WEB小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：小川傑子）は、アプリVer.1.6.1の公開に合わせ、初回プレミアム週間プラン（自動更新）に登録したユーザーを対象に、最大350ポイント（PP）をプレゼントする期間限定キャンペーンを開始します。本キャンペーンでは、初めてプレミアム週間プランに登録したユーザーが、登録後7日間、毎日プレゼントポイント（PP）を受け取ることができます。獲得したポイントはネオページ内の作品購読などに利用でき、人気WEB小説や話題作品をより気軽に楽しめます。ネオページは、スマートフォンで気軽にWEB小説を楽しめる小説アプリとして、多くの読者に利用されています。

■キャンペーン概要

初回プレミアム週間プラン（自動更新）に登録したユーザーを対象に、登録後7日間、毎日プレゼントポイント（PP）を配布します。7日間すべて受け取ることで、合計最大350ポイントを獲得することができます。プレゼントポイント（PP）はネオページ内の作品購読などに利用でき、プレミアム作品以外の作品にも使用することが可能です。

■参加方法

1. ネオページアプリのプレミアム会員登録ページへアクセス2. 「週間プラン（自動更新）」を選択して登録

3. 登録後7日間、毎日コインページ（マイページ → コイン）へアクセス

4. スペシャルミッションから「獲得する」をタップ

ログイン後、スペシャルミッションの「【初回限定】プレミアム週間プラン（自動更新）に登録する」→「獲得する」をタップすると当日のプレゼントポイントが自動で付与されます。※プレミアム会員登録はネオページのスマートフォンアプリからのみ行うことができます。

■注意事項

・本キャンペーンは初回プレミアム会員登録ユーザーのみ対象です・再登録や更新の場合は対象外となります・プレゼントポイント（PP）は登録後7日間のみ受け取ることができます・本キャンペーンは期間限定で実施されます。終了時期は未定ですが、終了する場合は事前にネオページ内のお知らせで告知されます

■ネオページについて

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWEBから気軽にWEB小説を楽しむことができます。また、ネオページでは、次世代の人気作家やIPの創出を目指し、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘にも取り組んでいます。公式サイト：https://www.neopage.com

■会社概要

会社名 ：株式会社ネオページ代表取締役：小川傑子事業内容 ：WEB小説投稿サイト「ネオページ」の運営

■関連リンク

◆ネオページサイトhttps://www.neopage.com/◆ネオページ公式X（旧Twitter）https://x.com/Neopage_jp◆ネオページ編集部X（旧Twitter）https://x.com/neopage_editors◆ネオページDiscordサーバーhttps://discord.com/invite/7yNcy7VDCM