　小学生の夢を詰め込んだ、新感覚読み物『モカと魔法のスイーツ』３月18日発売

株式会社ポプラ社「モカと魔法のスイーツ」書影

株式会社ポプラ社は、小学校中学年向け読み物『モカと魔法のスイーツ 「やらないとタルト」でおおさわぎ！』（涼花ステラ 作／しろくらげ 絵）を３月18日に刊行いたします。

◆等身大の小学生主人公が、魔法の国へ

主人公のモカは、お菓子をつくることと食べることが大好きな小学４年生。転校してきて１週間、まだクラスに友だちができません。

読者と等身大の主人公が、学校の帰りに魔法の国「ウィンクルランド」に迷い込み、ある人にかけられた呪いをとくために、「黒ウサギ魔法洋菓子店」のお手伝いをすることになる物語です。

◆ユニークな魔法のスイーツで友だちを助けるストーリー

魔法洋菓子店で販売するスイーツは、「やらないとタルト」「おおマカロン・こマカロン」など、食べると性格が変わるなどの効果がある、不思議なお菓子。名前もどれもユニークです。このお菓子をつかって、モカはクラスメイトの悩みの解決を、助けていきます。

「魔法」と「スイーツ」という、子どもたちが大好きな要素をふんだんに生かしながら、「友だちを助ける」「友だちをつくる」といった友情のストーリーが楽しめます。

呪いをとくには、魔法スイーツを販売してポイントをためて新しいスイーツのレシピをゲットする必要があり、次々と新作レシピが増えていく楽しさもあります。

◆相棒はモフモフの黒ウサギ

じつは、呪いをかけられたのは、モカのクラスの、クールなクラス委員、ユウトくん。ユウトくんは、ウィンクルランドの魔法使いの家系で、修業中に、「放課後２時間、黒ウサギになってしまう」魔法をかけられてしまったのです。

モカは、ウィンクルランドの洋菓子店を、黒ウサギ姿のユウトくんと一緒に手伝います。毛がモフモフで、何かあると足をダンダンするウサギの姿は、物語の魅力のひとつです。

◆オシャレなかわいいイラスト、巻末にはスイーツ手帳も

はっきりしたラインで魅力的なキャラクター、オシャレな小物や配色で人気のイラストレーター、しろくらげさんの初の児童書。

巻頭はカラーイラスト、また、巻末には物語に登場するお菓子をまとめた「スイーツ手帳」つき。

モカのパティシエ服姿や、黒ウサギ姿のユウトくん、さまざまな魔法のスイーツのイラスト等々をたっぷり堪能でき、パラパラと眺めるだけでも楽しくなる１冊です。

あらすじ

「モカと魔法のスイーツ」目次「モカと魔法のスイーツ」登場人物紹介「モカと魔法のスイーツ」スイーツ帳扉

小学４年生のモカは、転校して１週間たつのに、まだ友だちができないのが悩み。ある日ひとりでの帰り道、クラス委員のユウトが黒ウサギに変身するところを見かけ、追いかけて入り込んだそこは、魔法の国「ウィンクルランド」だった。

ユウトにかけられた呪いをとくために、ユウトといっしょに「黒ウサギ洋菓子店」の手伝いをすることになったモカ。お店で売る魔法のスイーツの効果で、いろいろな人を助けてポイントをためていきますが──。おいしくて、ふしぎなことが次々起こる楽しい物語。

著者プロフィール

作／涼花ステラ（すずか・すてら）

雨宮涼花（あめみやすずか）と鳩見ステラ（はとみすてら）の小説ユニット。ふたりで紅茶を飲みながらお話を考えている。「チョコレートが好き。バレンタインの時期には十軒以上の専門店を回る（涼花）」「スイーツ作りが好き。でも子どもに作ってと頼まれるのはポップコーン（ステラ）」

絵／しろくらげ

絵を描くのが好きなくらげ、ではなく人間。

こたつで麦茶を飲みながら絵を描いている。

好きなお菓子は、描くならアイスクリーム、食べるなら硬めのポテトチップス。

書誌情報

『モカと魔法のスイーツ 「やらないとタルト」でおおさわぎ！』

涼花ステラ／作 しろくらげ／絵

発売年月：2026年３月

定価：1430円（10％税込）

対象：小学校中学年～

書誌ページ：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4900431.html

Amazon：https://amzn.asia/d/05x35lfC