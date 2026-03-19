HONOLULU COFFEE × 北海道銘菓「ノースマン」丸井今井札幌本店「ハワイフェア2026」でしか手に入らない限定コラボ「ノースマン HONOLULU COFFEE」新発売
ホノルルコーヒージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：萩原 利貴)は、北海道の老舗菓子メーカー千秋庵製菓株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：中西 克彦)とコラボレーションし、限定商品「ノースマン HONOLULU COFFEE」を発売いたします。
ノースマン HONOLULU COFFEE
本商品は、1974年の発売以来、北海道で長年愛され続けてきた千秋庵製菓株式会社の代表銘菓「ノースマン」と、ハワイ発のコーヒーブランド「HONOLULU COFFEE」による初のコラボレーション商品です。
また、2026年4月15日(水)から4月20日(月)まで丸井今井札幌本店大通館9階催事場で開催される「ハワイフェア2026」にて、HONOLULU COFFEEとして初となる北海道でのPOP UP STOREを出店いたします。本商品は同イベント限定で販売される特別商品です。
北海道とハワイ、それぞれの土地で愛されてきたブランドが出会う特別なコラボレーションを、この機会にぜひお楽しみください。
◆「ノースマン HONOLULU COFFEE」
【商品概要】
商品名 ：ノースマン HONOLULU COFFEE
内容量 ：5個入
価格 ：1,400円(税込)
販売期間：2026年4月15日(水)～4月20日(月) 10：30～19：30(最終日17：00終了)
販売場所：丸井今井札幌本店 大通館9階催事場「ハワイフェア2026」
ノースマン HONOLULU COFFEE
【商品のこだわり】
HONOLULU COFFEEの厳選豆を使用した特製のコーヒーあんを、しっとりとしたパイ生地で包み込みました。コーヒーの華やかな香りと、後味に残るほのかな苦味が特徴です。
【北海道×ハワイを感じる限定パッケージ】
パッケージはHONOLULU COFFEEのマスコット的存在「Sue Brew」を象徴するグリーンを基調にデザイン。ハイビスカスのモチーフをあしらい、南国の空気感を表現しています。北海道とハワイ、それぞれの魅力を融合させた限定パッケージです。
限定パッケージ
■会社概要
商号 ： 千秋庵製菓株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 中西 克彦
所在地 ： 〒060-0063 北海道札幌市中央区南3 条西3丁目13番地2
設立 ： 1921年9月5日
事業内容： 和洋菓子の製造・販売
URL ： https://senshuan.co.jp
◆会社概要
商号 ： ホノルルコーヒージャパン株式会社
代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 萩原 利貴
所在地 ： 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー5F
設立 ： 2024年1月22日
事業内容 ： コーヒーショップの経営、コーヒー豆等の販売、OEM事業
URL ： https://honolulucoffee.co.jp
Instagram： https://www.instagram.com/honolulucoffeejapan/