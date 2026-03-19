ライオン株式会社(本社：東京都台東区)は、トイレ空間の清潔・衛生に関する研究から得られた「尿ハネ」と「ニオイ原因菌」の知見を踏まえ、「春の新生活のスタート時」にやっておくと後がラクになるトイレケアのコツをご紹介します。春の新生活のスタート時に、『ルックプラス』を使って、“がんばらなくてもキレイが続く習慣”を提案いたします。





(1)尿ハネイメージ





1.新生活の“想定外”は、水回りからやってくる

この春から一人暮らしを始める方にとって、「ごはんを自分でつくる」「洗濯を自分でする」といった家事の“自分事化”は想像しやすい一方、意外と盲点なのが「トイレ・お風呂・洗面台」などの水まわりのケアです。

実家では、知らないうちに誰かが掃除してくれていたトイレ。ところが、いざ一人暮らしを始めてみると、

・掃除しているつもりなのに、なんとなくニオイが気になる

・便器のフチや床のベタつきを感じたことがある

・忙しくて放置していたら、黒ずみが落ちにくくなった

といった“生活感”が、あっという間に現れます。

当社が行った研究によると、トイレの汚れは時間が経つほど、菌が増殖する、あるいは、汚れの性質が変化するなど対処しにくくなる、つまり、「汚れてから頑張って落とす」より、「使い始める前に、汚れや菌をためない習慣をつくる」方がラクになると分かっています。

そこで、当社が長年研究してきた「尿ハネ」と「ニオイ原因菌」の知見を踏まえ、「春の新生活のスタート時」にやっておくと後がラクになるトイレケアのコツをご紹介します。









2.20年以上続く「トイレの尿ハネ」研究

(1)1日約2,300滴。見えない「尿ハネ」が飛び散っている

2005年4月の発表では、男性が立って小用をした場合、床に飛び散る尿ハネを数える実験を実施しました。その結果、

・男性が立って小用をした際、床に飛び散る

尿ハネは1日あたり約2,300滴にも及ぶ

ことを明らかにしました(※1)。

(※1) 成人男性が実際に立って小用した場合(狙い位置は自由)の便器の周囲に飛び散る尿ハネ(床のみ)を数えた。(平均的な小用の回数を参考に7回／日と設定)





(2)便器の「奥狙い」が最も飛び散りやすい！(知らなきゃ良かった トイレの秘密シリーズ 第4弾)

その後も、「尿ハネ」に関する調査・検証を続けました。

2015年にNHK「ためしてガッテン」(※2)と共同で行った検証実験では、男性が立って小用を足す時に狙う位置によって、周辺(便器のフタや便座の裏、床、壁)に飛び散る尿ハネ数が異なり、「奥狙い」が最も多く飛び散ることがわかりました。

(※2) NHK「ためしてガッテン」2015年9月2日放映「家族が涙！トイレ問題大解決SP」で行った実験を共同で実施。





(2)尿ハネの狙い場所による違い





実験方法：成人男性が1回の小用で排泄する平均300ccと同量の青く着色した水(青色1号色素0.2％水溶液)を、注射器を使って「奥/中央(水面)/サイド/手前」のそれぞれの位置を狙って放出し、便器のフタ・便座裏・床・壁に付着した水滴数を計数。





(3)尿ハネを気にして“座りスタイル”派の男性が増加(知らなきゃ良かった トイレの秘密シリーズ 第5弾)

2015年8月に20～60歳代の男性500名を対象に行った「トイレの実態に関する意識調査」の結果、約6割の男性が自宅のトイレで座って小用をしていることがわかりました。座って小用をする理由で最も多かったのは「立ってすると尿ハネでトイレが汚れるため」という回答で約8割を占め、既婚男性の5人に1人が「パートナーに座るよう促されたため」と回答しました。





(3)トイレのスタイル(意識調査)





(4)“座りスタイル”でも油断は禁物！？「便座裏」が新たな尿ハネスポットに！(知らなきゃ良かった トイレの秘密シリーズ 第1弾)

男性が座って小用を足すことで、トイレの尿ハネはなくなるのか検証するため実験を行った結果、男性が座って小用をした場合、便座の裏側に多数の尿ハネ汚れが付着し、1回の使用で約200滴になることがわかりました。このことから、たとえ男性が“座りスタイル”に変えたとしても尿ハネがなくなることはなく、「便座裏」がより汚れやすくなることがわかりました。ちなみに、女性の場合は1回当たり約500滴もの尿ハネが便座の裏に付着していることも明らかになりました。





(4)トイレのスタイル別尿ハネ数





実験方法：便座裏とおしり洗浄機本体、便器フチ上に感水紙を設置し、成人男性と成人女性が着座スタイルで小用を足したことによるハネを、水滴のサイズ別にカウントし、平均値から1回あたりのハネを算出。

対象者：成人男性n=6成人女性n=7





なお、「尿ハネ」の話題は現在でも関心が高く、多くのメディアに取り上げられています。

NHK【あさイチ】トイレの尿ハネ徹底解決！長居防止の裏ワザとトイレをデコると勉強に効果あり！？｜2025年10月6日★ - 気になるNHK( https://nhk.shigeyuki.net/?p=11264 )









3.最近の知見：“なんとなくニオう”不満の正体は、トイレ空間全体にいる菌

(1)約8割が「掃除してもニオう」と不満

2025年に実施したトイレ掃除に関する調査では、約8割の生活者が、「掃除をしてもしばらくするとニオイが出てきて不満」と回答しています。さらに、トイレの「なんとなく感じるニオイ」には、そのニオイの原因になりうる「ニオイ原因菌」がいること、「ニオイ原因菌」は、床だけでなく、壁やタンク裏、換気扇まわりなど、トイレ室内全体に存在していることを確認しています。そして、尿ハネなどの汚れと「ニオイ原因菌」が共存することで、掃除してもなんとなく感じるトイレ臭が発生します。





(2)「煙の力で銀イオンを飛ばす」くん煙で、トイレまるごと除菌

掃除が行き届かない場所にまで菌が存在しているため、掃除だけでトイレ空間全体をケアするのは難しいのが実情です。そこで当社では、銀を含有するくん煙剤をトイレ空間で使用することで、ニオイの発生を抑制できることを確認しました。

・銀イオンを含んだ煙が、トイレの隅々まで広がる

・銀イオンを含んだ煙で処理することで、ニオイの原因菌を除菌することができ、ニオイの発生が抑えられる





＜動画資料＞

トイレ空間内の除菌効果を見える化した実験動画をご参照ください。

『ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭くん煙剤』の実験動画／1分34秒／ライオン - YouTube( https://www.youtube.com/watch?v=Js2pPxUCqnU )









4.新生活スタート時に押さえたい、「汚さないトイレケア」

春から一人暮らしを始める方に向けて、「入居した時から習慣化してしまえば、その後がラク」「日ごろからちょこっとやっておくとラク」なトイレケアの方法をご紹介します。





【ステップ1】 入居したらまず、「トイレをまるごと除菌」する

推奨アイテム：

『ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭くん煙剤』





(5)『ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭くん煙剤』





「使う前に焚くと、後がラク、煙の力でトイレまるごと除菌」

――まさに、新生活向けの“先手必勝”トイレケアです。





＜特長＞

・銀イオンを含んだ煙が、トイレ空間の隅々まで広がり、ニオイ原因菌を除菌(※3)

・換気扇、壁、タンク裏、床奥など、「普段の掃除では手が届かない場所」までケア

・便器内の黒ずみ発生抑制にも効果

・火を使わず、水と缶だけで簡単にくん煙できる

・1か月に1回程度の使用がおすすめ

(※3) すべての菌を除去するわけではありません。





使い方の詳細はこちらの動画をご覧ください。

『ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭くん煙剤』の使い方／59秒／ライオン( https://www.youtube.com/watch?v=UR4wwxCD8_A )





【ステップ2】 「尿ハネが起きやすい場所」だけ、こまめに“ちょこっと掃除”

推奨アイテム：

『ルックプラス トイレクレンジング』





(6)『ルックプラス トイレクレンジング』





「トイレ全体を毎回ピカピカに」する必要はありません。忙しい一人暮らしでも続けやすいのは、「汚れやすい場所だけを、こまめにふく」スタイルです。





＜特に尿ハネが起きやすい場所＞

・便座の裏(特に前側)

・便器のフチやフタの裏側

・便器まわりの床(便器の前・横)

・壁の下部(腰より下の高さ)

便器の中にも、便器外にも使用できるトイレ用洗剤なので、トイレットペーパーにスプレーして、気づいたときにサッとふき、最後はそのまま便器に流せるタイプなら、「汚れたかな？」と思ったタイミングで気軽にケアできます。





簡単なお掃除はこちらの動画をご覧ください。

ルックプラス トイレクレンジング 縦型動画 「トイレ掃除、めんどくさいよね～」篇／ライオン( https://www.youtube.com/watch?v=wQoYeBIqD5Q )









■ライオン リビングケアマイスターからアドバイス

ひとり暮らしでは収納スペースが限られていて、洗剤を何本も置けないことも多いものです。『ルックプラス トイレクレンジング』は、便器外のふき掃除だけでなく、便器の中の掃除にも使えるので、これ1本でOK。ひとり暮らしにもってこいの洗剤といえるでしょう。

便器の中の掃除の場合、便器内全体(斜面や水ぎわ、フチ裏など)にスプレーし、60秒後に水を流すだけ。トイレブラシでこする必要がないので、手間をかけずに掃除ができる点もおすすめポイントです。

トイレ掃除のコツや、ニオイ対策の詳しい情報は、ライオンが運営する生活情報メディア「Lidea(リディア)」でも紹介しています。





◎ライオン株式会社 リビングケアマイスター 吉井 和美(よしい かずみ)

掃除用洗剤の製品開発を約15年、技術者向けの情報発信に約5年携わる。





リビングケアマイスター 吉井 和美(よしい かずみ)





【関連情報】

・トイレ掃除は簡単に60秒おいて流すだけ！「こすらない」やり方をご紹介

https://lidea.today/articles/003177

・掃除しても気になるトイレの臭いの原因・対策は？便利グッズでトイレの除菌消臭

https://lidea.today/articles/003978

・『ルックプラス』ブランドサイト https://look.lion.co.jp/













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