株式会社サンクユー、BtoB受注エラーを根本改善する管理戦略を公開 ― 受注時のミス削減と業務負荷軽減へ導く具体設計ガイド ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343029/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業が抱える受注エラーによる業務負荷・損失を削減し、安定した受注体制を構築するための管理戦略をわかりやすく解説した最新コラム『BtoB-EC受注エラー削減の管理戦略｜ミスが減り、業務負担が軽くなる具体ステップ』を公開しました。
本コラムでは、FAX・電話・メールに起因する受注エラー、入力ミス、確認ミスなどが企業の利益を圧迫する仕組みを整理し、BtoB-ECを活用したミス削減と業務負荷軽減の具体的対策を実務的な視点で解説しています。
■ 背景：受注エラーが生む見えない損失
製造業・卸売業・印刷業などのBtoB企業では、受注処理におけるミスが以下のような損失につながることが少なくありません。
・入力ミスによる返品・再処理コスト
・在庫差異・誤出荷によるクレーム対応
・受注担当者の確認作業にかかる時間
・顧客対応の遅延による関係悪化
これらは単発のミスとして扱われがちですが、累積すると人件費や機会損失として経営に直結するコストです。
本コラムでは、こうした見えない損失を削減するための受注管理戦略を具体的に紹介しています。
■コラムで解説する主なポイント
(1) 受注エラー発生の実態と原因
転記ミス・データ整合性・確認手順の欠如など、現場で起きている典型例を整理。
(2) ミス削減につながるBtoB-ECの活用法
・自動入力・リアルタイム検証
・顧客ごとの商品/価格制御
・再注文導線の最適化
(3) KPI設計による効果測定
受注件数・エラー率・処理速度・工数削減など、定量的な改善指標を設定する方法。
(4) ミス削減と業務負荷軽減の両立
ツール導入だけでなく、業務フローの設計と関係者コミュニケーション設計。
(5) 定着化と継続改善の設計
現場が使い続けたくなる仕組みづくりと改善サイクル。
■コラムはこちら
利益を削る受注ミスをゼロへ｜BtoB-ECで実現する、人に依存しない確認不要の体制
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-order-error-reduction-management-strategy/
■サンクユーの受注改善・BtoB-EC支援について
サンクユーは、EC-CUBE を中心とした BtoB-EC構築・運用改善支援を多数実施しており、単なるシステム導入だけではなく 業務設計・受注最適化・定着支援 をワンストップで提供しています。
主な支援内容
・受注業務プロセスの可視化・課題分析
・BtoB-EC導入と自動化設計
・再注文・顧客別価格・承認フローの最適化
・KPI設計・効果測定支援
・運用定着支援・人材教育設計
■こんな企業様におすすめ
・受注エラーや転記ミスが多い
・受注担当者の負荷が高い
・顧客クレームの要因が受注ミスにある
・FAX・電話・メールの受注をEC化したい
・投資対効果の高い改善策を探している
上記のような課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
御社に最適な受注改善・BtoB-EC導入プランをご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業が抱える受注エラーによる業務負荷・損失を削減し、安定した受注体制を構築するための管理戦略をわかりやすく解説した最新コラム『BtoB-EC受注エラー削減の管理戦略｜ミスが減り、業務負担が軽くなる具体ステップ』を公開しました。
本コラムでは、FAX・電話・メールに起因する受注エラー、入力ミス、確認ミスなどが企業の利益を圧迫する仕組みを整理し、BtoB-ECを活用したミス削減と業務負荷軽減の具体的対策を実務的な視点で解説しています。
■ 背景：受注エラーが生む見えない損失
製造業・卸売業・印刷業などのBtoB企業では、受注処理におけるミスが以下のような損失につながることが少なくありません。
・入力ミスによる返品・再処理コスト
・在庫差異・誤出荷によるクレーム対応
・受注担当者の確認作業にかかる時間
・顧客対応の遅延による関係悪化
これらは単発のミスとして扱われがちですが、累積すると人件費や機会損失として経営に直結するコストです。
本コラムでは、こうした見えない損失を削減するための受注管理戦略を具体的に紹介しています。
■コラムで解説する主なポイント
(1) 受注エラー発生の実態と原因
転記ミス・データ整合性・確認手順の欠如など、現場で起きている典型例を整理。
(2) ミス削減につながるBtoB-ECの活用法
・自動入力・リアルタイム検証
・顧客ごとの商品/価格制御
・再注文導線の最適化
(3) KPI設計による効果測定
受注件数・エラー率・処理速度・工数削減など、定量的な改善指標を設定する方法。
(4) ミス削減と業務負荷軽減の両立
ツール導入だけでなく、業務フローの設計と関係者コミュニケーション設計。
(5) 定着化と継続改善の設計
現場が使い続けたくなる仕組みづくりと改善サイクル。
■コラムはこちら
利益を削る受注ミスをゼロへ｜BtoB-ECで実現する、人に依存しない確認不要の体制
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-order-error-reduction-management-strategy/
■サンクユーの受注改善・BtoB-EC支援について
サンクユーは、EC-CUBE を中心とした BtoB-EC構築・運用改善支援を多数実施しており、単なるシステム導入だけではなく 業務設計・受注最適化・定着支援 をワンストップで提供しています。
主な支援内容
・受注業務プロセスの可視化・課題分析
・BtoB-EC導入と自動化設計
・再注文・顧客別価格・承認フローの最適化
・KPI設計・効果測定支援
・運用定着支援・人材教育設計
■こんな企業様におすすめ
・受注エラーや転記ミスが多い
・受注担当者の負荷が高い
・顧客クレームの要因が受注ミスにある
・FAX・電話・メールの受注をEC化したい
・投資対効果の高い改善策を探している
上記のような課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
御社に最適な受注改善・BtoB-EC導入プランをご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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