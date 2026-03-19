biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/）は、「中之島GATEサウスピア（大阪市西区川口2-9-2 Web: https://nakanoshimagate.jp/）」にて、2026年3月28日（土）から4月7日（火）までの期間、中之島GATEサウスピアを発着点とする「大川・中之島1周お花見クルーズ」を運航いたします。日本初の高馬力電気船外機を搭載した「インディzero」をはじめ、個性豊かなボートで、水上から満開の桜並木を五感で楽しめます。彩り豊かなお花見弁当を楽しみながら、陸上からは見られない水都大阪の絶景をたっぷり約2時間かけてお届けします。

水上から、心落ち着く「上質な春」を届ける

「大阪の喧騒を離れ、水上からゆったりと桜を愛でる特別な時間を提供したい」という想いから、本クルーズを企画いたしました。今回採用したボートは、驚くほど静かな走行が特徴の電気船や、水面を間近に感じる小型ボートなど、個性豊かなラインナップです。相乗りのお客様同士でも、声を張り上げることなく自然な会話を楽しみながら、大川沿いに続く満開の桜並木を鑑賞いただけます。陸上の混雑とは無縁の、水都大阪ならではの贅沢なひとときを提案します。

本クルーズの4つの特徴

1. 個性豊かなボートで巡るお花見

日本初の高馬力電気船外機「インディzero」を採用した電動ボートなど、個性豊かなボートをご用意。エンジン音や振動を極限まで抑えた電気船ならではの滑るような乗り心地や、小型ボートでの爽快なクルージングなど、どの船でも快適にお過ごしいただけます。

2. 大川＆中之島を一周する約2時間の絶景ルート

大阪屈指の桜名所である大川の桜並木を水上から鑑賞。中之島をぐるりと一周するルートで、約2時間かけて春の街並みをたっぷりと満喫いただけます。

3. 船上で楽しむ「ボリューム満点の花見弁当」とお茶付き

唐揚げ、エビフライ、ハンバーグなど、人気のメニューを詰め込んだボリューム満点のお弁当とお茶が料金に含まれています。彩り豊かなお弁当を船上でゆったりと味わいながら、景色を眺める贅沢なひとときをどうぞ。

4. 快適な船内環境と細やかなホスピタリティ

上質な内装やトイレを完備したボートなど、どの船でも快適にお過ごしいただけます。春先の「花冷え」対策としてブランケットの貸出を行うなど、約2時間の航行をリラックスしてお過ごしいただける環境を整えています。（※安全のため雨天時は運航中止となります。また、船のご指定はできませんので、予めご了承ください）

運航概要

名 称 ： 大川・中之島１周お花見クルーズ 期 間 ： 2026年3月28日（土）～ 4月7日（火）※桜の開花状況により運航期間が変動する場合がございます。 場 所 ： 中之島GATEサウスピア（発着） 時 間： 1日8便運航（11:00発～最終19:30発、約2時間の周遊） 料 金 ： 大人（中学生以上）：17,500円 / 人（お花見弁当・お茶付き） 未就学児：無料（※お弁当・お茶は付きません） 詳 細 ：http://nakanoshimagate.jp/cruise/ohanamicruise 予 約 ：http://nakanoshimagate.jp/hanami_reserve※雨天中止。天候判断は前日17時の天気予報をもとに決定いたします。

中之島GATEサウスピアとは

http://nakanoshimagate.jp/hanami_reserve

中之島GATEサウスピアは、「都市と自然の結節点」として、食・遊・癒を融合させた複合施設です。都市の賑わいと水辺の安らぎが溶け合うこの場所で、心豊かな時間をお過ごしください。

施設詳細

施設名称：中之島GATE サウスピア〒554-0052 大阪府大阪市西区川口2-9-2電話番号：06-4400-8391営業時間：11:00～22:00（21:00LO）※3月31日までは時短営業となります。URL ：https://nakanoshimagate.jp/

会社概要

https://nakanoshimagate.jp/

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル

https://biid.jp/