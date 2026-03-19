HCLTech、3年連続でEthisphereの「World′s Most Ethical Companies（R）」の1社に選出





ニューヨーク、およびノイダ（インド）, 2026年3月18日 /PRNewswire/ -- グローバルな大手テクノロジー企業である HCLTech（NSE：HCLTECH）（BSE：HCLTECH）は、企業倫理基準の定義と推進における世界的リーダーであるEthisphereによって、「2026 World's Most Ethical Companies®（世界で最も倫理的な企業）」の1社に選ばれました。

3年連続となる今回の選出は、HCLTechが最高の倫理基準で事業を行い、誠実さや社会的責任といったコアバリューを、社員、クライアント、パートナー、そしてより広範なコミュニティとの日常業務に統合するという継続的な取り組みを裏付けるものです。今回の認定にあたり、HCLTechは「World's Most Ethical Companies®」のアセスメントによる評価を受けました。この評価では、企業倫理とコンプライアンス、ガバナンス、倫理文化、環境・社会的影響、および全従業員を対象とした総合的なトレーニングと意識向上に関連する240以上の証明項目を提供することが求められます。

HCLTechの最高倫理・コンプライアンス責任者であるOlaf Casperson氏は、次のように述べています。「Ethisphereの『World's Most Ethical Companies』に再び選ばれたことを光栄に思います。これは、私たちが揺るぎなくコアバリューを遵守し、すべての社員があらゆる業務において最大限の敬意と誠実さを持って行動していることを改めて証明するものです。」

「『World's Most Ethical Companies®』の1社に選出されたHCLTechに祝辞を贈ります。選出開始から20年目を迎えましたが、受賞企業は倫理を日常の意思決定や長期戦略に組み込むことで、企業としての誠実さの基準を高め続けています。強力な倫理、コンプライアンス、およびガバナンス・プログラムを持つ企業は、より優れた長期的な業績を達成できる基盤を備えています。」と、Ethisphereの最高戦略責任者兼エグゼクティブ・チェアであるErica Salmon Byrne氏は述べています。

HCLTechについて

HCLTechは、60か国にわたり226,300人以上の従業員を擁するグローバルなテクノロジー企業であり、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界最先端の能力を提供しています。幅広いテクノロジーサービスと製品のポートフォリオに支えられた事業展開を行っています。当社は主要なあらゆる業界のクライアントと連携し、金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、ハイテク、半導体、通信・メディア、小売、消費財（CPG）、モビリティ、公共サービス向けの業界ソリューションを提供しています。2025年12月末までの12カ月間における連結売上高は、145億ドルに達しました。当社がどのようにお客様の進展を加速できるかについては、hcltech.comをご覧ください。

詳細については、以下の連絡先へお問い合わせください。

Meredith Bucaro、北中南米

meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial、ヨーロッパ

elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin、ANZ

james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla、インド、中東、アフリカ

nitin-shukla@hcltech.com

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2648325/HCLTech_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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