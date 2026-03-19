【ams OSRAMプレスリリース】OSPがISO認証に、国際標準化機構（ISO）が自動車向けにオープンシステムプロトコル（OSP）の標準化作業を開始

【ams OSRAMプレスリリース】OSPがISO認証に、国際標準化機構（ISO）が自動車向けにオープンシステムプロトコル（OSP）の標準化作業を開始