美濃焼大陶器市実行委員会(土岐市陶磁器卸商業協同組合、所在地：岐阜県土岐市、代表：安藤 浩市)は、2026年4月18日(土)・19日(日)の2日間、イオンモール土岐にて「第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市」を開催します。本イベントは、陶器の魅力を伝えるだけでなく、「土岐メダカ祭り」などの縁日企画、クラフトショップの出店や絵付け体験コーナーなど、他業種とのコラボレーションやものづくりの楽しさを体感できる多彩な企画を実施予定です。





陶器市ポスター





【開催の背景】

陶器の産地として知られる岐阜県土岐市では、日常的に陶器が身近にあることから、「わざわざ陶器市に行かなくてもよいのでは」と感じる地元住民も少なくありませんでした。そういった声を受け、美濃焼大陶器市実行委員会では、単なる陶器の販売にとどまらず、地域の魅力やものづくりの楽しさを伝える場へとして、イベントを実施することにいたしました。地元の人々にも新鮮な驚きや発見を提供できるよう、他業種とのコラボレーションや体験型企画を積極的に導入し、毎年「今年は何をやるのだろう？」という期待感を持たれるイベントづくりを目指しています。





例年賑わいを見せているお祭りです





【イベントの特長と楽しみ方】

●展示販売～美濃焼の“今”を手に取って感じる～

30回目を迎える本イベントでは、土岐市内の陶磁器商社やメーカーが一堂に会し、伝統的な美濃焼から現代的なデザインまで幅広い陶器を展示販売。普段はWebやカタログでしか見られない逸品を、実際に手に取って質感や色合いを確かめられるのは陶器市ならではの魅力です。





様々陶器を販売しています





●「土岐メダカ祭り」開催～家族みんなで楽しめる縁日企画～

2026年も「土岐メダカ祭り」を同時開催。メダカやベタ、シュリンプなどの観賞魚販売や、射的・メダカすくいなどの縁日企画が盛りだくさんです。

さらに、JAF岐阜支部によるシートベルト効果体験車や子ども安全免許証の発行、クラフトショップの出店、絵付け体験コーナーなど、大人も子どもも一日中楽しめる内容となっています。





陶器とメダカのコラボ





●抽選会

本イベントで1,000円(税込)以上のお買い上げで抽選券を進呈。美濃焼などが当たる抽選会も実施予定です。









【開催概要】

イベント名 ： 第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市

開催日 ： 2026年4月18日(土)・19日(日)

開催時間 ： 10:00～17:00(予定)

※イオンモール土岐の営業時間は10:00～21:00

会場 ： イオンモール土岐(岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372-1)

詳細WEBサイト： https://toki.aeonmall.jp/

https://shop.tokishi.com/pages/minoyaki-spring-fair2026





美濃焼大陶器市実行委員会では、今後も地域の特色や時代のニーズに合わせて、イベント内容を進化させていく予定です。

「陶器市＝陶器を買う場所」という枠を超え、地域の文化や人との出会い、体験を通じて“また来たい”と思える場づくりを目指しています。

土岐市や美濃焼の魅力がより多くの方に伝わり、地域への愛着やファンづくりにつながるようなイベントにしたいと考えています。





様々な商社が一堂に会します





【組合概要】

組合名 ： 美濃焼大陶器市実行委員会(土岐市陶磁器卸商業協同組合)

所在地 ： 岐阜県土岐市土岐津町高山4

代表者 ： (委員長)安藤 浩市

公式サイトURL： https://www.tokishi.com/

Instagram ： ＠totoan.minoyaki( https://www.instagram.com/totoan.minoyaki/ )

YouTube ： https://www.youtube.com/@%E9%99%B6%E5%9C%9F%E3%81%86%E5%BA%B5