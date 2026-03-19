レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本インスタントコーヒー市場2035年に644億米ドル規模へ拡大 CAGR5.63％で進むプレミアム化と需要高度化
日本インスタントコーヒー市場は、2025年から2035年にかけて372億米ドルから644億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）が5.63％で成長すると見込まれています。この成長の背景には、消費者のライフスタイルの変化や製品の革新が影響しています。特に、手軽に飲めるインスタントコーヒーは、忙しい日本の都市生活者にとって不可欠なアイテムとなっており、今後も市場の成長を牽引する要因となるでしょう。
日本におけるコーヒー文化と消費者動向
日本では、コーヒーは茶に次ぐ人気の飲み物となっており、インスタントコーヒーはその中で重要な位置を占めています。特に、家庭やオフィスでのコーヒー消費が一般的であり、さらに日本人はカフェ文化を享受しているため、品質の良いインスタントコーヒーが求められています。また、若年層を中心に、味や香りだけでなく、パッケージデザインやブランドの価値も重視される傾向が強まっています。
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プレミアム化と新しい製品開発
プレミアム製品の需要増加が市場成長を後押ししています。消費者は、利便性とともに高品質なコーヒー体験を求めており、インスタントコーヒーの味わいや風味の進化が鍵となっています。抹茶入りやカフェインレスのインスタントコーヒー、さらにオーガニックや地域特産のコーヒーなど、新しい製品が次々と登場しています。これにより、日本市場における製品の多様化と差別化が進み、消費者の選択肢が広がっています。
市場を牽引する流通チャネルの変化
電子商取引やコンビニエンスストアの成長が、日本のインスタントコーヒー市場の成長を大きく支えています。特に、若年層や都市部の消費者は、オンラインショッピングを通じて多様な商品を簡単に購入できるため、インスタントコーヒーの購入が促進されています。また、コンビニエンスストアでは、手軽に購入できるため、外出先での消費がさらに拡大しています。この流通チャネルの強化は、消費者がどこでも手軽にインスタントコーヒーを購入できる環境を整え、市場の成長を後押ししています。
市場成長の妨げとなる品質に対する認識の課題
一方で、日本市場では、インスタントコーヒーが「本格的なコーヒー」に比べて品質が劣るという認識が根強いです。多くの消費者は、インスタントコーヒーの味に対して不満を抱えており、その品質向上が求められています。このため、インスタントコーヒーのメーカーは、味や香りを淹れたてのコーヒーに近づけるための技術革新に取り組んでいます。品質の向上と消費者の認識を変えることが、今後の市場成長にとって重要な要素となります。
主要企業のリスト：
● Starbucks Corporation
● Nestle (Japan)
● Ajinomoto/General Foods
● Suzuki Coffee
● Asahi Group Holdings Ltd.
● Coco-Cola Company
● Lotte Chilsung Beverage Co.
● Unilever
● Pokka Group
● SUNTORY HOLDINGS LIMITED
日本市場におけるセグメント別の動向
インスタントコーヒー市場の中でも、スプレードライタイプが主流を占めています。この製法は低コストで製造が簡単であり、手軽に提供できるため、消費者にとって魅力的です。また、オフライン販売チャネルでは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアが大きなシェアを持っており、これらの店舗は日本の消費者にとって重要な購買ポイントです。これらのチャネルでは、商品選定や季節的なプロモーション戦略が、インスタントコーヒー市場の需要に影響を与えています。
日本におけるコーヒー文化と消費者動向
日本では、コーヒーは茶に次ぐ人気の飲み物となっており、インスタントコーヒーはその中で重要な位置を占めています。特に、家庭やオフィスでのコーヒー消費が一般的であり、さらに日本人はカフェ文化を享受しているため、品質の良いインスタントコーヒーが求められています。また、若年層を中心に、味や香りだけでなく、パッケージデザインやブランドの価値も重視される傾向が強まっています。
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プレミアム化と新しい製品開発
プレミアム製品の需要増加が市場成長を後押ししています。消費者は、利便性とともに高品質なコーヒー体験を求めており、インスタントコーヒーの味わいや風味の進化が鍵となっています。抹茶入りやカフェインレスのインスタントコーヒー、さらにオーガニックや地域特産のコーヒーなど、新しい製品が次々と登場しています。これにより、日本市場における製品の多様化と差別化が進み、消費者の選択肢が広がっています。
市場を牽引する流通チャネルの変化
電子商取引やコンビニエンスストアの成長が、日本のインスタントコーヒー市場の成長を大きく支えています。特に、若年層や都市部の消費者は、オンラインショッピングを通じて多様な商品を簡単に購入できるため、インスタントコーヒーの購入が促進されています。また、コンビニエンスストアでは、手軽に購入できるため、外出先での消費がさらに拡大しています。この流通チャネルの強化は、消費者がどこでも手軽にインスタントコーヒーを購入できる環境を整え、市場の成長を後押ししています。
市場成長の妨げとなる品質に対する認識の課題
一方で、日本市場では、インスタントコーヒーが「本格的なコーヒー」に比べて品質が劣るという認識が根強いです。多くの消費者は、インスタントコーヒーの味に対して不満を抱えており、その品質向上が求められています。このため、インスタントコーヒーのメーカーは、味や香りを淹れたてのコーヒーに近づけるための技術革新に取り組んでいます。品質の向上と消費者の認識を変えることが、今後の市場成長にとって重要な要素となります。
主要企業のリスト：
● Starbucks Corporation
● Nestle (Japan)
● Ajinomoto/General Foods
● Suzuki Coffee
● Asahi Group Holdings Ltd.
● Coco-Cola Company
● Lotte Chilsung Beverage Co.
● Unilever
● Pokka Group
● SUNTORY HOLDINGS LIMITED
日本市場におけるセグメント別の動向
インスタントコーヒー市場の中でも、スプレードライタイプが主流を占めています。この製法は低コストで製造が簡単であり、手軽に提供できるため、消費者にとって魅力的です。また、オフライン販売チャネルでは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアが大きなシェアを持っており、これらの店舗は日本の消費者にとって重要な購買ポイントです。これらのチャネルでは、商品選定や季節的なプロモーション戦略が、インスタントコーヒー市場の需要に影響を与えています。