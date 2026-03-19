株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京都 グランデ（所在地：京都市南区）２階レストラン「オクターヴァ」は、２０２６年４月１日（水）より、リニューアルオープンいたします。 店内のリニューアルと同時に、朝食ビュッフェメニューもリニューアルし、レストランの空間コンセプトである「水と文化がつなぐ、京都と地中海」を料理にも反映させました。鴨川や琵琶湖疏水といった京都の街を潤してきた清らかな水の文化と、異なる大陸を結びつけ文明の交流を育んできた地中海の恵み。この二つの「水と文化の物語」が、一つのテーブルでやわらかく交わります。京野菜、湯葉、白味噌、出汁といった京都の伝統食材に、オリーブオイルやハーブ、チーズなど地中海のエッセンスを融合させた新メニューとして「京都の野菜と魚介類マリネ」、「京都産豚肉のリヨン風」、「丹波地どりのジェノバ風」などを日替わりでご用意いたします。和と洋の技法を掛け合わせることで、国内外のゲストに親しみやすい味わいを提案いたします。 一日のはじまりを穏やかに、そして特別に彩る新しいオクターヴァにぜひご期待ください。

リニューアルした朝食メニュー一例 ※写真はイメージです

■朝食ビュッフェリニューアル概要

（1）リニューアルオープン

２０２６年４月１日（水）

（2）営業時間

７：００～

（3）料金（税込）

大人２，７５０円 小学生１，４００円 幼児（３歳以上）７００円

■場所

ホテル京阪 京都 グランデ ２階レストラン「オクターヴァ」https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/restaurant/所在地： 京都市南区東九条西山王町３１アクセス： ＪＲ「京都」駅 徒歩１分お問い合わせ： ０７５－６７１－８９０９

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