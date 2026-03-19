MBTI別コーデ提案も楽しめる新学期セール「HELLO! New Me」を3月19日より60%（シックスティーパーセント）にて開催決定！

株式会社シックスティーパーセント

アジアのファッションブランドを取り扱うセレクトストア「60%（シックスティーパーセント）」は、2026年3月19日（木）12:00より、新生活シーズンに向けた大型セール「Hello New Me（ハローニューミー）」を開催いたします。

本企画では、新学期・新生活を迎えるすべての方に向けて、“新しい自分らしさ”を見つけるファッション提案をテーマに、最大93％OFFのブランドセールや、お得なまとめ買いクーポン、さらに話題のMBTIタイプ別コーディネート提案など、多彩なコンテンツをご用意しています。

企画参加ブランド：mahagrid企画参加ブランド：Heisan■企画概要

企画名：「HELLO！New Me」新学期セール

開催期間：2026年3月19日（木）12:00 ～ 3月31日（火）23:59

特設ページ：https://www.sixty-percent.com/pages/202603-hello-new-me_elp(https://www.sixty-percent.com/pages/202603-hello-new-me_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■注目ポイント

１. 最大93％OFFのブランドセール

人気アジアブランドのアイテムが、期間限定で最大93％OFFに。春の新生活に向けて、トレンドアイテムをお得に揃えるチャンスです。

２. まとめ買いでさらにお得なクーポン

購入点数に応じて割引率がアップするクーポンを配布。新生活に必要なアイテムを一気に揃えたい方に最適です。

・2点購入：5％OFF

・3点購入：7％OFF

・4点以上購入：10％OFF

３. MBTI別コーディネート提案

性格タイプ別におすすめのスタイルを提案する「MBTIコーデ特集」を展開。自分の個性にフィットするスタイルを見つける新しいファッション体験を提供します。

４. 参加ブランド

- MUCENT- mahagrid- cozy&kitsch- WONDER WONDER- Heisan- meego- ODDSTUDIO- RANDOMOFF- Killwinner- HAPPY BIRDS DAY- 他280ブランド以上企画参加ブランド：MUCENT企画参加ブランド：WEBHOUSE

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP