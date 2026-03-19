ホノルルコーヒージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：萩原 利貴)は、北海道の老舗菓子メーカー千秋庵製菓株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：中西 克彦)とコラボレーションし、限定商品「ノースマン HONOLULU COFFEE」を発売いたします。


ノースマン HONOLULU COFFEE


本商品は、1974年の発売以来、北海道で長年愛され続けてきた千秋庵製菓株式会社の代表銘菓「ノースマン」と、ハワイ発のコーヒーブランド「HONOLULU COFFEE」による初のコラボレーション商品です。

また、2026年4月15日(水)から4月20日(月)まで丸井今井札幌本店大通館9階催事場で開催される「ハワイフェア2026」にて、HONOLULU COFFEEとして初となる北海道でのPOP UP STOREを出店いたします。本商品は同イベント限定で販売される特別商品です。

北海道とハワイ、それぞれの土地で愛されてきたブランドが出会う特別なコラボレーションを、この機会にぜひお楽しみください。



◆「ノースマン HONOLULU COFFEE」

【商品概要】

商品名　：ノースマン HONOLULU COFFEE

内容量　：5個入

価格　　：1,400円(税込)

販売期間：2026年4月15日(水)～4月20日(月)　10：30～19：30(最終日17：00終了)

販売場所：丸井今井札幌本店　大通館9階催事場「ハワイフェア2026」


ノースマン HONOLULU COFFEE


【商品のこだわり】

HONOLULU COFFEEの厳選豆を使用した特製のコーヒーあんを、しっとりとしたパイ生地で包み込みました。コーヒーの華やかな香りと、後味に残るほのかな苦味が特徴です。


【北海道×ハワイを感じる限定パッケージ】

パッケージはHONOLULU COFFEEのマスコット的存在「Sue Brew」を象徴するグリーンを基調にデザイン。ハイビスカスのモチーフをあしらい、南国の空気感を表現しています。北海道とハワイ、それぞれの魅力を融合させた限定パッケージです。


限定パッケージ


■会社概要

商号　　： 千秋庵製菓株式会社

代表者　： 代表取締役社長　中西 克彦

所在地　： 〒060-0063　北海道札幌市中央区南3 条西3丁目13番地2

設立　　： 1921年9月5日

事業内容： 和洋菓子の製造・販売

URL　 　： https://senshuan.co.jp


◆会社概要

商号　　 ： ホノルルコーヒージャパン株式会社

代表者　 ： 代表取締役社長兼CEO　萩原 利貴

所在地　 ： 〒150-0044　東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー5F

設立　　 ： 2024年1月22日

事業内容 ： コーヒーショップの経営、コーヒー豆等の販売、OEM事業

URL　　　： https://honolulucoffee.co.jp

Instagram： https://www.instagram.com/honolulucoffeejapan/