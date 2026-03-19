単発で終わらない健康経営へ―eラーニング対応動画による食施策継続支援を開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営支援の一環として、eラーニング形式で活用可能な「食施策動画コンテンツ」の提供を開始いたしました。

健康経営の取り組みとしてセミナーや測定会を実施する企業が増える一方で、「単発で終わってしまい、行動変容につながらない」という課題も多く見られます。継続的な学習環境の整備は、健康経営を実効性のある取り組みにするうえで重要な要素です。

Smile mealでは、従業員が日常の中で繰り返し学び、実践につなげられるよう、eラーニング対応の動画コンテンツを開発しました。

■ セミナーの課題を解決する“継続型食施策”

セミナー形式では一度に全従業員が集まることが難しい企業様も多く、参加率のばらつきや継続性の確保が課題となっています。

本コンテンツはeラーニング形式のため、従業員様それぞれの業務状況やライフスタイルに合わせて、好きなタイミングで視聴することが可能です。

時間や場所にとらわれず学習できることで、参加機会の均一化と継続的な学習環境の構築を実現します。

■ 提供コンテンツ（全3本）

本サービスでは、健康経営において重要性の高いテーマを厳選し、実践につながる内容として動画化しています。

１. パフォーマンスを高める食事のコツ

集中力や生産性に影響する食習慣のポイントや栄養バランスについて解説します。

２. 生活習慣病予防のための食事の整え方

生活習慣病の基本情報から、日々の栄養バランスなど、日常生活で実践できる基本的な食習慣を紹介します。

３. 外食・コンビニでも栄養バランスを整える方法

忙しいビジネスパーソンでも実践できる現実的な食事選択のポイントを解説します。

いずれも、管理栄養士が科学的根拠に基づき、すぐに実践できる内容として構成しています。

■ eラーニング対応コンテンツとして柔軟に提供

本コンテンツは、企業様が導入されているeラーニングシステム（LMS）で活用可能な形式で提供しています。既存の研修施策と組み合わせて運用いただくことも可能です。

また、企業様のニーズに応じて動画1本からの導入にも対応しており、段階的な導入やトライアルとしての活用も可能です。

さらに、導入前に内容をご確認いただけるよう、サンプル動画の提供にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■ 健康経営施策との組み合わせで効果を最大化

本コンテンツは単独での活用に加え、以下の施策と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。

・健康セミナー

・栄養相談会

・健康測定会

・食のコンディションチェック（従業員アンケート）

特に、食のコンディションチェックにより従業員の食習慣や健康課題を可視化し、その結果に基づいた学習・施策設計を行うことで、より実効性の高い健康経営施策として運用することが可能です。

■ Smile mealの健康経営支援

Smile mealでは、食を切り口とした健康経営コンサルティングを提供しています。

企業の健康課題を分析・診断し、セミナーや測定会、栄養相談、食環境整備、eラーニングなどを組み合わせた年間プログラムを設計。施策の実施から効果検証まで一貫して伴走支援を行います。

単発で終わらない「継続型の健康経営施策」をご検討の企業様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容：

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）