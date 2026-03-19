2025年7月に“お茶のまち”の魅力を発信する食のテーマパークとしてオープンし、わずか半年間で総来場者数50万人を動員した『道の駅そらっと牧之原』(所在地：静岡県牧之原市、運営：株式会社村の駅)は、2026年3月19日(木)より「いちごフェア」を開催します。

地元のいちご農園さん(藤田農園)がこだわりを持って栽培した甘みの強いいちごと「牧之原さとり本店」がコラボし、「お濃茶いちごクレープ」を販売いたします。

さらに3月20日(金・祝)、21日(土)には「いちごマルシェ」を開催。牧之原のいちごを使用したこの2日間限定の商品の販売や、豪華な景品が当たる「駅長じゃんけん」の開催など、様々なご年齢の方にお楽しみいただける内容となっております。

また、2026年3月20日(金)より、地元小学生が考案した「ニコニコ坂部っ子定食」が「お茶の間食堂」の新メニューとして登場します。牧之原の四季折々の美味しさが詰まったプレートとなっております。





道の駅そらっと牧之原HP： https://michinoeki-makinohara.com/





「いちごフェア」を3/19(木)より開催！3/20(金・祝)より「ニコニコ坂部っ子定食」が食堂メニューに新登場！





■牧之原のいちごが最も美味しい季節に合わせ「いちごフェア」を開催！

牧之原市は日本有数のお茶の産地として有名な一方、お茶栽培の閑散期にはいちご栽培が昭和初期より広まりました。牧之原のいちごは、冬の寒さを乗り越え、温暖で日照時間が長い環境で育つことから、酸味が抑えられ糖度が格段とアップすることが特徴です。そんな牧之原のいちごが3月に最盛期を迎えています。

さらに牧之原のいちご農家さんは、こだわり深く生産量よりも味を重視しており、その味わいは千差万別です。しかし小規模農園にて、直売が主流のところが多く、現地まで足を運ぶ必要がありました。

そこで『道の駅そらっと牧之原』では、牧之原のいちごの美味しさを多くの方々に知ってもらうため、2026年3月19日(木)より、「いちごフェア」を開催！地元の藤田農園さんの高糖度の静岡いちご“あきひめ”を使用したフェア限定の「お濃茶いちごクレープ」が味わえるほか、2026年3月20日(金・祝)、21日(土)には「いちごマルシェ」と、屋外農産テントにて「牧之原のいちごの特売」も開催します。まさに“牧之原のいちごを味わい尽くせる”特別な2日間となっております。





3月に最盛期を迎える牧之原のいちご





■いちごフェア限定「お濃茶いちごクレープ」の販売や、イベントも開催！

【いちごフェア限定商品】

●お濃茶いちごクレープ

地元の藤田農園さんが甘さをとことん追求して育てた、高糖度の完熟した静岡いちご“あきひめ”を贅沢に5粒も使用。

牧之原さとり本店が藤田農園さんとコラボした、フェア開催期間限定のいちごクレープになります。

＜商品概要＞

商品名 ：お濃茶いちごクレープ

価格 ：1,200円(税込)

販売開始日：2026年3月19日(木)～

販売店舗 ：牧之原さとり本店

アレルギー：乳成分/卵/小麦/ゼラチン/アーモンド/大豆





お濃茶いちごクレープ 1,200円(税込)





【いちごフェア期間中のイベント】

●いちごマルシェ / 牧之原のいちごの特売

2026年3月20日(金・祝)と3月21日(土)の2日間限定の、最盛期を迎えた牧之原のいちごを味わい尽くせるイベントです。地元企業や店舗が、牧之原のいちごを使用した、2日間限定の特別商品を販売するほか、屋外の農産テントでは「牧之原のいちごの特売」も開催いたします。最盛期を迎えた牧之原のいちごをお得にゲットできるチャンスとなっており、農園や種類によって味わいに個性があるため、この機会にぜひお気に入りのいちごを見つけてみてはいかがでしょうか。

＜イベント概要＞

開催日 ：2026年3月20日(金・祝)、3月21日(土)

開催時間：9:00 ～ 17:00

開催場所：屋外テント





2026年3月20日・21日開催！「いちごマルシェ」と「牧之原のいちごの特売」





●駅長じゃんけん

幅広い世代の方にお楽しみいただける「駅長じゃんけん」も両日開催！見事勝ち抜いた方には豪華商品をプレゼント。

※お越しいただいた全ての方がご参加可能です。

＜イベント概要＞

開催日 ：2026年3月20日(金・祝)、3月21日(土)

開催時間：14:00 ～

開催場所：屋外テント





駅長じゃんけん





▼「いちごマルシェ」出店店舗と限定商品

― 3/20(金・祝)・21(土)の2日間

・Gracenote coffee「シグネチャードリンク(いちごのカフェラテ)」

・桃林堂「いちご大福」

・藤田農園「イチゴジェラート」

・山桜「トウファ」

・お猿キッチン新「果肉入りいちごドリンク(イチゴミルク、イチゴソーダ)」

― 3/20(金・祝)

・cafe dining Tanura「グラノーラクッキー -いちごホワイトチョコ-」

・レストランハーク「牧之原茶ショコラ ベリーソース付」

― 3/21(土)

・時織tokiori「いちごのガトー・ブルドン」









■地元小学生考案！「ニコニコ坂部っ子定食」が食堂グランドメニューに仲間入り

牧之原市の小学校ではキャリア教育の一環として、学校菜園で育てたものや地元で採れる食材を使用し、創造力を働かせ、仲間や地域の方々と力を合わせて、オリジナル料理を完成させる「アースランチプロジェクト」が行われています。その授業内で、地元の坂部小学校の5年生が「道の駅そらっと牧之原」で実際に販売されている地元農産物を視察し考案した定食「ニコニコ坂部っ子定食」が、2026年3月20日(金・祝)より「お茶の間食堂」のグランドメニューとして新登場します。“牧之原の良さを多くの方々に知ってもらいたい”、“彩り豊かなご飯で、健康でハッピーになってほしい”、そんな想いを込め、小学生と駅長がミーティングを重ね、商品化したメニューです。牧之原で採れる旬な野菜を使用するため、シーズンによってメニューが変わる点も、お楽しみのひとつ。

また、食堂グランドメニュー化を記念して、静岡県の坂部地区のゆるキャラ「さかべっち」が2026年3月20日(金・祝)・21日(土)の2日間、『道の駅そらっと牧之原』にやってきます！さかべっちとの記念撮影や、さかべっちとのじゃんけん大会といったお楽しみイベントを開催予定なので、皆様のお越しをお待ちしております。





●ニコニコ坂部っ子定食

4種のおにぎりとお味噌汁の定食で、シーズン毎に内容が変更になるため、年間を通じて“牧之原の食の魅力”を発見できるメニューです。

＜商品概要＞

商品名 ：ニコニコ坂部っ子定食

価格 ：現地にてご確認ください

販売開始日：2026年3月20日(金・祝) ～

販売店舗 ：お茶の間食堂





ニコニコ坂部っ子定食





●さかべっちと写真撮影 / さかべっちとじゃんけん

＜イベント概要＞

開催日 ： 2026年3月20日(金・祝)、3月21日(土)

開催時間： 13:30 ～

※じゃんけん大会は各日14時より開催

開催場所： お茶の間食堂





※価格はすべて税込、写真はすべてイメージです。









■「道の駅そらっと牧之原」施設概要

名称 ： 道の駅そらっと牧之原

所在地 ： 静岡県牧之原市坂部582-1

面積 ： 約6,700m2

駐車台数 ： ■第1駐車場(道の駅内)

普通車72台／大型バス6台/障がい者専用駐車場2台／EV充電2台

バイク7台程度／駐輪場10～15台程度(サイクルラック別途有)

■第2駐車場(道の駅横すぐ)

普通車20台

■第3駐車場(道の駅より200m、徒歩7分)

普通車60台

■第4駐車場(道の駅より50m、徒歩3分)

普通車40台

施設設備 ： (情報提供・休憩施設)トイレ※24時間利用可能／情報発信スペース

(休憩所地域振興施設)農産物直売所／飲食／FFなど

(イベントスペース)イベント広場／遊具／照明施設／ベンチなど

営業時間 ： 午前9時～午後5時(一部店舗で異なる)

施設運営 ： 株式会社村の駅

管理運営 ： 株式会社TTC

公式サイト： https://michinoeki-makinohara.com





「道の駅そらっと牧之原」の外観・内観





■管理運営

会社名 ： 株式会社TTC

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地

主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理／

ブランド店舗の開発・運営／地域創生コンサルタント事業／

店舗プロデュース全般／食のテーマパークの開発・運営／

道の駅の運営／観光土産品の企画／開発／卸販／販売／

美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売／

宿泊・温浴事業／6次産業化ビジネス(農業)

公式サイト ： https://www.ttc-gr.co.jp/









■施設運営

会社名 ： 株式会社村の駅

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

所在地 ： 静岡県三島市安久322-1

主な事業内容： 食のテーマパーク開発／農産物直売所／

観光土産品の企画開発販売及び品質管理／通信販売事業の展開

公式サイト ： https://www.muranoeki.com/