ホノルルコーヒージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：萩原 利貴)は、北海道の老舗菓子メーカー千秋庵製菓株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：中西 克彦)とコラボレーションし、限定商品「ノースマン HONOLULU COFFEE」を発売いたします。





ノースマン HONOLULU COFFEE





本商品は、1974年の発売以来、北海道で長年愛され続けてきた千秋庵製菓株式会社の代表銘菓「ノースマン」と、ハワイ発のコーヒーブランド「HONOLULU COFFEE」による初のコラボレーション商品です。

また、2026年4月15日(水)から4月20日(月)まで丸井今井札幌本店大通館9階催事場で開催される「ハワイフェア2026」にて、HONOLULU COFFEEとして初となる北海道でのPOP UP STOREを出店いたします。本商品は同イベント限定で販売される特別商品です。

北海道とハワイ、それぞれの土地で愛されてきたブランドが出会う特別なコラボレーションを、この機会にぜひお楽しみください。









◆「ノースマン HONOLULU COFFEE」

【商品概要】

商品名 ：ノースマン HONOLULU COFFEE

内容量 ：5個入

価格 ：1,400円(税込)

販売期間：2026年4月15日(水)～4月20日(月) 10：30～19：30(最終日17：00終了)

販売場所：丸井今井札幌本店 大通館9階催事場「ハワイフェア2026」





ノースマン HONOLULU COFFEE





【商品のこだわり】

HONOLULU COFFEEの厳選豆を使用した特製のコーヒーあんを、しっとりとしたパイ生地で包み込みました。コーヒーの華やかな香りと、後味に残るほのかな苦味が特徴です。





【北海道×ハワイを感じる限定パッケージ】

パッケージはHONOLULU COFFEEのマスコット的存在「Sue Brew」を象徴するグリーンを基調にデザイン。ハイビスカスのモチーフをあしらい、南国の空気感を表現しています。北海道とハワイ、それぞれの魅力を融合させた限定パッケージです。





限定パッケージ





■会社概要

商号 ： 千秋庵製菓株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 中西 克彦

所在地 ： 〒060-0063 北海道札幌市中央区南3 条西3丁目13番地2

設立 ： 1921年9月5日

事業内容： 和洋菓子の製造・販売

URL ： https://senshuan.co.jp





◆会社概要

商号 ： ホノルルコーヒージャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 萩原 利貴

所在地 ： 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー5F

設立 ： 2024年1月22日

事業内容 ： コーヒーショップの経営、コーヒー豆等の販売、OEM事業

URL ： https://honolulucoffee.co.jp

Instagram： https://www.instagram.com/honolulucoffeejapan/