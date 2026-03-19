代表黒崎の著書「経理AIエージェント」、Amazon2部門・丸善丸の内本店・有隣堂アトレ恵比寿店で週間1位を獲得

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、代表取締役 黒崎 賢一の初の著書『経理AIエージェント「デジタル労働力」で仕事が回る』が、Amazon2部門・丸善丸の内本店・有隣堂アトレ恵比寿店で週間1位を獲得したことをお知らせいたします。

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■主要ランキング実績（2026年3月時点）

・Amazon 売れ筋ランキング2部門第1位（税務会計部門・産業研究の参考図書・白書カテゴリ部門）

・丸善 丸の内本店：週間ビジネス書ランキング （経営ジャンル）第1位（3月8日～3月14日集計）

・有隣堂アトレ恵比寿店：週間ベストセラー 第1位（3月8日～3月14日集計）

■著者のコメント

黒崎 賢一（株式会社TOKIUM 代表取締役）

「Amazonや日本有数の大型書店である丸善様や有隣堂様で1位をいただけたことは、『デジタル労働力』への期待の表れだと実感しています。本書が人手不足に悩む企業の次なる一手となり、日本企業の成長に寄与することを願っています。」

■書籍概要

- タイトル：『経理AIエージェント 「デジタル労働力」で仕事が回る』- 著者：黒崎 賢一- 出版社：クロスメディア・パブリッシング- 発売日：2026年3月6日- 定価：2,200円（税込）- ISBN：9784-295411-84-0- AmazonURL：https://amzn.asia/d/08TMzNKv

本書は、AIエージェントを「ツール」ではなく自律的に動く「デジタル労働力」として捉え、経理業務から導入する具体的な方法論を示した実践書です。3,000社以上の支援で培った「マイクロタスク分解」の設計手法を公開し、経理を起点に組織全体の生産性を変える道筋を描きます。経営層から現場の担当者まで、AIとの協働を始めるための一冊です。

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=40579257-syoseki_1_260319&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0319)