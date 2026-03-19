進化系タルタルソース！北野エースが提案する新・ご飯のおとも 野沢菜わさびタルタル 3月23日（月）発売
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、プライベートブランド・キタノセレクションの新商品として「野沢菜わさびタルタル」を開発。3月23日（月）から、順次全国の北野エース店舗、WEB SHOPにて販売がスタートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344565/images/bodyimage1】
■マヨネーズとわさびって合うじゃん！会議での呟きから新たなご飯のおともが誕生
商談中に、『マヨネーズとわさびって合いますね』という会話から発案し、開発がスタートしました。マヨネーズ×わさびの組み合わせに、製造メーカーである長野県 馬場音一商店から野沢菜のアイデアが加わり誕生しました。わさびの茎と玉葱の食感に、野沢菜をプラス。揚げ物はもちろん、野菜のディップソースやご飯のおともとしての使用もおすすめの商品です。
【開発者コメント】
“タルタル”と言えば揚げ物、特にフライ系との相性がバッチリなのはもちろんですが、脂の乗った魚の刺身に少し乗せて食べるのもおすすめなので、ぜひ試していただきたいです。ややジャンクですが、私のおすすめはご飯のおともにすること。ホカホカの白いご飯に、このタルタルと、ほんの少し醤油を垂らしてください。野沢菜と玉葱の食感も感じられる新・ご飯のおともとして楽しんでいただけると思います。
■タルタルソースの人気上昇中
日本食糧新聞によると、食品SM業界でのタルタルソース販売額は、2018年比で2024年までの直近5年間で7割強増加（1）。北野エース店舗でもタルタルソースの売上は10％近く伸びており、現在は10種類以上にまでタルタルソースの取扱数が増えました。全国の北野エーススタッフ投票によってその年のおすすめ商品が選出される「北野エーススタッフが選ぶめしとも大賞（2）」では、燻りがっこのタルタルソースが第1回・第2回にてご当地部門の1位を2年連続受賞。漬物等で具材感が増すことで、食感を楽しむご飯のおともとしても用途の幅が広がっています。
（1）引用元：日本食糧新聞「タルタルソース、5年で7割強増加 唐揚げなど利用場面拡大」https://news.nissyoku.co.jp/news/yokotah20250128033711037
（2）北野エーススタッフが選ぶ 第1回めしとも大賞
https://www.ace-group.co.jp/meshitomo_award_1st/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344565/images/bodyimage2】
■製造メーカー 株式会社 馬場音一商店
長野県東御市に本社を構える馬場音一商店は、1967年創業の土産惣菜メーカー。青唐辛子味噌、なめたけ、にんにくみそなどの“ご飯のおとも”を中心に、漬物・惣菜・佃煮を全国へ供給し、土産惣菜業界のリーディングカンパニーとして知られています。全国各地の食文化を大切にし、地元食材を生かした商品づくりを継承。観光地の土産店でも広く扱われ、地域の味を全国に届けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344565/images/bodyimage3】
■野沢菜わさびタルタル 使用例
シャキッとした野沢菜の食感と、わさびのほどよい風味が後を引く「キタノセレクション 野沢菜わさびタルタル」。ジューシーな唐揚げにたっぷりつければ、コクのあるタルタルに和のアクセントが加わり、ひと味違うおいしさが楽しめます。さっぱりとした仕上がりなので、脂のある料理とも相性抜群。普段のおかずにはもちろん、白いご飯にのせるご飯のおともとしてもおすすめです。かけるだけで手軽にアレンジできる、新感覚のソースとしてぜひお試しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344565/images/bodyimage1】
■マヨネーズとわさびって合うじゃん！会議での呟きから新たなご飯のおともが誕生
商談中に、『マヨネーズとわさびって合いますね』という会話から発案し、開発がスタートしました。マヨネーズ×わさびの組み合わせに、製造メーカーである長野県 馬場音一商店から野沢菜のアイデアが加わり誕生しました。わさびの茎と玉葱の食感に、野沢菜をプラス。揚げ物はもちろん、野菜のディップソースやご飯のおともとしての使用もおすすめの商品です。
【開発者コメント】
“タルタル”と言えば揚げ物、特にフライ系との相性がバッチリなのはもちろんですが、脂の乗った魚の刺身に少し乗せて食べるのもおすすめなので、ぜひ試していただきたいです。ややジャンクですが、私のおすすめはご飯のおともにすること。ホカホカの白いご飯に、このタルタルと、ほんの少し醤油を垂らしてください。野沢菜と玉葱の食感も感じられる新・ご飯のおともとして楽しんでいただけると思います。
■タルタルソースの人気上昇中
日本食糧新聞によると、食品SM業界でのタルタルソース販売額は、2018年比で2024年までの直近5年間で7割強増加（1）。北野エース店舗でもタルタルソースの売上は10％近く伸びており、現在は10種類以上にまでタルタルソースの取扱数が増えました。全国の北野エーススタッフ投票によってその年のおすすめ商品が選出される「北野エーススタッフが選ぶめしとも大賞（2）」では、燻りがっこのタルタルソースが第1回・第2回にてご当地部門の1位を2年連続受賞。漬物等で具材感が増すことで、食感を楽しむご飯のおともとしても用途の幅が広がっています。
（1）引用元：日本食糧新聞「タルタルソース、5年で7割強増加 唐揚げなど利用場面拡大」https://news.nissyoku.co.jp/news/yokotah20250128033711037
（2）北野エーススタッフが選ぶ 第1回めしとも大賞
https://www.ace-group.co.jp/meshitomo_award_1st/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344565/images/bodyimage2】
■製造メーカー 株式会社 馬場音一商店
長野県東御市に本社を構える馬場音一商店は、1967年創業の土産惣菜メーカー。青唐辛子味噌、なめたけ、にんにくみそなどの“ご飯のおとも”を中心に、漬物・惣菜・佃煮を全国へ供給し、土産惣菜業界のリーディングカンパニーとして知られています。全国各地の食文化を大切にし、地元食材を生かした商品づくりを継承。観光地の土産店でも広く扱われ、地域の味を全国に届けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344565/images/bodyimage3】
■野沢菜わさびタルタル 使用例
シャキッとした野沢菜の食感と、わさびのほどよい風味が後を引く「キタノセレクション 野沢菜わさびタルタル」。ジューシーな唐揚げにたっぷりつければ、コクのあるタルタルに和のアクセントが加わり、ひと味違うおいしさが楽しめます。さっぱりとした仕上がりなので、脂のある料理とも相性抜群。普段のおかずにはもちろん、白いご飯にのせるご飯のおともとしてもおすすめです。かけるだけで手軽にアレンジできる、新感覚のソースとしてぜひお試しください。