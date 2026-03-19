千葉県船橋市内で7店舗目の新店『家族葬のファミーユ船橋習志野台ホール』が3/29(日)にオープン～大切な方との最後の時間をゆっくりと過ごせる～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年3月29日（日）に「家族葬のファミーユ 船橋習志野台ホール（所在地：千葉県船橋市習志野台）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344438/images/bodyimage1】
（外観イメージ画像）スタイリッシュなデザインのホール設計
このたび、船橋市内で7店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ 船橋習志野台ホール」がオープンします。
場所は京成線「習志野駅」を基点として拡がる住宅エリアで、この地域の主要県道である“成田街道”に近いロードサイドに立地します。船橋市内には、先月出店した「家族葬のファミーユ 薬円台駅前ホール」を含め、既存のファミーユホールが6店舗展開しており、さらなる選択肢を提供いたします。
ホール外観は、石感素材とナチュラルな木調といった異なる外壁材を使用し、スタイリッシュな意匠としました。ホール内は、大切な方を囲む最後の時間を穏やかにゆっくりと過ごせるよう、使いやすいコンパクトな空間設計です。
これからもますます高まる家族葬ニーズに柔軟に対応するべく、安置室は2部屋配置しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344438/images/bodyimage2】
（地図）船橋市内では7か所となるファミーユの店舗網
■「家族葬のファミーユ 船橋習志野台ホール」概要
所在地：千葉県船橋市習志野台5丁目20-3
建物構造：木造
敷地面積：937.59平米
建築面積：218.46平米
駐車場：13台
施設内容：式場30席、会食室18席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 京成電鉄松戸線「習志野駅」から車（タクシー）で約5分、
京成電鉄松戸線／東葉高速鉄道「北習志野駅」から同約7分
＜ 車 ＞ 国道296号（成田街道）「習志野台団地入口」交差点から約2分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/funabashishi/post-1715.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344438/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344438/images/bodyimage1】
（外観イメージ画像）スタイリッシュなデザインのホール設計
このたび、船橋市内で7店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ 船橋習志野台ホール」がオープンします。
場所は京成線「習志野駅」を基点として拡がる住宅エリアで、この地域の主要県道である“成田街道”に近いロードサイドに立地します。船橋市内には、先月出店した「家族葬のファミーユ 薬円台駅前ホール」を含め、既存のファミーユホールが6店舗展開しており、さらなる選択肢を提供いたします。
ホール外観は、石感素材とナチュラルな木調といった異なる外壁材を使用し、スタイリッシュな意匠としました。ホール内は、大切な方を囲む最後の時間を穏やかにゆっくりと過ごせるよう、使いやすいコンパクトな空間設計です。
これからもますます高まる家族葬ニーズに柔軟に対応するべく、安置室は2部屋配置しています。
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（地図）船橋市内では7か所となるファミーユの店舗網
■「家族葬のファミーユ 船橋習志野台ホール」概要
所在地：千葉県船橋市習志野台5丁目20-3
建物構造：木造
敷地面積：937.59平米
建築面積：218.46平米
駐車場：13台
施設内容：式場30席、会食室18席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 京成電鉄松戸線「習志野駅」から車（タクシー）で約5分、
京成電鉄松戸線／東葉高速鉄道「北習志野駅」から同約7分
＜ 車 ＞ 国道296号（成田街道）「習志野台団地入口」交差点から約2分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/funabashishi/post-1715.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344438/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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