レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本持続血糖モニタリング（CGM）市場2035年に19億800万米ドル到達 次世代糖尿病管理ソリューションとして進化するCAGR7.3％の持続成長トレンド
日本持続血糖モニタリング（CGM）市場は、2025年から2035年にかけて9億3960万米ドルから19億800万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）は7.3％となる見込みです。この市場は、糖尿病管理の革新技術として急速に拡大しており、特に日本における高齢化と糖尿病患者数の増加が大きな要因となっています。CGMは、リアルタイムで血糖値を測定し、日々の薬物療法や食事・運動に関する判断をサポートするため、患者の生活の質を向上させる重要な役割を果たしています。
市場を牽引する要因：糖尿病有病率の増加と政府の支援
日本の糖尿病有病率は急速に増加しており、厚生労働省によると、現在約740万人の糖尿病患者が存在し、今後10年間でその数は30％増加する見込みです。この深刻な状況に対処するため、日本政府は予防医療や糖尿病管理を強化する政策を進めており、持続血糖モニタリングシステムの導入を後押ししています。特に、デクスコムやアボットラボラトリーズといった大手企業が提供する高精度のモニタリングシステムが市場の成長を促進しています。
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市場の成長を加速する技術革新
持続血糖モニタリング市場における技術革新は、市場成長の重要なドライバーです。特に、リアルタイムのデータ分析やスマートフォンとの連携機能を搭載した高精度なモニタリング機器の開発が進んでいます。企業は、ユーザーインターフェースの向上やデータ分析機能の強化を目指しており、これにより患者はより効率的に血糖値の管理が可能になります。メドトロニックやSenseonics Holding, Inc.などの企業が、ユーザーフレンドリーでスマートな持続血糖測定装置を提供し、市場における革新のリーダーとしての地位を確立しています。
日本市場におけるセグメント別の動向
日本市場における持続血糖モニタリング（CGM）の主要セグメントは、タイプ別に「持続血糖測定装置」と「センサー」の2つに分かれます。持続血糖測定装置は、グルコースオキシダーゼを使用して血糖値を測定する技術が主流となっており、これにより高精度な血糖測定が実現しています。また、センサー分野では、精度向上を目指す技術革新が進んでおり、特にセンサーの重要性が増しています。これらの技術革新により、持続血糖測定装置の普及が進み、市場はさらに成長を遂げると予測されています。
主要企業のリスト：
● BAE Systems plc
● Bharat Electronics Limited
● Boeing
● General Dynamics
● Hensoldt AG
● Honeywell International Inc.
● Indra Sistemas SA
● L3Harris Technologies Inc
● Leonardo S.p.A.
● Lockheed Martin
● Northrop Grumman Corporation
● Raytheon
● Thales Group
市場拡大の機会：診断率と治療率の改善
日本の持続血糖モニタリング市場には大きな成長の機会も存在します。特に、糖尿病患者の診断率や治療率の向上が、CGMシステムの普及を後押しする重要な要素となります。現在、多くの糖尿病患者は未診断のままであり、診断の普及とともにCGMの導入が進むことで、より多くの患者が利益を享受できるようになります。この市場の成長には、引き続き治療法や診断手段の改善が欠かせません。
市場を牽引する要因：糖尿病有病率の増加と政府の支援
日本の糖尿病有病率は急速に増加しており、厚生労働省によると、現在約740万人の糖尿病患者が存在し、今後10年間でその数は30％増加する見込みです。この深刻な状況に対処するため、日本政府は予防医療や糖尿病管理を強化する政策を進めており、持続血糖モニタリングシステムの導入を後押ししています。特に、デクスコムやアボットラボラトリーズといった大手企業が提供する高精度のモニタリングシステムが市場の成長を促進しています。
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市場の成長を加速する技術革新
持続血糖モニタリング市場における技術革新は、市場成長の重要なドライバーです。特に、リアルタイムのデータ分析やスマートフォンとの連携機能を搭載した高精度なモニタリング機器の開発が進んでいます。企業は、ユーザーインターフェースの向上やデータ分析機能の強化を目指しており、これにより患者はより効率的に血糖値の管理が可能になります。メドトロニックやSenseonics Holding, Inc.などの企業が、ユーザーフレンドリーでスマートな持続血糖測定装置を提供し、市場における革新のリーダーとしての地位を確立しています。
日本市場におけるセグメント別の動向
日本市場における持続血糖モニタリング（CGM）の主要セグメントは、タイプ別に「持続血糖測定装置」と「センサー」の2つに分かれます。持続血糖測定装置は、グルコースオキシダーゼを使用して血糖値を測定する技術が主流となっており、これにより高精度な血糖測定が実現しています。また、センサー分野では、精度向上を目指す技術革新が進んでおり、特にセンサーの重要性が増しています。これらの技術革新により、持続血糖測定装置の普及が進み、市場はさらに成長を遂げると予測されています。
主要企業のリスト：
● BAE Systems plc
● Bharat Electronics Limited
● Boeing
● General Dynamics
● Hensoldt AG
● Honeywell International Inc.
● Indra Sistemas SA
● L3Harris Technologies Inc
● Leonardo S.p.A.
● Lockheed Martin
● Northrop Grumman Corporation
● Raytheon
● Thales Group
市場拡大の機会：診断率と治療率の改善
日本の持続血糖モニタリング市場には大きな成長の機会も存在します。特に、糖尿病患者の診断率や治療率の向上が、CGMシステムの普及を後押しする重要な要素となります。現在、多くの糖尿病患者は未診断のままであり、診断の普及とともにCGMの導入が進むことで、より多くの患者が利益を享受できるようになります。この市場の成長には、引き続き治療法や診断手段の改善が欠かせません。