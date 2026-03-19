パルス式TIG溶接機の世界市場2026年、グローバル市場規模（単相、三相）・分析レポートを発表
2026年3月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「パルス式TIG溶接機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、パルス式TIG溶接機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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パルス式TIG溶接機市場の概要
本レポートによると、世界のパルス式TIG溶接機市場規模は2024年に5.64億ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には8.6億ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.3%と見込まれており、高精度溶接への需要拡大と産業設備の高度化が市場成長を支える主要因となっています。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。これにより、世界市場における供給体制や競争環境の変化を総合的に評価しています。
パルス式TIG溶接機は、保護ガスとしてアルゴンガスを使用する溶接方式に基づく装置です。パルス電流の作用によりアーク作用領域に溶融池が形成され、その後アーク電流が維持されることで溶融池が凝固し、溶接の傾斜部が形成されます。次のパルス電流が加わると、凝固した傾斜部と母材の上に新たな溶融池が生成され、再び凝固して次の溶接波を形成します。この工程が繰り返されることで、多数の重なり合った溶接波から成る溶接継ぎ目が形成されます。こうした仕組みにより、安定した溶接品質と高い精度が実現されます。
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市場分析の特徴
本レポートは、世界のパルス式TIG溶接機市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細かつ包括的に整理した調査資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、変化を続ける市場環境を多面的に捉えています。
分析対象には、市場規模、販売数量、平均販売価格、需給動向、競争環境、需要変化を生み出す要因などが含まれています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推定、企業概要、製品事例も提示されており、主要各社の競争上の位置付けを把握しやすい構成となっています。
市場規模の分析期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格の各指標を用いて将来予測が示されています。さらに地域別および国別の市場比較も行われており、各市場の成長性や特徴の違いが明確に示されています。
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市場セグメント分析
パルス式TIG溶接機市場は、タイプ別と用途別に分類されています。タイプ別では、単相と三相の2区分で整理されています。単相機は比較的小規模な設備や一般的な加工現場で導入しやすく、柔軟な運用が可能です。一方、三相機は高出力かつ安定した電力供給に対応しやすく、より高度な産業用途や連続運転に適しています。
用途別では、航空宇宙、食品・飲料、医薬品および生体工学、半導体、原子力、その他の分野に分類されています。航空宇宙分野では高い品質管理と精密溶接が求められ、市場需要を支える重要分野となっています。食品・飲料や医薬品および生体工学分野では、清浄性や高品質な接合が重視されるため、パルス式TIG溶接機の採用が進んでいます。半導体や原子力分野でも高精度かつ高信頼性の溶接需要が市場拡大を後押ししています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「パルス式TIG溶接機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、パルス式TIG溶接機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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パルス式TIG溶接機市場の概要
本レポートによると、世界のパルス式TIG溶接機市場規模は2024年に5.64億ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には8.6億ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.3%と見込まれており、高精度溶接への需要拡大と産業設備の高度化が市場成長を支える主要因となっています。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。これにより、世界市場における供給体制や競争環境の変化を総合的に評価しています。
パルス式TIG溶接機は、保護ガスとしてアルゴンガスを使用する溶接方式に基づく装置です。パルス電流の作用によりアーク作用領域に溶融池が形成され、その後アーク電流が維持されることで溶融池が凝固し、溶接の傾斜部が形成されます。次のパルス電流が加わると、凝固した傾斜部と母材の上に新たな溶融池が生成され、再び凝固して次の溶接波を形成します。この工程が繰り返されることで、多数の重なり合った溶接波から成る溶接継ぎ目が形成されます。こうした仕組みにより、安定した溶接品質と高い精度が実現されます。
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市場分析の特徴
本レポートは、世界のパルス式TIG溶接機市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細かつ包括的に整理した調査資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、変化を続ける市場環境を多面的に捉えています。
分析対象には、市場規模、販売数量、平均販売価格、需給動向、競争環境、需要変化を生み出す要因などが含まれています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推定、企業概要、製品事例も提示されており、主要各社の競争上の位置付けを把握しやすい構成となっています。
市場規模の分析期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格の各指標を用いて将来予測が示されています。さらに地域別および国別の市場比較も行われており、各市場の成長性や特徴の違いが明確に示されています。
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市場セグメント分析
パルス式TIG溶接機市場は、タイプ別と用途別に分類されています。タイプ別では、単相と三相の2区分で整理されています。単相機は比較的小規模な設備や一般的な加工現場で導入しやすく、柔軟な運用が可能です。一方、三相機は高出力かつ安定した電力供給に対応しやすく、より高度な産業用途や連続運転に適しています。
用途別では、航空宇宙、食品・飲料、医薬品および生体工学、半導体、原子力、その他の分野に分類されています。航空宇宙分野では高い品質管理と精密溶接が求められ、市場需要を支える重要分野となっています。食品・飲料や医薬品および生体工学分野では、清浄性や高品質な接合が重視されるため、パルス式TIG溶接機の採用が進んでいます。半導体や原子力分野でも高精度かつ高信頼性の溶接需要が市場拡大を後押ししています。