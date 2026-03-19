株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』(メーカー希望小売価格1回790円(税10％込))を、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップにて2026年3月23日(月)より発売いたします。 (発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





また、一番くじのファンを公言している中島ひとみさん(陸上競技 女子100mハードル)を起用したコラボレーション動画を2026年3月19日(木)より公開します。





商品紹介動画URL ： https://youtu.be/pCZ9wgTSfSo

商品紹介ページURL ： https://1kuji.com/products/vigilante_mha

店舗検索URL ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=vigilante_mha





一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-





■商品特長

本商品は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の一番くじです。大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』の前日譚から、フィギュア、ビッグタオル、ラバーチャーム、ジャガードタオル、ジッパーバッグ＆ステッカーセットをラインナップしました。

A賞は主人公の灰廻航一がMASTERLISEで初登場。憧れの存在であるオールマイトのパーカーを着て、日常に潜む悪に立ち向かう航一の姿が印象的です。B賞、C賞、D賞は、雄英高校の制服を着た学生の相澤消太、山田ひざし、白雲朧をMASTERLISEで立体化しました。TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期で詳細が描かれた相澤学生編の三人を、一緒に飾ってお楽しみいただけます。E賞は2種類のビッグタオルです。作中で活躍するキャラクターが、鮮やかなデザインと実用度も高い約100cmのビッグタオルで登場します。F賞は鳴羽田のヴィジランテ三人組をはじめ、TVアニメ第1期、第2期を代表するメンバーのキュートなラバーチャームをラインナップしました。

このほか、メンバーのモチーフをデザインした実用的なジャガードタオル8種類や、ジッパーバッグ1柄3枚とステッカー3柄各1枚入りのセット10種類をご用意しました。いずれもTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』ファン必見の商品です。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、オールマイトのフィギュアをご用意しました。アニメ『僕のヒーローアカデミア』でも、TVアニメ『ヴィジランテ』でも主人公たちの“憧れ”である、オールマイト。そんなオールマイトが一番くじでは初のロゴ付きのフィギュアで堂々と登場します。ラストワン賞と同仕様のフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定です。









■等級一覧

・A賞：灰廻航一 MASTERLISE (全1種) 約24cm

・B賞：相澤消太 学生 MASTERLISE (全1種) 約25cm

・C賞：山田ひざし 学生 MASTERLISE (全1種) 約25cm

・D賞：白雲朧 学生 MASTERLISE (全1種) 約25cm

・E賞：ビッグタオル (全2種) 約100cm×48cm

・F賞：ラバーチャーム (全10種) 約5.5cm

・G賞：ジャガードタオル (全8種) 約23cm×23cm

・H賞：ジッパーバッグ＆ステッカーセット (全10種) ジッパーバッグ…約15cm

ステッカー…約5cm

・ラストワン賞：オールマイト ロゴフィギュア 約15cm

・ダブルチャンスキャンペーン：オールマイト ロゴフィギュア

合計30個、約15cm

※賞品とパッケージは、ラストワン賞と同仕様になります。









■商品概要

・商品名 ：

一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-

( https://1kuji.com/products/vigilante_mha )

・メーカー希望小売価格： 1回790円(税10％込)

・種類数 ： 全8等級34種＋ラストワン賞

・販売ルート ： 一番くじONLINE、一番くじ公式ショップ

・店舗検索 ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=vigilante_mha

・販売開始日 ： 2026年3月23日(月)より順次発売予定

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS





※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合があります。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。





(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会









■一番くじファンである中島ひとみさんとコラボ！

一番くじのドキドキ・ワクワクを表現。

3月19日(木)よりコラボレーション動画公開！

一番くじ ヴィジランテ×中島ひとみさん コラボ映像





本コラボレーション動画では、一番くじのファンを公言している中島ひとみさん(陸上競技 女子100mハードル)を起用しました。中島ひとみさんの豊かな表情とレース直前のような緊張感のある演出を通じて、一番くじONLINEの楽しみ方や、一番くじならではのドキドキ・ワクワクを伝えます。









■コラボレーション動画 概要

本動画は陸上競技場で撮影しました。レース開始直前のような緊張感の中で中島ひとみさんが一番くじONLINEで『一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』を引きます。

引く前のドキドキと、商品が家に届いた際の喜び・感動を中島ひとみさんの多彩な表情で表現。一番くじファンである中島ひとみさんならではの映像に仕上げています。





【タイトル】一番くじ ヴィジランテ×中島ひとみさん コラボ映像

【動画URL】 https://youtu.be/fzDmTE7p4Q8

【出演者】 中島ひとみ (陸上競技 女子100mハードル)

【公開日】 2026年3月19日(木)

【配信先】 各種SNS(YouTube、Instagram、TikTok、LINE等)





中島ひとみ(なかじま ひとみ)

陸上女子100mハードル 選手 (長谷川体育施設株式会社 所属)

1995年7月13日生まれ 兵庫県出身





スタートからの鋭い加速力と安定したハードリングを武器に国内外主要大会で活躍。2025年に開催された、世界陸上 東京2025には、日本代表として出場。日本選手権でも上位入賞を果たすなど、努力で道を切り拓いてきた「遅咲きのハードラー」。世界の舞台でも存在感を示し、さらなる記録更新と国際大会での更なる飛躍を目指し挑戦中！





(C)uta_mukuo









■主な実績

・ 2025年 日本選手権 女子100mハードル 2位

・ 2025年 世界陸上選手権(東京) 女子100mハードル 準決勝進出

・ 2026年 アジア室内選手権 60mハードル 銅メダル









■「一番くじ」について

コンビニエンスストアやアミューズメント施設などで購入できる、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじです。









■「一番くじONLINE」について

ハズレなしでオリジナルグッズが必ず当たる『一番くじ』がいつでも・どこでも気軽にネットで購入できる公式通販サイトです。









■TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』について

ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！

非合法イリーガルヒーローたちによる等身大の成長物語！





堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。

その “ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！

脚本：古橋秀之 作画：別天荒人により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！





時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。

混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵ヴィランから人々を守る「選ばれし」職業＜ヒーロー＞。





その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。

これは、そんな非合法イリーガルヒーロー《ヴィジランテ》の物語。









【TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期】

TV放送情報：毎週月曜 22:00～TOKYO MX、23:00～BS日テレ、25:59～読売テレビ

配信情報 ：第1期 好評配信中、第2期毎週月曜22:30～順次配信









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

BANDAI SPIRITSお客様相談センター

https://support.bandaispirits.co.jp