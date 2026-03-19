BODYMAKER直営店限定 週末3日間「ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェット特別セール」開催！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
日頃よりBODYMAKERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月20日（金）～3月22日（日）までBODYMAKER直営店限定 週末3日間「bmtwスーパーソフトスウェットシリーズ特別セール」開催いたします。
商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に直営店へお立ち寄りください。
■ 開催日時
2026年3月20日（金）～3月22日（日）
■ 対象商品
ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェット シリーズ
MS234 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットハーフスリーブ
MS235 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットノースリーブ
MS236 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットハーフパンツ
通常価格 通常価格2,990円 →特別価格 1,990円 （1,000円引き）
【商品説明】
伸縮性の良い「スーパーソフトスウェット」は、柔らかくて肌触りもよくストレスのないストレッチの効いた生地で程よい厚みがありながら軽量で、快適で動きやすいのが特徴です。
オーバーサイズのシルエットは、ゆったりとラフでTシャツ感覚で着ていただけます。
今回ハーフスリーブ・ノースリーブ・ハーフパンツが対象です。
MS234 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットハーフスリーブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344421/images/bodyimage1】
MS235 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットノースリーブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344421/images/bodyimage2】
MS236 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットハーフパンツ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344421/images/bodyimage3】
BODYMAKER直営店
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/store.aspx
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
日頃よりBODYMAKERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月20日（金）～3月22日（日）までBODYMAKER直営店限定 週末3日間「bmtwスーパーソフトスウェットシリーズ特別セール」開催いたします。
商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に直営店へお立ち寄りください。
■ 開催日時
2026年3月20日（金）～3月22日（日）
■ 対象商品
ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェット シリーズ
MS234 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットハーフスリーブ
MS235 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットノースリーブ
MS236 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットハーフパンツ
通常価格 通常価格2,990円 →特別価格 1,990円 （1,000円引き）
【商品説明】
伸縮性の良い「スーパーソフトスウェット」は、柔らかくて肌触りもよくストレスのないストレッチの効いた生地で程よい厚みがありながら軽量で、快適で動きやすいのが特徴です。
オーバーサイズのシルエットは、ゆったりとラフでTシャツ感覚で着ていただけます。
今回ハーフスリーブ・ノースリーブ・ハーフパンツが対象です。
MS234 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットハーフスリーブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344421/images/bodyimage1】
MS235 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットノースリーブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344421/images/bodyimage2】
MS236 ｂｍｔｗ スーパーソフトスウェットハーフパンツ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344421/images/bodyimage3】
BODYMAKER直営店
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/store.aspx
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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