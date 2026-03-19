備前一文字の刀剣32振を掲載！山鳥毛、日光一文字、姫鶴一文字など国宝や重要文化財に指定されている名品を多数収録！『刀剣写真集 山鳥毛と備前一文字の刀』2026年3月19日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『刀剣写真集 山鳥毛と備前一文字の刀』を2026年3月19日（木）より全国書店にて発売いたします。
刀剣の魅力を身近に楽しむ刀剣写真集第二弾！
テーマに沿った刀剣の美麗画像に、詳細な解説を付した書籍シリーズ「刀剣写真集」。
2冊目となる今回は、「刀剣王国」と称され、日本の刀剣史に大きな位置を占める備前の刀工集団、備前一文字を取り上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344539/images/bodyimage1】
中心となるのは、非常に華やかな作風で、備前一文字の中でも人気が高い山鳥毛。刀剣としての美しさはもちろん、上杉謙信の愛刀という由緒を持つ本作を詳説するとともに、計32振の一文字の作を掲載することで、一文字の全体像をつかみやすくしています。
第１弾の『刀剣写真集 堀川国広』と同様、印刷と装丁にもこだわりました。まずは刀剣の美しさに触れてみたい、刀剣初心者の方にもオススメです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344539/images/bodyimage2】
山鳥毛、日光一文字、姫鶴一文字など国宝や重要文化財に指定されている名品を多数収録しています。
刀剣の掲載ページでは、紙面をめいっぱい使用して、刃文や地鉄が良く見えるように刀剣を配置しています。刀剣鑑賞の気分を気軽に楽しめる１冊です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344539/images/bodyimage3】
「刀剣画報編集部」によるコラム「備前一文字について」も収録。備前一文字の成立から、日本の刀剣史における立ち位置まで、一文字の全体像をつかめるようにしています。
巻末には掲載刀剣それぞれの解説も収録。ヴィジュアル面からそれぞれの刀剣の背景まで、備前一文字の名刀たちを余すところなく楽しみましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344539/images/bodyimage4】
備前一文字の魅力を、是非お楽しみ下さい！
【商品情報】
刀剣写真集 山鳥毛と備前一文字の刀
●定価：2,970円（本体2,700円＋税10％）
●判型：A4
●発売日：2026年3月19日
【関連リンク】
●刀剣画報 公式WEBサイト https://hobbyjapan.co.jp/tokengaho/
●刀剣画報 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/rekitan_hj
●ホビージャパンの出版物リスト https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
刀剣の魅力を身近に楽しむ刀剣写真集第二弾！
テーマに沿った刀剣の美麗画像に、詳細な解説を付した書籍シリーズ「刀剣写真集」。
2冊目となる今回は、「刀剣王国」と称され、日本の刀剣史に大きな位置を占める備前の刀工集団、備前一文字を取り上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344539/images/bodyimage1】
中心となるのは、非常に華やかな作風で、備前一文字の中でも人気が高い山鳥毛。刀剣としての美しさはもちろん、上杉謙信の愛刀という由緒を持つ本作を詳説するとともに、計32振の一文字の作を掲載することで、一文字の全体像をつかみやすくしています。
第１弾の『刀剣写真集 堀川国広』と同様、印刷と装丁にもこだわりました。まずは刀剣の美しさに触れてみたい、刀剣初心者の方にもオススメです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344539/images/bodyimage2】
山鳥毛、日光一文字、姫鶴一文字など国宝や重要文化財に指定されている名品を多数収録しています。
刀剣の掲載ページでは、紙面をめいっぱい使用して、刃文や地鉄が良く見えるように刀剣を配置しています。刀剣鑑賞の気分を気軽に楽しめる１冊です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344539/images/bodyimage3】
「刀剣画報編集部」によるコラム「備前一文字について」も収録。備前一文字の成立から、日本の刀剣史における立ち位置まで、一文字の全体像をつかめるようにしています。
巻末には掲載刀剣それぞれの解説も収録。ヴィジュアル面からそれぞれの刀剣の背景まで、備前一文字の名刀たちを余すところなく楽しみましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344539/images/bodyimage4】
備前一文字の魅力を、是非お楽しみ下さい！
【商品情報】
刀剣写真集 山鳥毛と備前一文字の刀
●定価：2,970円（本体2,700円＋税10％）
●判型：A4
●発売日：2026年3月19日
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