Gretsch(R) 新モデル『Electromatic(R) Premier Jet(R)』を発表！ 大胆なサウンドで新たな領域を切り拓く次世代Jet(R)

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：エドワード・バド・コール、以下FMIC）は、Gretsch(R)︎の人気シリーズ「Electromatic(R)」および「Streamliner(TM)」に大胆な進化を遂げた新モデル『Electromatic(R) Premier Jet(R)』を発表しました。Gretschの伝統的なDNAを受け継ぎながら、優れた演奏性とプレミアムな仕様を備えた本モデルは、既存の枠にとらわれない次世代のプレイヤーに向けて設計されています。

Gretschプロダクト・ヴァイス・プレジデントであるジェイソン・バーンズは、次のようにコメントしています。「ElectromaticおよびStreamlinerコレクションは長年にわたり、多くのプレイヤーにGretschならではのパワーと忠実なサウンドを提供してきました。Gretschは、そのアイコニックなトーンとスタイルで人気を博してきましたが、このElectromatic(R) Premier コレクションは、力強いサウンド、優れた音の分離感、スムーズな演奏性、そしてGretschならではのスタイルを備え、プレイ体験をさらに次のレベルへと引き上げます。」

『Electromatic(R) Premier Jet(R)』は、既成概念にとらわれないアーティストのために設計されたモデルです。Gretschの輝かしい歴史に培われた職人技と品質へのこだわりを基盤としながら、革新的な機能を備えることで、プレイヤーの創造性を刺激し、自身の技術とサウンドを更なる高みへと導きます。

＜主な特徴＞

- プレミアムな設計：バインディングを施したコンパウンドラジアスエボニー指板と蓄光式Luminlay(R)サイドドットを備えたパフォーマンス重視のPerformance “C”シェイプマホガニーネックを採用。バインディング付きカーブドメイプルトップと彫り込まれたコンターを備えたチェンバード加工を施したマホガニーボディは、優れたレゾナンスとサスティン、そして快適な演奏性を提供します。- パワフルなピックアップと高性能ハードウェア：Alnico 6マグネットを採用したSphera(TM) Twin-Six(TM)ハムバッカーは、モダンな鮮明さとヴィンテージの温かみを両立させたサウンドを奏でます。Lockdown(TM) ロッキング機能付きアジャスタブルラップアラウンドブリッジ、ロッキングチューナー、GraphTech(R) NuBone(R) ナットにより、揺るぎないチューニングの安定性を実現しています。- 先進エレクトロニクス：トレブルブリード回路を搭載したマスターボリューム、プッシュ/プルLumen(TM)フィルター、デュアルNo-Loadトーンコントロールは、タイトなハイゲインから煌びやかなクリーントーンまで、極めて柔軟なトーンコントロールを実現します。- 大胆なカラーバリエーション：常識に挑む次世代のプレイヤーのインスピレーションを刺激するRobusto Burst、Onyx Storm、Clairvoyant、Vintage Pearlの4種の鮮やかなカラーフィニッシュをラインナップ。

注目アーティストとのキャンペーン動画を公開！

Electromatic(R)とStreamliner(TM)シリーズのグローバル動画シリーズは公開後、大きな反響を受けました。Mother Vulture、FANGZ、Blood Commandといったアーティストとのコラボレーション動画は、3本で合計1,010万回以上の再生を記録しています。

- Defy Expectations Feat. Blood Command | Gretsch Guitars(https://www.youtube.com/watch?v=GCT7G2etLaQ)- Defy The Limits Feat. FANGZ | Gretsch Guitars(https://www.youtube.com/watch?v=I2sZydX_Trw)- The All-New Streamliner & Electromatic Collection Jets Feat. Mother Vulture | Gretsch Guitars(https://www.youtube.com/watch?v=E1vaGsjAUo8)

そして『Electromatic(R) Premier Jet(R)』でも、そのスピリットを受け継ぎ、可能性に挑み続ける最先端のアーティストとコラボレーションするプロモーションを展開します。最新動画『Introducing The Electromatic Premier Jet Feat. Jordan Ziff | Gretsch Guitars(https://www.youtube.com/watch?v=2eylgQ5oLJs)』では、ギタリストのジョーダン・ジフが『Electromatic(R) Premier Jet(R)』のポテンシャルを披露。静かな図書館を舞台に爆発的なリフを奏で、Gretschならではのパワフルなサウンドを体現しています。ジョーダン・ジフはRATTやMarty Friedman Bandなどでの活動でも知られているアーティストです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2eylgQ5oLJs ]

【製品画像】

Electromatic(R) Premier Jet(R) (Vintage Pearl)

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/681_1_c47b4c8fe753b21da961e8de6a55783c.jpg?v=202603191051 ]

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。

GRETSCH(R)

1883年の創業以来、Gretsch(R)ギターは、その豊かで厚みのあるサウンド、滑らかな演奏性、そして大胆でクラシックなビジュアルスタイルによって、“音楽の革命児たちが選ぶギター”として高い支持を得てきました。伝説的なGretschモデルを現代的に進化させたシリーズからアーティストのトリビュートモデルまで、Gretschは職人技を重んじ、品質に妥協しない姿勢を貫くことで、新たなデザインや製造技術を切り開いてきました。その結果、「The Great Gretsch Sound!(TM)」として知られる独自のサウンドが確立され、音楽業界の名だたるアーティストから支持を集めています。20世紀を通じ、Gretsch(R)ギターはロックンロールの最前線で使用され、音楽史に残るギタリストたち、AC/DCのマルコム・ヤング、ジョージ・ハリスン、ビリー・ダフィー、そして近年ではboygenius、Portugal. The Manのジョン・ガーリー、Bleachersのジャック・アントノフらなど、音楽史上最も象徴的なギタリストによって愛用されています。現在、GretschはFender Musical Instruments Corporation（FMIC）傘下のライセンスブランドとして、両社の協業のもと、その独自のサウンド、個性的なスタイル、そして本物のレガシーを守りながら、ジャンルや世代、地域を越えてブランドの存在感を拡大し続けています。詳細については、https://www.gretschguitars.jp（日本公式サイト）をご覧ください。