banner





Game Source Entertainment(GSE)は、Eremite Games / Hooded Horseが開発し、Fireshine Gamesがグローバルパブリッシングを手がける『Against the Storm(アゲインスト・ザ・ストーム)』の日本版PlayStation(R)5版を、2026年7月16日に発売予定であることをお知らせいたします。本作の日本版PS5版発表にあわせて、初回特典の情報も公開されています。本作はダークファンタジーの世界観をテーマにした都市建設ストラテジーゲームであり、プレイヤーはさまざまな災厄に立ち向かいながら、文明の再建という使命を担います。





女王の命を受けた「総督」として、人間、ビーバー、リザード、キツネ、ハーピーを率いて荒野を開拓しよう。

文明最後の生き残りをかけて、未来への道を切り拓け。









■初回特典公開

『Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム』のPlayStation(R)5パッケージ版初回生産版には特典として「Keepers of the Stone (キーパー・オブ・ストーン)」DLCカードが封入されています。こちらの追加コンテンツでは、新種族1つ、新バイオーム2つ、いくつかの新たな建物と指令、そして挑戦を求める総督のための新たな脅威と機会が追加されます。女王《スコーチ・クイーン》の臣下として、新たな土地とそこで待つ試練に立ち向かいましょう。あなたのために新たに加わった種族が力になってくれます。彼ら石の守護者たちの力を活用すれば破壊をもたらすブライトストームを押し戻すことすら可能です。









■個性豊かな種族たち

この世界では、人間、キツネ、ビーバー、リザード、そしてハーピーが生き抜くために協力している。それぞれの種族が持つ強みを生かすために、種族の住居や料理の好み、嗜好品や娯楽など、それぞれのニーズをバランス良く満たそう。住民の欲求を満たして「士気」を上げることで、森が放つ強烈な「敵意」にも対抗できるよう、レインコートを作り、エールを醸造し、パイを焼く？それとも、《スコーチ・クイーン》のためにより迅速に動けるよう、特定の種族のニーズを他の種族よりも優先させる？





1

2





■シティビルダーとローグライトの融合

リプレイ性の高いローグライト要素との融合によって、さらにパワーアップした本格シティビルダーを体感せよ。広大な世界のあちこちに新たな入植地を建設・管理しながら、貴重なメタ資源を集め、スモルダリング・シティを発展させよう。《スコーチ・クイーン》が絶え間ない進歩を要求してくる一方、避けがたい脅威であるブライトストームが繰り返し襲い掛かってくる中で、期待に満ちた君主としてのプレッシャーを感じよう。新たな入植地を建設する前に1つの入植地での評判を管理し、常に新たな発展のチャンスを探し、複数のバイオームにまたがるユニークなチャレンジに挑み、スモルダリング・シティ以外のあらゆるものが避けられない崩壊を迎える準備をしよう。スモルダリング・シティだけではなく、総督としてのあなたのキャリアにとっても最高の運命が迎えられるよう、各サイクルをどのように最大限に活用すべきだろうか？





3

4





■プレイするたびに変化するゲーム

この世界には100を超える地域特徴と、6つの異なるバイオームが存在する。これらの組み合わせは、入植地ごとに違った環境を生み出し、どれほど経験を積んだ総督であっても新たな挑戦を感じられるはずだ。天候の変化に合わせて戦略を組み換え、集落の「ビルド」を試そう。建物の選択や配置、使用する効果によって、入植地を繁栄させることも衰退させることもできる。 さらなる目標に挑み、それを達成し、潜在的な恩恵のために危険な森の奥深くへと分け入っていく？それとも、自分の能力の範囲内で確実に行動するために慎重に進んでいく？それでも、手元にある資源を上手に組み合わせて、クラフトレシピを成立させよう。交易商人が持ってくる商品は、次の年になるまで分からない。そして森には、宝物や資源、そして古代の脅威が隠されている。





5

6





■無限に広がる都市建設

「都市建設ゲームで、一番ワクワクするのは？」と聞かれれば、「新たな都市の基礎を築く瞬間」と答える人もいるでしょう。『Against the Storm』はまさに「それ」だ。次第に発展していく世界の中で、以前開拓した都市の人脈を使って交流や交易を行いながら、新たな入植地を繰り返し築いていこう。





Packshot





■製品情報

タイトル ：Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム

予定発売日 ：2026年7月16日

対応機種 ：PlayStation(R)5

価格 ：4,500円(税抜)／4,950円(税込)

プレイ人数 ：1

ジャンル ：ダークファンタジー・シティビルダー

発売元 ：Game Source Entertainment

開発元 ：Eremite Games / Hooded Horse

表示対応言語：日本語／中国語(繁体字／簡体字)／英語／韓国語／ドイツ語／

フランス語／スペイン語／ポーランド語／ブラジルポルトガル語／

ロシア語／イタリア語／チェコ語／ハンガリー語／トルコ語／

ウクライナ語／タイ語／スペイン語

CERO ：B

権利表記 ：

(C) 2021-2026, Eremite Games and Hooded Horse. All rights reserved. Published by Sold Out Sales & Marketing, trading as Fireshine Games. Developed by Eremite Games. Licensed to and distributed by Game Source Entertainment in Japan and Asia.









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP： https://gamesource-ent.jp/





GSE STEAM公式サイトとファンページ

GSE STEAM 公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@GSESteam

GSE STEAM 公式Instagram ： https://www.instagram.com/gse.steam/

GSE STEAM 公式X (JP) ： https://x.com/GseSteamJP





最新のSteamゲーム情報をチェックするため、GSE Steamの各種公式SNSページをぜひフォローしてください！