大日本印刷株式会社（DNP）の独自ブランド「AIMA」（アイマ）は、“良質な読書時間”を演出する商品の新しいラインアップとして、「カラフェ」を2026年3月19日に発売します。 同日にリニューアルオープンする三省堂書店神田神保町本店内 神保町いちのいち での取り扱いも決定しました。*1

開発の背景

読書時間をゆったりと楽しむシーンに寄り添うアイテムとして「カラフェ」を開発しました。開発において、シンプルでありながら存在感のあるデザインを追求し、国内工場で製造したガラス素材の透明感と質感を活かしたシンプルなデザインに仕上げました。

特長

機能美とデザイン性の融合

菅原工芸硝子の定番グラスの要素を取り入れたカラフェ。40年以上にわたり愛され続けてきた意匠を受け継ぎ、冷蔵庫のポケットにも収まるサイズ感*2と、グラスとしても使える蓋を備えています。シンプルで機能的なデザインは、日常の風景にすっと溶け込み、空間になじみやすいデザインです。ベッドサイドに置けば就寝前の読書のお供に、また前割りを仕込んでおけば週末のゆったりとした読書時間を豊かにしてくれます。すっきりとした円筒形のフォルムは、テーブルに置くだけで空間を洗練された印象に。注ぎやすさを考慮した口部の形状は、液だれしにくく、日常使いに最適です。

商品概要

〇商品名：カラフェ〇価格：13,200円（税込）〇サイズ：幅75×奥行75×高さ215mm〇容量：500ml〇カラー：透明（クリアー）、深藍（インディゴブルー）〇素材：ガラス〇原産国：日本

菅原工芸硝子とは

菅原工芸硝子は、1932年創業の千葉県九十九里町に工房を構えるハンドメイドガラスメーカーで、職人が自らデザインから製造までを行う高品質なガラス製品で知られています。職人たちがガラスの特性を熟知し、その魅力を最大限に引き出した独創的なデザインの製品は、グラスや食器、ランプシェードなど多岐にわたり、使い手の暮らしを豊かにしています。

発売日・購入方法

2026年3月19日(木)より、公式オンラインショップ「FUN'S PROJECT MALL」にて販売開始予定。 商品の購入はこちら → https://funs-mall.com/shops/aima

AIMA ～読書時間演出ブランド～

https://funs-mall.com/shops/aima

AIMA（アイマ）は、DNPが「日本の技術、文化、人を繋ぐ」をコンセプトにした生活者向け商品ブランドとして展開しています。「生活の合間（あいま）時間を良質な読書時間に」というコンセプトを掲げ、印刷会社として本づくりや本に関連するモノづくりに長年携わってきた経験をもとに、生活者の読書時間を多彩に演出し、より豊かなものにする商品を開発・提供しています。また、AIMAのブランディングおよびデザインは株式会社ソルトコと連携しております。

ソルトコとは

SALTCO（ソルトコ）は、「デザインの力で企業の魅力を引き出し成長させる」をビジョンに、ブランド開発、商品開発、販路開拓まで一貫した支援を行うクリエイティブスタジオです。ものづくり企業や地場産業のブランディングに多数携わり、経営にデザインの視点を取り入れた「デザイン経営」を軸に、企業価値の向上と事業成長を実現しています。手掛けた商品は、グッドデザイン賞、iFデザイン賞をはじめ受賞多数。「SALTCO」のWebサイトはこちら → https://www.saltco.jp/

*1 「三省堂書店」のWebサイトはこちら →https://www.books-sanseido.co.jp/*2 冷蔵庫の大きさによっては収まらない可能性もあります。※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。※記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。