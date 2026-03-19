株式会社ワークス(代表取締役：織戸四郎)は、スマートフォン向けパズルアプリ『ナンプレ館mini』をリリースいたしました。

従来の9×9マスではなく、4×4マスのミニサイズを採用することで、誰でも「いつでも、どこでも、すぐ終わる」手軽な脳トレ体験を提供します。





イメージ画像





■ 開発の背景：もっと「身近」で「やさしい」脳トレを

これまでのナンプレアプリは「文字が小さくて読みづらい」「1問を解くのに時間がかかる」といった声がありました。『ナンプレ館mini』は、そうした心理的・物理的なハードルを取り除き、日々のちょっとした隙間時間や、スマートフォンの操作に慣れていない方でも、気軽に達成感を味わえるように設計されました。









■ 『ナンプレ館mini』4つの特徴

1. 「4×4マス」が生み出す軽快な手軽さ

一般的な9×9マスの数独ではなく、4×4マスのミニサイズに特化。1問数分で完結するため、通勤・通学時間や家事の合間など、場所を選ばずリフレッシュできます。





2.問題は全問パズル作家が作成

ナンプレ問題は全てパズル作家・稲葉直貴氏による書き下ろし。

コンピューターが作る自動生成問題に比べ、気持ちの良い解き心地です。





3. 視覚的なストレスを最小限に抑え、視認性を追求した「ユニバーサルデザイン」

大きなマス目と、くっきりとした太文字を採用。視覚的なストレスを最小限に抑えているため、老眼の方や小さな文字が苦手な方でも、目を疲れさせることなくお楽しみいただけます。





4. 毎日続けたくなる「シンプルさ」

余計な機能を削ぎ落とし、迷わず直感的に操作できるインターフェースを追求しました。毎日の「頭の体操」を習慣化するのに最適なアプリです。





問題画面





■ アプリ概要

アプリ名： ナンプレ館mini

ジャンル： ゲーム／パズル／脳トレ

価格 ： 無料

対応OS ： iOS / Android

URL ： https://www.puzzle.co.jp/mini/





アプリアイコン