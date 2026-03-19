株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開するSHIPSでは、英国発のブランド「FRED PERRY（フレッドペリー）」の幅広いラインナップを揃えた「FRED PERRY COLLECTION」を、全国のSHIPS店舗および公式オンラインショップにて販売中。ブランドの象徴であるポロシャツなどの定番品に加え、SHIPSでしか手に入らないエクスクルーシブな別注アイテムもラインナップしております。

WOMEN

CROPPED RINGER TEE襟元・袖口に施したパイピングのデザインと、クロップド丈のシルエットが特徴。カラーごとに配色が異なり、スポーツミックスの着こなしを楽しんでいただけます。価格（税込み）：\9,900カラー：WINE / OFF WITHE / BLACK / OLIVEサイズ：ONE SIZE

G3600 TWIN TIPPED SHIRT定番アイテムのポロシャツ。クラシックなボックスシルエットに、程よいゆとりと長めの袖丈に仕上げたウィメンズ仕様。カラーバリエーションも豊富にご用意しております。SHIPSではシャツやカットソーを合わせたレイヤードスタイルをご提案。価格（税込み）:\14,300カラー：BLACK / WIHTE / RED / WINE / LIGHT BLUE / NAVYサイズ：ONE SIZE

G2174 SHEER TIPPED POLOSHIPSでは今季から新たに展開。着丈の短いクロップド丈と、袖口にあしらったシアーティッピングがトレンド感と女性らしさを感じる1枚です。デイリーに使いやすいベーシックなカラーを展開します。価格（税込み）：\17,600カラー：WHITE / NAVYサイズ：ONE SIZE

MEN

【SHIPS別注】COOLMAX® PIQUE TEEティップラインとローレルマークの刺繍カラーを同色に仕上げた別注アイテム。通気性と吸水速乾に優れた機能糸"COOLMAX®"を使用し、着心地にもこだわりました。カジュアル過ぎず、幅広いシーンで着用いただけます。価格（税込み）：\13,200カラー：COBALT BLUE / WHITE / DARK GRAY / NAVYサイズ：SAMLL / MEDIUM / LARGE / X-LARGE

【SHIPS別注】PIQUE REVERE SHIRTクリーンな雰囲気漂うオープンカラーシャツ。着丈をやや短めに設定したボックスシルエットと、Tシャツ同様に"COOLMAX®"を使用した鹿の子生地が別注ポイント。春夏シーズンに重宝するアイテムです。価格（税込み）：\18,700カラー：DARK GRAY / NAVYサイズ：SMALL / MEDIUM / LARGE / X-LARGE

【SHIPS別注】M2 POLO ENGLANDFRED PERRYのイギリス製復刻モデル”M2”。刺繍カラーをボディと同色に合わせたSHIPS限定仕様で展開。トレンドに左右されないベーシックアイテムです。価格（税込み）：\17,600カラー：BLACK / NAVYサイズ：36 / 38 / 40 / 42 / 44

■FRED PERRY特集ページ

https://www.shipsltd.co.jp/e/eships260319/

FRED PERRY特集ページを3月19日（木）より公開中。SHIPSのフィルターを通した、ベーシックながらも洗練された世界観をぜひお楽しみください。

■株式会社シップスについて

https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_shipsmw_fred_perry_20260319.aspx

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyを軸に、SHIPS Primary Navy Label、SHIPS Colors、quaranciel、City Ambient Productsなどのレーベルやブランドを展開。メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に70店舗以上を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを運営している企業です。公式サイト：https://www.shipsltd.co.jp