カインズ、独自決済「CAINZ Pay」の特典を拡大

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、独自のスマホ決済サービス「CAINZ Pay（カインズペイ）」において、複数の新しい特典とキャンペーンを順次開始します。

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを毎日お手ごろ価格で提供しています。こうした取り組みの一環として、日々のくらしを支える買い物がより負担なく続けられるよう、決済の利便性とお得さを高める施策を進めています。

今回の施策では、カインズポイントが最もお得にたまる決済手段である「CAINZ Pay」ならではの特典を強化し、入会特典の拡充や特定日のポイント倍率アップ、対象商品のポイントバック企画など複数の施策を導入します。日常のお買い物の中で、より多くのお客さまに使いやすさとお得さを実感いただける内容としました。

特典・キャンペーン情報の詳細はこちら：https://www.cainz.com/contents/service/cp-cainzpay.html(https://www.cainz.com/contents/service/cp-cainzpay.html)

新しく提供する主な特典・キャンペーン

入会特典：1,000カインズポイントを付与

CAINZ Payへ新規入会された方全員に、もれなく1,000ポイントを付与します。

・開始日：3月1日(日)

毎月“第4日曜”はCAINZ Payのご利用でポイント10倍！

毎月の「お得な買い物日」として継続的にご利用いただけます。

・CAINZ Pay決済の方：ポイント10倍

・CAINZセゾンカード決済の方：8.4倍

・開始日：3月22日(日)

一部の高額商品におけるポイントプレゼント

CAINZ PayまたはCAINZセゾンカードで対象商品購入を購入すると、1,000ポイント以上のポイントをプレゼントいたします。

・対象：高額商品全般（リフォーム、エクステリア、サイクル、家電、工具など）

・期間：3月11日（水）～5月18日（月）

「あとから分割」分割手数料無料キャンペーン

カインズ店舗にて、CAINZ Pay または CAINZセゾンカードをご利用いただいた場合、「あとから分割」での手数料が無料になります。

・期間：3月6日(金)～5月31日(日)

今回の複数施策に加え、お客さまの利用動向を踏まえながら、日常的に利用しやすい特典の検討を継続します。特典内容や対象商品は、順次アプリや店頭でのお知らせを通じてご案内します。

カインズはこれからも、毎日のくらしを支える買い物体験をより便利でお得にする取り組みを進めてまいります。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に264店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/630_1_6ea29b57e872e197f7ebd7e610ab98ff.jpg?v=202603191151 ]