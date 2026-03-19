【長崎 × 福岡】春夏の長崎・雲仙の「日常という贅沢」をおすそわけする商談＆エキシビションが3月24日(火)・25日(水) 福岡・薬院で開催

一般社団法人 雲仙観光局

一般社団法人 雲仙観光局（以下、弊局）は、飲食店のシェフやバイヤーはじめとする食のプロフェッショナルに向けた商談・エキシビジョンイベント『雲仙のおすそわけ2026 Spring / Summer Collection』を、2026年3月24日(火)・25日(水)の2日間、福岡市中央区薬院（アトリエ美山）(https://maps.app.goo.gl/Z2nRA3KmUut3R7JR7)にて開催いたします。

※詳しい開催場所は最後の【開催概要】をご覧ください。

※一般の方の来場もございます。

温泉だけでない「美食と文化に浸る」場所へ。進化する雲仙の今をご体感ください

弊局は設立以来「雲仙の観光地としての価値向上」を掲げ、地域と一体となって新しい価値を創り出してきました。現在、雲仙市は従来の「温泉地」という枠を超え、豊かな食材に魅せられた料理人やクリエイターが集う「美食と文化の街」として注目を集めており、「美食都市アワード2024」(https://www.gastronomy-city.org/%E7%BE%8E%E9%A3%9F%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89/)にも選出されています。

本イベントは、雲仙の食の一般的な情報提供に止まらず、これからの春夏シーズンで使える食材をケータリングや展示形式で紹介し、雲仙の食のポテンシャルを体感していただこうという試みです。

長崎県・雲仙市について

九州のまんなか、島原半島の玄関口に広がる雲仙市。火山と温泉が育んだ肥沃な大地は、極上の農作物と豊かな漁場を生み出しました。これまで温泉地として有名でしたが、温泉だけではなく、地元の食材や文化に魅せられた料理人やクリエイターが移住し、盛り上がりを見せています。

雲仙のおすそわけとは

「雲仙のいいモノ、いいコト、届けにきました。」をコンセプトに、日常の魅力とそこに息づく人々の想いをお届けする出張型イベント。第1回を昨年3月に実施。食と温泉をテーマに、料理人や生産者の裏側まで知れる、1日限りのPOP UPレストランやマルシェを行いました。

開催レポート記事はこちら▷https://anaba-na.com/tag/%e9%9b%b2%e4%bb%99

動画で見る雲仙のおすそわけ▷https://youtu.be/TqCmaWozHP4

インスピレーションを求める飲食事業者様へ。ご来場をおすすめする4つのメリット

▲写真は会場のイメージです。１. 火山と海が育んだ、雲仙ならではの春夏「魅力素材」との出会い

今現地で注目される食材やこれから生産体制に入る食材をストーリーのある写真展形式でご紹介します。春夏メニュー考案の、インスピレーションの源としてご活用ください。

２. 雲仙の食材を活かすヒント！福岡の人気店「Pusis」による特別ケータリング▲写真はPusisさんで提供されているお料理です。実際のケータリングの内容とは異なります。

雲仙の食材がシェフの手によってどう調理されるのか？

現地の食材を使用し、この日しか味わえない軽食とドリンクをご提供します。

同業者ならではの視点で、そのポテンシャルを舌でお確かめください。※なくなり次第終了

Pusis（福岡・別府）

事前予約制で朝食・昼食、コーヒーやワインなどを提供。食材そのもののポテンシャルを活かした野菜中心の料理は、食材の旨みを存分に感じられる。熊本の喫茶・竹の熊のレシピ監修も手がける。

Instagram(https://www.instagram.com/pusis__/)

３. 話題の「温泉出汁」試飲と、観光局オリジナル商品のお試し

地元飲食店でも注目を集める、雲仙特有の「温泉出汁」の試飲をご用意。また、雲仙自慢の様々な調味料などのサンプルもお試しいただけます。

４. 生産者と繋がる「雲仙のプロ」との直接商談

会場には雲仙の生産背景に精通した弊局職員が常駐。「こんな食材を探している」「直接仕入れたい」といったご要望をヒアリングし、雲仙の生産者とのマッチングや仕入れのルート開拓をサポートいたします。

【事前予約特典】雲仙×貴社をサポートする雲仙の旬の情報をプレゼント

フォームより事前予約いただいた事業者様の業種に沿ったプレゼントを準備。

飲食店関係者様には、雲仙の推しの食材を整理した「雲仙ブランドブック」。旅行会社関係者様にはタリフやおすすめのスポットやモデルコースを整理した資料を。メディア関係者様には取材候補リスト等。またすべて事業者様に雲仙の情報を凝縮した雑誌「Find UNZEN」の冊子をプレゼントいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127041/table/8_1_34af304723dd8d3178d2d547208e3297.jpg?v=202603191051 ]

事前来場予約フォーム・お問い合わせ

＜事前予約フォーム＞

https://forms.gle/tXiXxgoBtJBhQQRq9(https://forms.gle/tXiXxgoBtJBhQQRq9)

＜お問い合わせ＞

一般社団法人 雲仙観光局 （担当：黒原・白濱）

TEL：0957-73-3434

Email：r-kurohara@unzen-dmo.com

WEB：https://www.unzen.org/