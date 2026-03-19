【GRAPHT】27インチQD-OLEDゲーミングモニター『GR2728OEL-BK』をスタンドレス／スタンド付属の2モデルで3月27日に発売

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

この度、毎日の当たり前をアップデートする『GRAPHT STANDARD』シリーズより、QD-OLEDパネル搭載ゲーミングモニター『GR2728OEL-BK』を2026年3月27日（金）にGRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）およびAmazonにて発売いたします。

有機EL・WQHD解像度・リフレッシュレート280Hz・応答速度0.03ms・DCI-P3カバー率99％を実現した、美しさと速さを両立する製品です。スタンドレスモデル（76,800円・税込）とスタンド付属モデル（84,800円・税込）の2種類をラインアップし、あらゆるデスク環境に対応します。

発売に先駆け、本日3月19日（木）よりGRAPHT ECサイトおよびAmazonにて予約受付を開始いたします。

Gaming Monitor - GR2728OEL-BK

また、「スタンドレス」という選択肢をより多くのユーザーに届けるべく、本日3月19日（木）より「スタンドレス・デビュー応援キャンペーン」を開催。製品プレゼント・モニターアームとのセット割引・レビュークーポンの3つの連動企画を実施します。

【製品ラインアップ】

（1）Gaming Monitor - GR2728OEL-BK-SL（スタンドレス）76,800円（税込）

・GRAPHT https://store.grapht.tokyo/products/grt083

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS5Z61GZ

（2）Gaming Monitor - GR2728OEL-BK（スタンド付属）84,800円（税込）

・GRAPHT https://store.grapht.tokyo/products/grt082

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS5NYMYG

ゲームスタイルをもっと自由に。

QD-OLEDパネル搭載モニター『Gaming Monitor - GR2728OEL-BK』

OLED（有機EL）と QD（量子ドット）技術を融合させた27インチ QD-OLEDパネルを採用。有機ELが持つ深みのある黒表現と高コントラストはそのままに、赤・緑・青それぞれの色純度を極限まで高め、濁りのないクリアな発色を実現しました。リフレッシュレート280Hz・応答速度0.03msとWQHD解像度の組み合わせにより、残像感やブレを大幅に低減し、滑らかかつ鮮明に映し出します。

圧倒的な視認性はFPS/TPSでの索敵と状況判断を有利に、リアリティのある質感はRPG/MMOでパブリッシャーが意図した映像体験を忠実に、鮮烈なエフェクト表現は格闘ゲームの演出をより直感的に届けます。ジャンルを問わず、あらゆるゲームスタイルに応える一台です。

■”スタンドレス”という合理的な選択GR2728OEL-BK使用イメージ

現代のゲーマーにとって、モニターはパフォーマンスを左右する「身体の一部」です。GRAPHTは、最高峰のQD-OLEDが持つ圧倒的な美しさと速さをより多くの人へ届けるため、本モデルにもあえて「スタンドレス」という選択肢を設けました。

スタンドをなくすことは、デスク上の視覚的なノイズを減らすだけではありません。保管・処分の手間や価格面での負担 -そうした雑念を取り払い、純粋にゲーム体験だけに向き合える環境をつくることを意味します。

ゲームの楽しさをあらためて実感し、極限の没入感のなかで勝利を掴み取る。デバイスが主張せず、ただ体験に寄り添う。そんな「究極の没入装置」として、この一台をお届けします。

『Gaming Monitor - GR2728OEL-BK』の特徴

■OLED（有機EL）ならではの黒表現｜コントラスト比1,500,000:1OLEDならではの黒表現（コントラスト比）

一般的なLCDやMini-LEDパネルのコントラスト比が約1,000:1であるのに対し、本製品は1,500,000:1という圧倒的な数値を実現。OLEDが持つ漆黒に近い深みのある黒がゲームや映像を引き締め、白や鮮やかな色彩をより際立たせます。その結果、画面に引き込まれるような没入感と、その場にいるかのような臨場感を生み出します。

■Quantum Dot技術｜“表示できない色”を極限までなくすQD-OLEDパネルを採用DCI-P3の広色域

従来のWOLED（カラーフィルター方式）とは異なり、青色発光によって光の波長を直接変換するQuantum Dot（量子ドット）技術を採用。赤・緑・青それぞれの色純度を極限まで高め、濁りのないクリアな発色を実現しています。色域カバー率はsRGB・DCI-P3・Adobe RGBのいずれも99％以上を達成し、ソースが持つ本来の色を忠実に再現します。

■WQHD解像度｜280Hzを使い切るための、戦略的な選択WQHDにより画面の精緻さと全体把握のしやすさを両立

4K解像度で280Hzの高フレームレートを維持することは、容易ではありません。一方、27インチでFull HDを選ぶと画素の粒感が気になる場面も生まれます。WQHD（2560×1440）は画素ピッチが非常に細かく（約109ppi）、滑らかな描写を実現しながら、高フレームレートも無理なく維持できます。WQHDとは「妥協の解像度」ではなく、現代のGPU性能を最大限に引き出す“スイートスポット”です。

■280Hz × 0.03ms｜見えたものを“そのまま”感じる0.03msのクリアな映像

1秒間に280回の映像更新は、人間の視覚認識の限界に迫ります。高速で動く敵の軌跡が飛び飛びの点ではなく滑らかな一本の線として捉えられ、スムーズな追従性をサポートします。さらに、液晶分子の物理的な回転を待つ必要がある従来パネルとは異なり、OLEDは素子が瞬時に発光・消灯。全黒から全白への切り替えすら一瞬で行われるため、シーン転換やフラッシュバン後の復帰も短い時間で行われます。

■長期利用を支えるパネル保護機能パネル焼きつき防止メンテナンス機能

・自動焼きつき防止

ピクセル単位で色情報を常時監視し、同じ色が長時間表示され続けることによる焼きつきを未然に防止します。

・多層的な保護システム

静止画検出・境界検出・ピクセル移動といった高度な解析によって、焼きつきの主因となる静止画やアイコンを自動検知。パネルへの負荷を継続的に分散します。

・バックグラウンド自動メンテナンス

スリープ中や待機中に4～20分のメンテナンスを自動実施。ユーザーの手を煩わせることなく、常に最適なコンディションを維持します。

・セルフチェック通知

累積4時間の使用ごとにメンテナンスを促す通知を表示（オン・オフ切り替え可能）。手動での即時メンテナンスにも対応しており、自分のライフスタイルに合わせた管理が可能です。

■スタンドレスモデル（SLモデル）も選択可能スタンドレスモデル モニターアームを使用したデスクセット イメージ

通常のモニタースタンド付属モデルに加え、モニターアーム使用を前提としたスタンドレスモデルもラインアップ。既にモニターアームを使用するユーザーから寄せられていた「付属スタンドは使わない」「収納に困る」といった声に応え、デスク環境に合わせた合理的な選択を可能にしました。

VESAマウント（75×75mm）対応で、箱から出してすぐにアームへ取り付け可能。スタンドを省いた分、デスク上のスペースを有効活用でき、価格も抑えた手に取りやすいモデルです。モニターアームをまだ使っていない方にとっても、デスクをすっきり整えながら理想のレイアウトを楽しめる新しい体験を提供します。

製品情報・仕様

Gaming Monitor - GR2728OEL-BK-SL（スタンドレスモデル）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162957/table/78_1_81310f339c6854e519035e07da353973.jpg?v=202603190352 ]

Gaming Monitor - GR2728OEL-BK（スタンド付属モデル）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162957/table/78_2_a60bfbfd66c9b90946eb3ac2b49840e1.jpg?v=202603190352 ]

発売記念『スタンドレス・デビュー応援キャンペーン』開催

本製品の発売を記念し、スタンドレスモデル『GR2728OEL-BK-SL』を中心とした3つの連動キャンペーンを実施いたします。

（1）スタンドレスゲーミングモニタープレゼントキャンペーン 期間：3月19日（木）～4月5日（日）

GRAPHT OFFICIAL STORE公式X（@GRAPHTSTORE）をフォロー＆対象投稿をリポストで応募。抽選で2名様に『GR2728OEL-BK-SL』（76,800円・税込）をプレゼントします。

（2）新製品スタンドレスモニター×モニターアーム セット割引 期間：3月19日（木）～4月6日（月）

GRAPHT ECサイトにて、『GR2728OEL-BK-SL』と対象モニターアーム『Aero M9C』のセットを期間限定で、特別価格の79,800円（税込）で販売。

（3）セット購入者限定 レビュークーポンキャンペーン 期間：3月19日（木）～4月19日（日）

キャンペーン（2）のセット品ご購入者がGRAPHT ECサイトにレビューを投稿すると、次回使えるクーポンをプレゼント。

●キャンペーンの詳細は以下をご覧ください。

https://store.grapht.tokyo/blogs/features/standless-debut-campaign

販売情報

■予約開始日 2026年3月19日（木）

■発売日 2026年3月27日（金）

■販売店舗

●GRAPHT OFFICIAL STORE（ECサイト）

https://store.grapht.tokyo/

●Amazon ブランドストア

https://www.amazon.co.jp/stores/GRAPHT/page/66383C0A-843B-4162-9087-BC11E5BAF475

『GRAPHT STANDARD』とは

『GRAPHT STANDARD』ロゴマーク

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『GRAPHT REMIXERS』などのシリーズを展開しています。

『GRAPHT STANDARD』シリーズは、『Switch Mind, Switch Style, Switch Life』をコンセプトに掲げています。マインドをスイッチし、スタイルをスイッチして、ライフスタイルを向上させるためのプロダクトを展開しています。

『GRAPHT STANDARD』のプロダクトが、いつも触れるモノを選ぶときの新しい基準、選択肢となることで、ライフスタイルに「好き」や「こだわり」をより表現しやすくなる未来を目指しています。

そのために、GRAPHT STANDARDでは、最新の技術から地域の伝統工芸技術までを活かし、こだわり抜いたモノ創りを行っています。

●GRAPHT OFFICIAL STORE｜https://store.grapht.tokyo

●『GRAPHT』ブランドサイト｜https://grapht.tokyo

●『GRAPHT』公式X｜https://x.com/TeamGRAPHT

●『GRAPHT OFFICIAL STORE』公式X｜https://x.com/GRAPHTSTORE

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