環境再生の専門家であるエコ・クリエ株式会社（本社：京都府相楽郡南山城村、代表取締役:西村庄司 ）は、未利用資源「茶の花」を活用したスキンケアブランド「few」の開発中の「フェイスマスク」の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2026年3月11日(水)より開始いたしました。

「CAMPFIRE」クラウドファンディングサイト

https://camp-fire.jp/projects/925827/view

「没頭感」がもたらす心の再生：茶の花摘みという新体験 私たちが守っているのは、香りの良い「茶の花」が咲き誇る茶畑です。都会の喧噪から離れ、可憐な花を摘むその瞬間の「没頭感」は、現代人が忘れかけている心とお肌の健康を取り戻す大切な時間となります。「あなたの笑顔が見たい」というコンセプトのもと 、多くの方に南山城村を訪れていただくことで、茶の花の魅力を世界に発信したいと考えています。

■開発背景：日本中の放棄茶畑に、再び彩りと活力を

京都府唯一の村・南山城村の景観は「日本の文化的景観」に認定されていますが、後継者不足による放棄茶畑の増加という課題に直面しています。 私たちは、茶の花をコスメとして活用することで放棄茶畑を再生し 、景観を美しく保つだけでなく、その地域を「人が集まる場所」へと活性化させるモデルを構築します。 この取り組みが、日本中の茶産地における地域再生の一助となることを願っています。

■魅力的なリターン（返礼品）の紹介

本プロジェクトでは、製品だけでなく南山城村の自然を体感できるリターンを多数用意しています。

【fewスキンケア製品】

チャ葉水をベースにしたローションやエッセンシャルクリームなど、科学的エビデンスに基づいた製品をお届けします。

【体験型リターン】

茶花摘み体験、新茶摘み、稲刈り体験など、現地で土に触れ、大地の豊かさを実感できるイベントへの参加権。

【プロジェクトオーナーオリジナル】

「しょうちゃんのお米（玄米30kg）」など、南山城村の恵みを直接お届けします。

【記念刻印】

茶畑に設置する「見晴らし台」への名前刻印。

■プロジェクト概要

プロジェクト名：

南山城村の茶畑の風景を、100年先まで残すためのプロジェクト

期間： 2026年3月11日(水) ～ 2026年4月19日(日)

URL： https://camp-fire.jp/projects/925827/view

■会社概要

商号： エコ・クリエ株式会社代表者： 代表取締役 西村 庄司所在地： 〒619-1421 京都府相楽郡南山城村大字田山小字柳ヶ谷2番2号事業内容： 環境関連事業、環境再生事業、健康増進事業URL： https://few.kyoto/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

エコ・クリエ株式会社 担当：西村 庄司 TEL：090-3652-3877 MAIL：info@eco-crea.jp