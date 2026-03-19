ＳＯＭＰＯワランティ株式会社

ＳＯＭＰＯワランティ株式会社（代表取締役社長:山中聡子、以下「当社」）は、昨年度に引き続き、日本格付研究所（ＪＣＲ）から「長期発行体格付AA（安定的）」の格付の付与を受けましたのでお知らせいたします。

本格付は、2022年1月に延長保証業界で初めて格付を取得して以来、5年連続での「長期発行体格付AA（安定的）」取得となりました。 当社は、長期に渡る保証をお客さまからお預かりする事業者の責務として、事業内容および財務状況を第三者機関から客観的に評価いただき、経営の透明性と信用力を高めることを目的に格付取得に取り組んでおります。

今後も、ＳＯＭＰＯグループの強力な経営基盤と高い信用力を背景に、財務健全性を一層高めてまいります。そして、安定した事業モデルと高品質なサービス提供体制を強みとして、お客様やビジネスパートナーの皆さまからのご信頼にお応えし、サステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

1．格付概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/154443/table/4_1_68fb27dd673be328ccdded1133588388.jpg?v=202603191051 ]

上記格付事由等の詳細につきましては、JCRのHP（こちら(https://www.jcr.co.jp/ratinglist/corp/899641)）をご参照ください。

２．付与日

2026 年３月４日