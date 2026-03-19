ハンズ創業50周年記念春を彩る「桜ショッパー」登場

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区）は、2026年8月に迎える創業50周年を記念し、特別デザインの「50周年記念 桜ショッパー」を作成いたしました。2026年3月20日（金）より、全国のハンズ各店にてご用意いたします。

■ デザインコンセプト

ハンズの50周年を彩る限定ショッパー第一弾は「感謝が咲く」をテーマに、春の象徴である桜を全面にあしらいました。50年という長い歳月、お客様とともに歩んできた感謝の気持ちをクラッカーから勢いよく放たれる満開の桜に託しました。一片一片の花びらがこれまでにいただいた数えきれない「ありがとう」の象徴として春の空へ華やかに舞い上がります。桜の裏側には日々の生活を彩るアイテムのアイコンを組み合わせて形作った「50」の数字をレイアウト。一つひとつのアイテムが積み重なり、お客様とともに歩んできた50年の歴史を象徴しています。

■ 概要

期間：2026年3月20日（金・祝）～ ※各店なくなり次第終了

店舗：全国のハンズ、ハンズ ビー

価格：1枚10円（税込）

素材：環境に配慮したFSC認証紙を使用

■ 50周年記念アイテム発売中

ハンズ各店では50周年ならではの限定商品を多数ご用意しております。

50周年特設サイト：おかげさまでハンズは50周年(https://hands.net/season/50th/)